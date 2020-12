Kulturnachrichten

Dienstag, 15. Dezember 2020

Beethoven-Programm soll trotz Corona stattfinden Das Konzert-Programm zu Ehren des vor 250 Jahren geborenen Komponisten Ludwig van Beethoven in dieser Woche soll trotz der harten Corona-Maßnahmen stattfinden. Das bestätigte der Veranstalter des Jubiläumsjahres. Am Donnerstag soll Dirigent Daniel Barenboim mit seinem West-Eastern Divan Orchestra ein Konzert in der Bonner Oper geben - ohne Saalpublikum. Die Aufführung wird übertragen sowie gestreamt. An dem Tag jährt sich der in einem Kirchenbuch eingetragene Tauftag von Beethoven zum 250. Mal. Morgen spielt das Beethoven-Orchester unter anderem ein Stück des US-amerikanischen Jazztrompeters und Musikproduzenten Quincy Jones mit dem Titel "Ode to Joy" als Uraufführung - sowie das Orchesterwerk "Opus 2020" des britischen Komponisten Max Richter.

Muslimische Theologen sollen Umweltbotschafter werden Muslimische Wissenschaftler wollen an der Goethe-Universität Frankfurt ein neues Kursangebot entwickeln, das islamische Theologie mit Umwelt- und Klimaschutz verbindet. Dabei gehe es um theologische Reflexionen zu umweltethischen Fragen und um Anstöße, Muslime für Umweltschutz zu sensibilisieren, sagte eine Projektsprecherin in Frankfurt. Das neue Angebot richtet sich an Studierende von islamischer Theologie und Religionspädagogik. Ziel sei es, "Umweltbotschafter" auszubilden. Diese könnten dann beispielsweise im islamischen Religionsunterricht an den Schulen oder in Moscheegemeinden für mehr Umweltschutz werben und konkrete Projekte entwickeln.

Länder: mehr Reformen bei ARD, ZDF und Deutschlandradio Die Länder wollen bei ARD, ZDF und Deutschlandradio Reformen vorantreiben. Darauf verständigte sich die Rundfunk-Kommission in einer Videoschalte. Sie sähen weitere Strukturoptimierungs-Möglichkeiten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sagten die Bevollmächtigte für Medien und Digitales des federführenden Bundeslandes Rheinland-Pfalz, Heike Raab, und der sächsische Staatskanzleichef Oliver Schenk. Außerdem solle die digitale Transformation der Anstalten und ihrer Angebote weiterverfolgt werden. Hierfür gebe es gerade jetzt in der Pandemie eine sehr große Nachfrage.

Irische Datenschützer verhängen Strafe gegen Twitter Die irische Datenschutzbehörde hat gegen den US-Kurznachrichtendienst Twitter eine Geldstrafe wegen Verstößen gegen europäische Datenschutzregeln verhängt. Twitter müsse 450.000 Euro zahlen, gaben die Regulierer bekannt. Es ist das erste Mal, dass ein US-Konzern im Rahmen der 2018 in Kraft getretenen EU-Datenschutzverordnung (DSGVO) zur Rechenschaft gezogen wird. Aufgrund eines Programmierungsfehlers wurden einige private Tweets öffentlich gemacht. Da Twitter ähnlich wie Facebook, Apple und Google seinen europäischen Hauptsitz in Irland hat, ist die irische Datenschutzbehörde für das Unternehmen verantwortlich. Diese kritisierte vor allem Versäumnisse beim Melden wie auch Erklären der Umstände des Fehlers.

Beethovenpreis 2020 für Patti Smith Patti Smith, US-amerikanische Lyrikerin, Punk- und Rockmusikerin, wird mit dem Internationalen Beethovenpreis 2020 geehrt. Die 73-Jährige erhält die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihren lebenslangen Einsatz für Menschenrechte, Frieden, Freiheit, Armutsbekämpfung, Inklusion und Klimaschutz. Das gab die Beethoven Academy als Ausrichter einen Tag vor den Feiern zum 250. Geburtstag Beethovens bekannt. Die Verleihung soll am 7. Juni im Rahmen eines Konzertes in Bad Honnef stattfinden. Der Internationale Beethovenpreis für Menschenrechte, Frieden, Freiheit, Armutsbekämpfung und Inklusion wird zum sechsten Mal vergeben.

Choreografin Ann Reinking gestorben Die Schauspielerin, Tänzerin und Choreografin Ann Reinking ist tot. Sie starb bereits am Samstag, wie ihr Manager heute mitteilte. Die ausgebildete Balletttänzerin wurde 71 Jahre alt. Reinking gewann 1997 für ihre Arbeit als Choreografin am Musical "Chicago" einen Tony-Award und prägte den Broadway mit ihrer stilistischen Verbindung von Burlesque und Jazz. Als Schauspielerin erschien sie etwa in "Annie" (1982) und "Movie, Movie" (1978), die Dokumentation "Mad Hot Ballroom" aus dem Jahr 2005 porträtierte sie als Tanz-Jurorin für Kinder in New York.

