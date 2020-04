Kulturnachrichten

Samstag, 25. April 2020

Beethoven-Jubiläum bis 2021 verlängert Die Feiern zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens werden aufgrund der Corona-Pandemie bis September 2021 verlängert. So soll Beethovens Tauftag am 17. Dezember nicht das Finale, sondern einen Höhepunkt der Feierlichkeiten des in Bonn geborenen Komponisten markieren, wie die Jubiläumsgesellschaft BTHVN2020 in Bonn mitteilte. Auch halte man weiter an dem für diesen Tag geplanten Konzert mit Daniel Barenboim und dem West-Eastern Divan Orchester fest, hieß es. Das Programm unter dem Motto "Beethoven neu entdecken" umfasst rund 300 Projekte.

"Systemsprenger" räumt beim Filmpreis ab Das Drama "Systemsprenger" von Regisseurin Nora Fingscheidt ist bei der Verleihung der Deutschen Filmpreise gleich mehrmals geehrt worden. So erhielt der Film um ein als schwierig geltendes Mädchen die Goldene Lola als bester Spielfilm. Das gab die Deutsche Filmakademie bei der Show im ARD-Fernsehen bekannt. Regisseurin Nora Fingscheidt erhielt den Preis für die beste Regie. Der Schauspieler Albrecht Schuch wurde gleich zweimal geehrt: als bester Hauptdarsteller für seine Rolle als Sozialarbeiter in "Systemsprenger" und als bester Nebendarsteller in der Literaturverfilmung "Berlin Alexanderplatz". Wegen der Corona-Krise fand die Filmpreis-Gala zum ersten Mal ohne Publikum statt.

Zentralrat der Juden fordert die Absetzung von Carb Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat die Absetzung von Stefanie Carb, der Intendantin der Ruhrtriennale, gefordert. Grund ist die Einladung von Achille Mbembe als Eröffnungsreferent der Ruhrtriennale, sagte Zentralratspräsident Schuster der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der aus Kamerun stammende Politikwissenschaftler und Historiker Mbembe vertrete die Auffassung, Israel verhalte sich heute schlimmer als Südafrika zur Zeit der Apartheid. Das sei "historisch falsch und nicht zu akzeptieren", sagte Schuster. Mbembe unterstütze damit indirekt die BDS-Bewegung. Die gegen Israel gerichtete Kampagne war vom Bundestag im vergangenen Jahres als antisemitisch eingestuft worden. Schuster verwies darauf, dass Carb bereits vor zwei Jahren eine BDS-nahe Band eingeladen hatte. Er appelliere daher an die Verantwortlichen, endlich die "notwendige Konsequenz" zu ziehen - auch wenn die Ruhrtriennale wegen der Corona-Krise inzwischen abgesagt sei.

Junge Wissenschaftler beklagen Benachteiligung Mehr als 500 Wissenschaftler haben gegen eine Benachteiligung von Nachwuchsforschern und Menschen mit Kindern im Uni- und Hochschulbetrieb während der Corona-Krise protestiert. Sie kritisierten in einem offenen Brief an die Bundesregierung, dass viele Expertengremien vor allem aus älteren Männern bestünden und die gesamte Diskussion recht einseitig geführt werde. Der Aspekt der Kinderbetreuung werde in der Debatte zu wenig berücksichtigt. Die Betreuung eines kleinen Kindes sei eine Vollzeitaufgabe. Pro Familie falle ein Erwachsener für die Arbeit weitgehend aus. Besonders Frauen würden in das traditionelle Rollenmodell zurückgedrängt und stellten ihre Karriere hinter häuslichen Aufgaben zurück.

Lars Tietje wird Intendant in Bremerhaven Der Generalintendant des Mecklenburgischen Staatstheaters, Lars Tietje, wird neuer Intendant des Stadttheaters Bremerhaven. Er werde mit Beginn der Spielzeit 2021/22 die Nachfolge von Ulrich Mokrusch antreten, der an das Theater Osnabrück wechsele, teilte das Staatstheater in Schwerin mit. Tietje hatte im Juli vergangenen Jahres erklärt, seinen seit 2016 laufenden Vertrag in Schwerin nicht zu verlängern. Sein Führungsstil war im Haus umstritten. Er selbst hatte seinen Rückzug mit mangelnder Rückendeckung der Politik für sein Leitungsteam erklärt. Das Staatstheater mit Standorten in Schwerin und Parchim leidet unter den Einsparvorgaben im Zuge des Einstiegs des Landes als Mehrheitsgesellschafter. Auf den Generalintendanten soll am Mecklenburgiscnen Staatstheater eine Doppelspitze aus einem künstlerischen und einem kaufmännischen Leiter folgen.

Museumschefs aus aller Welt konferieren zu Pandemie Mehr als 50 Museumsdirektoren aus aller Welt werden am 8. Mai in einer virtuellen Konferenz in Dresden über die Folgen der Corona-Pandemie diskutieren. Das sagte die Gastgeberin Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, der Deutschen Presse-Agentur. An der Beratung nehmen laut Ackermann Kollegen von MoMa und Guggenheim in New York, Getty in Los Angeles, Tate, British Museum, Victoria & Albert sowie der National Gallery in London, dem Louvre und Museé d'Orsay in Paris und aus Indien teil. Ackermann sieht in einer grundsätzlichen Reduzierung der Programme eine Konsequenz der aktuellen Situation. Auch die Rolle des Digitalen im Analogen müsse neu austariert und der internationale Austausch forciert werden. Letzteres sei auch mit weniger Reisen möglich.