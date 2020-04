BBC muss 125 Mio Pfund einsparen

Freitag, 1. Mai 2020

Die BBC muss in diesem Jahr 125 Millionen Pfund einsparen. Das teilte die britische Rundfunkanstalt ihren Mitarbeitern mit. Über jedes Pfund, das während der derzeitigen Sperre durch das Coronavirus ausgegeben werden soll, müsse genau nachgedacht werden, heißt es. Leitende Führungskräfte würden ihre Gehälter bis August 2021 einfrieren und alle nicht unbedingt notwendigen Einstellungen im Rahmen der Kostensenkungsmaßnahmen zurückgestellt. Mitarbeiter seien eingeladen, Teilzeit zu arbeiten oder unbezahlten Urlaub zu nehmen. Die BBC ist zum Sparen angehalten und steht mit Regierungschef Boris Johnson vor einem massiven Umbau.

Der prominente Anti-Apartheid-Aktivist Denis Goldberg ist tot. Der Südafrikaner wurde 87 Jahre alt. Die Stiftung des früheren Erzbischofs Desmond Tutu teilte mit, Goldberg sei ein "Mensch mit höchster Integrität und Ehre" gewesen. Es fühle sich an, "als habe die Nation einen Teil ihrer Seele verloren". Der Sohn einer liberalen jüdischen Familie war einer der prominentesten weißen Gegner des rassistischen Apartheidsregimes. Als überzeugter Kommunist kämpfte er für die Gleichberechtigung aller Südafrikaner und unterstützte den bewaffneten Kampf der verbotenen Befreiungsbewegung Afrikanischer Nationalkongress, ANC. Der Bauingenieur wurde zusammen mit dem späteren Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela vor Gericht gestellt und 1964 als einziger Weißer verurteilt. Er verbrachte 22 Jahre in Haft, nach seiner Freilassung ging er ins Exil in London.