Zahl der Internetsüchtigen steigt Junge Menschen gelten einer Erhebung zufolge zunehmend als medien- oder internetsüchtig. Aktuell habe fast ein Drittel (30,4 Prozent) der Zwölf- bis 17-Jährigen ein problematisches Mediennutzungsverhalten, ergibt eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das bedeute zum Beispiel, dass sie nicht vom Handy oder Computer lassen könnten oder sich ihre Gedanken immer wieder darum drehten. Vor fünf Jahren galt das nur jeden fünften Jugendlichen (21,7 Prozent), wie es hieß. Auch die Zahl der Jugendlichen, die eine sogenannte internet- oder computerspielbezogene Störung haben, stieg den Angaben nach - von 5,7 Prozent (2015) auf 7,6 Prozent. Die Zahlen der Bundeszentrale beziehen sich auf das Jahr 2019 - die Corona-Zeit war also nicht mit einbezogen.

Der ewige Weihnachtshit von Mariah Carey US-Sängerin Mariah Carey hat es mit ihrem Weihnachtsklassiker "All I Want For Christmas Is You" wieder auf Platz 1 der US-Charts geschafft. Längst ist die 50-Jährige die Künstlerin mit den meisten Wochen an der Charts-Spitze: Mit 83 Wochen liegt sie weit vor Rihanna mit 60 Wochen und den Beatles (59 Wochen), wie das Branchenmagazin "Billboard" berichtet, das auch die Charts veröffentlicht. Erstmals wurde das Lied von Carey 1994 auf ihrem Feiertagsalbum "Merry Christmas" veröffentlicht.

Mia und Leon beliebteste Vornamen 2020 Mia und Leon sind die beliebtesten Vornamen bei Neugeborenen in Deutschland. Das teilte das Schwangerschaftsportal Babelli in Berlin nach der Auswertung von etwa 10 Prozent aller Geburtsmeldungen von Januar bis Anfang Dezember 2020 mit. Für die Studie wurden 81.312 Geburtsmeldungen aus Krankenhäusern und Geburtshäusern im Zeitraum Anfang Januar bis Anfang Dezember 2020 ausgewertet.

Lehrerverband beklagt schlechtes Krisenmanagement Der Deutsche Lehrerverband wirft den Landesregierungen und Schulministerien in der Corona-Pandemie schlechtes Krisenmanagement vor. Man habe es versäumt, sich auf eine neue Phase des Wechselunterrichts vorzubereiten, etwa durch mehr Tempo bei der digitalen Ausstattung der Schulen, sagte Verbandspräsident Meidinger der „Passauer Neuen Presse“. Bei der Versorgung mit schnellem Internet stehe man nicht viel besser da als im März. Das sei aber die Grundvoraussetzung für Videokonferenzen. Meidinger verlangte von der Politik ein Gesamtkonzept, wie in Pandemiezeiten die Bildungsqualität und die Zukunftschancen der Schüler gesichert werden könnten.

Gesuchter nach Einbruch ins Grüne Gewölbe gefasst Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden einen der gesuchten Zwillinge aus dem Berliner Clan-Milieu gefasst. Der 21-Jährige sei in Berlin festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Dresdner Polizei. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Die Zwillinge sollen zusammen mit den drei bereits verhafteten Komplizen am 25. November 2019 in den historischen Teil des Dresdner Schatzkammermuseums Grünes Gewölbe eingebrochen sein und dort wertvollen Juwelen-Schmuck gestohlen haben.

Unesco fordert Priorisierung von Lehrern bei Impfung Die UN-Kulturorganisation Unesco hat die Regierungen weltweit dazu aufgefordert, Lehrern einen vorrangigen Zugang zu Corona-Impfstoffen zu ermöglichen. Generaldirektorin Azoulay sagte in einer Videobotschaft, Lehrer und pädagogisches Hilfspersonal müssten als eine vorrangige Gruppe betrachtet werden. Sie hob die Leistungen der Lehrer seit Beginn der Corona-Pandemie hervor. Als Schulen und andere Bildungseinrichtungen schließen mussten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, seien "Lehrer und Hilfspersonal an der Front geblieben." Da Bildungseinrichtungen "unersetzlich" seien, müssten Lehrer zu den ersten gehören, die geimpft würden.

Wim-Wenders-Doku in US-Filmarchiv aufgenommen Der Batman-Film "The Dark Knight" und die Musik-Dokumentation "Buena Vista Social Club" des deutschen Regisseurs Wim Wenders sind in das Filmarchiv der US-Regierung in Washington aufgenommen worden. Seit 1988 wählt die Kongressbibliothek jährlich 25 Filme aus, die von Fachleuten in ihrer ursprünglichen Fassung konserviert werden. In diesem Jahr sind es Spiel- und Dokumentarfilme aus dem Zeitraum von 1913 bis 2010 - darunter auch das Musical "Grease" und die Komödie "Lilien auf dem Felde" mit Sidney Poitier in der Hauptrolle, der dafür 1964 als erster Afroamerikaner mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde.