Kulturnachrichten

Freitag, 25. Dezember 2020

BBC zeigt Fake-Queen mit Weihnachtsbotschaft Der britische Sender BBC hat die Queen in einem Fake-Video gezeigt. Die alternative Weihnachtsbotschaft, in der die mittels sogenannter Deepfake-Technologie synchronisierte Königin Elizabeth II. in einem Twitter-Video spricht, solle auf die Gefahren von Fake-Inhalten hinweisen, so der Sender. In dem satirischen Video klagt die Queen unter anderem über den Abgang von Harry und Meghan. "Es gibt wenig schmerzhaftere Dinge, als wenn dir jemand sagt, dass er die Gesellschaft von Kanadiern bevorzugt", so die animierte Queen. Der Queen-Enkel Prinz Harry und seine Frau hatten sich vom Königshaus losgesagt und zeitweise in Kanada gelebt. Durch das Video habe es Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde Ofcom gegeben, hieß es in einem BBC-Bericht. Die royale Autorin Penny Junor erboste sich laut "Telegraph" über die Parodie: wenige Dinge seien in heutigen Zeiten heilig - aber dies gehe zu weit.

Frauenrechtsaktivistin in Afghanistan getötet In Afghanistan ist eine Frauenrechtsaktivistin bei einem Angriff getötet worden. Die 29-jährige Freschta Kohistani wurde in der Provinz Kapisa von bewaffneten Angreifern auf einem Motorrad erschossen, teilte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums mit. Dabei sei auch ihr Bruder getötet worden. Die Aktivistin hatte vor einigen Tagen auf Facebook mitgeteilt, sie habe die Behörden um Schutz ersucht, da sie Drohungen erhalten habe. Zugleich verurteilte sie in ihrem Beitrag die jüngsten Angriffe auf Journalisten und Aktivisten. In Afghanistan gebe es "keine Hoffnung auf Frieden", schrieb die 29-Jährige. Bekannte Politikerinnen, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten in Afghanistan sind zuletzt verstärkt ins Visier von Extremisten geraten. Trotz der Friedensverhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den radikalislamischen Taliban haben die Angriffe in jüngster Zeit wieder zugenommen.

Grütters: Positive deutsche Geschichte besser würdigen Kulturstaatsministerin Monika Grütters will zur Stärkung der Demokratie positive Seiten deutscher Geschichte mehr in den Mittelpunkt rücken. Das sagte sie der Deutschen Presse Agentur. Die Deutschen hätten sich intensiv mit den Abgründen ihrer Geschichte beschäftigt und täten dies auch weiterhin. Gleichzeitig würde es manchmal schwer fallen, die positiven Seiten der deutschen Geschichte angemessen zu würdigen, so Grütters. Als Beispiel nannte sie die jahrelange Diskussion um ein Einheitsdenkmal. Deshalb solle eine Erinnerungskultur für die positiven Momente deutscher Geschichte entwickelt werden. Grütters geht es dabei auch um die Verteidiung der Symbole der Demokratie, wie etwa die Deutschlandflagge. Diese dürfe nicht in Misskredit geraten, weil die Farben von Verächtern des demokratischen Gemeinwesens vereinnahmt werden. "Wir lassen uns diese Farben von niemandem streitig machen - schon gar nicht von Rechtspopulisten", sagte Grütters. Eine schweigende Mehrheit dürfe nicht einer lautstarken Minderheit das Feld überlassen. Die Farben Schwarz-Rot-Gold stünden für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte.