    BBC Proms: Werke von Ethel Smyth, Giovanni Pierluigi da Palestrina und Uros Krek

    55:50 Minuten
    Chormusik Podcast Sendung Sendereihe
    © Deutschlandradio
    Vokalensemble des Dänischen Rundfunks / Leitung: Graham Ross |
    Chormusik Podcast Sendung Sendereihe
    Aus dem PodcastChormusik
    Zur Startseite