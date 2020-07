Kulturnachrichten

Donnerstag, 16. Juli 2020

BBAW erhält Handschriftensammlung von Humboldt Das Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) hat mit der Schenkung einer Handschriftensammlung der Alexander von Humboldt-Stiftung einen bedeutenden Bestandszuwachs erhalten. Das Konvolut umfasst einige bislang unbekannte Einzelstücke, ein verschollen geglaubtes Manuskript und Briefe, die der Forschung bislang nicht bekannt gewesen waren, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Handschriftensammlung sind unter anderem 98 Briefe von beziehungsweise an Alexander von Humboldt aus den Jahren 1798 bis 1858 sowie wissenschaftliche Manuskripte enthalten. Angesichts ihrer großen zeitlichen und thematischen Bandbreite halte die Sammlung nicht nur neue Anknüpfungspunkte für die Alexander von Humboldt-Forschung im engeren Sinne bereit. Sie biete darüber hinaus wertvolle Bausteine zur europäischen Wissensgeschichte des 19. Jahrhunderts.

Frankreich gibt Kulturgüter nach Afrika zurück Das französische Kabinett hat einen Gesetzesvorschlag für die Rückgabe von bestimmten Kulturgütern an zwei afrikanische Staaten verabschiedet. Wie die Regierung in Paris mitteilte, sollen 26 Werke des sogenannten königlichen Schatzes von Abomey an Benin gehen. Diese Werke seien bisher im Pariser Museum Quai Branly - Jacques Chirac aufbewahrt worden und stammten ursprünglich aus dem Besitz des Generals Alfred Dodds (1842-1922). Senegal erhalte einen Säbel des damaligen Feldherren El Hadj Omar Tall, hieß es weiter. Die Waffe kommt aus dem Bestand der Pariser Armeemuseums. Es hatte den Säbel vom General Louis Archinard (1850-1932) bekommen.

Deutsch-niederländisches Literaturfestival startet Das deutsch-niederländische Festival "Literarischer Sommer" wird trotz Corona in diesem Jahr stattfinden. Die 21. Ausgabe beginnt am 29. Juli in Aachen mit einer Lesung von Alexander Osang und endet am 8. September mit einer Lesung von Jan Costin Wagner in Venlo. Das hat die Stadt Krefeld angekündigt, die das Festival veranstaltet. Es gelten verschiedene Corona-Schutzmaßnahmen. Im Vergleich zu den vorangegangen Jahren habe sich die Zahl der Autorinnen und Autoren durch die Corona-Bedingungen verringert, hieß es.