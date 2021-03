Kulturnachrichten

Dienstag, 23. März 2021

Bedeutende Abtei in Italien wird wiederaufgebaut Die mittelitalienische Abtei Sant'Eutizio in Preci soll nach schweren Erdbebenschäden 2016 wieder aufgebaut werden. Das teilte das Erzbistum Spoleto-Norcia am Montag mit. Die Restaurierung solle in Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen und der Denkmalbehörde erfolgen. Der Klosterkomplex im Valle Castoriana in Umbrien zählt zu den ältesten Italiens. Seine Ursprünge reichen in das 5. Jahrhundert zurück. Mit der Geschichte von Sant'Eutizio sind Figuren wie der abendländische Mönchsvater Benedikt und der Armutsprediger Franziskus verbunden. Medizinhistorisch bedeutsam ist eine mittelalterliche Chirurgenschule, die einer These zufolge noch das Wissen von Juden tradierte, die im 1. Jahrhundert von Jerusalem unter anderem in diese Region der Monti Sibillini deportiert worden waren.

NDR nimmt Dokumentarfilm aus Mediathek Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat wegen Unstimmigkeiten den preisgekrönten und von ihm mitproduzierten Kino-Dokumentarfilm "Lovemobil" vorerst aus der ARD Mediathek genommen und für Wiederholungen gesperrt. Fernsehprogrammdirektor Beckmann sagte, der Film entspreche nicht den Standards, die der NDR an dokumentarisches Erzählen anlege. Den Angaben zufolge soll der Film zwar auf Basis von langjährigen Recherchen der Autorin entstanden sein, zentrale Protagonistinnen des Films schilderten aber nicht ihre persönlichen Erfahrungen, sondern spielten eine Rolle. Zahlreiche Situationen seien nachgestellt oder inszeniert. In "Lovemobil" geht es um das Leben von Prostituierten in Wohnmobilen am Rande von Bundesstraßen in Niedersachsen.

Filmemacherin Lehrenkrauss entschuldigte sich, wenn sich Menschen nun durch den Film betrogen fühlten oder wenn sie sensible Gefühle von Zuschauerinnen und Zuschauern verletzt habe. Sie habe an einzelnen Stellen die mit wirklichen Prostituierten recherchierten Begebenheiten mit Darstellerinnen nacherzählt, um die Frauen zu schützen oder, weil eine Filmaufnahme am Ende nicht möglich gewesen sei.

Vorwürfe gegen Düsseldorfer Schauspielhaus Nach Rassismus-Vorwürfen gegen das Düsseldorfer Schauspielhaus haben die nordrhein-westfälische Landesregierung und die Landeshauptstadt eine konsequente Aufarbeitung der Vorfälle gefordert. "Dass ein Schauspieler am Schauspielhaus rassistisch behandelt und diskriminiert wird, ist nicht tolerierbar", erklärten NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) und der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) am Montag. Der Schauspieler Ron Iyamu, der seit 2019 Ensemblemitglied ist, hatte die Vorwürfe im WDR öffentlich gemacht. Auf Instagram schrieb er später, dass er seit zweieinhalb Jahren immer wieder Rassismus erlebe. Er wolle das Gespräch in die Öffentlichkeit ziehen, "da ich mich hinter den Fassaden des Schauspielhauses allein gelassen und machtlos fühle". Das Schauspielhaus entschuldigte sich in einer öffentlichen Stellungnahme bei Iyamu.