Kulturnachrichten

Samstag, 30. Juni 2018

Bayreuther Festspiele ohne Lohengrin Lohengrin-Sänger sagt wegen Überlastung ab Rund dreieinhalb Wochen vor der Eröffnung stehen die Bayreuther Festspiele ohne Lohengrin da. Roberto Alagna, der die Titelpartie in der Richard-Wagner-Oper zum Auftakt des Festivals am 25. Juli singen sollte, habe abgesagt, teilte ein Festspielsprecher mit. Alagnas Agentur begründete die Absage damit, dass der Sänger überlastet sei und die Partie nicht hinreichend einstudieren könne. Die Bayreuther Festspielverantwortlichen suchen nun intensiv nach einem neuen Sänger. Alagna ist auf das französische und italienische Fach spezialisiert. In einem Interview sagte Alagna, dass er lange überlegt habe, die Rolle anzunehmen, schließlich könne er gar kein Deutsch und sei auch kein Wagner-Tenor. Die "Lohengrin"-Neuproduktion gestalten Regisseur Yuval Sharon und Dirigent Christian Thielemann, das Bühnenbild kommt von Neo Rauch und Rosa Loy.

Leander Haußmann will nicht Volksbühne leiten Haußmann: "Es müssen nicht immer die bekannten Namen sein" Der Film- und Theaterregisseur Leander Haußmann ("Sonnenallee") wünscht sich vom Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) Risikobereitschaft bei der Berufung eines neuen Intendanten für die Berliner Volksbühne. "Er müsste was riskieren. Es müssen nicht immer die bekannten, allseits durchgesetzten Namen sein", sagte der 59-Jährige der "Berliner Zeitung". "Die Schaubühne haben sie damals auch ein paar Dreißigjährigen überlassen, und es scheint gut zu funktionieren", fügte Haußmann hinzu. "Voraussetzung ist ein guter Geschäftsführer, der den Laden kontrolliert und Bescheid sagt, wenn das Geld zur Neige geht." Er selbst würde gern kontinuierlich an der Volksbühne arbeiten, aber nicht die Leitung übernehmen, sagte Haußmann. "Ich war mal Intendant, ich weiß, was es bedeutet, im Büro zu sitzen und Schauspieler zu empfangen, die Probleme haben. Das ist mühselig."

Vier weitere Stätten auf der Welterbeliste der Unesco Stätte in Japan, Südkorea, Iran und Indien gehören nun zum Weltkulturerbe Die Unesco hat vier weitere Stätten in ihre Kulturerbe-Liste aufgenommen. Zum Weltkulturerbe gehören künftig die verborgenen christlichen Stätten in der Region Nagasaki in Japan, die in den südlichen Provinzen der koreanischen Halbinsel verstreuten buddhistischen Bergklöster, die Archäologische Landschaft der Sassaniden in der südiranischen Region Fars und das viktorianische und Art-Deco-Ensemble von Mumbai in Indien. Die verborgenen christlichen Stätten in der Region Nagasaki umfassen zehn Dörfer, das Schloss von Hara und eine Kathedrale. Zu den über die südlichen Provinzen der koreanischen Halbinsel verstreuten buddhistischen Bergklöstern gehören sieben Tempel, die zwischen dem 7. und 9. Jahrhundert gegründet wurden. Die archäologische Landschaft der Sassaniden in der südiranischen Region Fars besteht aus Befestigungsanlagen, Palästen, Felsenreliefs aus der Zeit des Sassanidenreichs, das sich zwischen dem 3. und 7. Jahrhundert nach Christus über die Region erstreckte. Das Viktorianische und Art-Deco-Ensemble in Mumbai ist ein städtebauliches Projekt seit dem 19. Jahrhundert.

Deutscher Dokumentarfilmpreis für "Of Fathers and Sons" Film porträtiert syrische Familie während des Bürgerkriegs Die deutsch-syrisch-libanesische Dokumentation "Of Fathers and Sons" bekommt den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2018. Wie der Südwestrundfunk (SWR) am Freitag anlässlich der Verleihung in Stuttgart mitteilte, bekommt Filmemacher Talal Derki, ein in Berlin lebender Syrer, ein Preisgeld in Höhe von 20 000 Euro. Für den Film mit dem deutschen Titel "Kinder des Kalifats" kehrte er in seine Heimat zurück. Derki folgt darin der Familie eines islamistischen Kämpfers während des syrischen Bürgerkriegs. "Der Film führt uns in eine fremde, essenziell verstörende Welt, ohne Schutz, aber mit großer dokumentarischer Geduld", hieß es in der Begründung der Jury. Derki habe den Zuschauern die Welt radikaler Islamisten mit ihren Widersprüchen und ihrer Tragik gezeigt. Der Preis wird seit 2017 jährlich verliehen - davor alle zwei Jahre.

Ed Sheeran auf Zahlung von 100 Mio. Dollar verklagt Er soll sich an einem Song von Marvin Gaye bedient haben Der britische Popstar Ed Sheeran ist auf Zahlung von 100 Millionen US-Dollar verklagt worden, weil er sich angeblich bei einem Song des Soul-Sängers Marvin

Gaye bedient haben soll. Das berichtete am Freitag die britische

Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Gerichtsdokumente aus New

York. Sheeran, so der Vorwurf, habe unter anderem Rhythmus und Melodie des

Gaye-Songs "Let's Get It On" aus dem Jahr 1973 für seinen Hit

"Thinking Out Loud" verwendet. Kläger ist demnach eine Firma, die einen Anteil an den Urheberrechten des Gaye-Songs hält. Ähnliche Vorwürfe gegen Sheeran brachten bereits vor zwei Jahren die Erben des 2003 gestorbenen Edward Townsend vor. Townsend hatte "Let's Get It On" gemeinsam mit Gaye geschrieben. Sheeran wies die Vorwürfe stets zurück. Laut BBC ist unklar, ob der Streit mit den Townsend-Erben beigelegt wurde.

Welterbe-Komitee entscheidet über deutsche Bewerber Naumburger Dom und Wikinger-Stätte gehen ins Rennen Das Welterbe-Komitee der Vereinten Nationen wird heute voraussichtlich über die Aufnahme der deutschen Nominierungen in die Welterbe-Liste der Unesco entscheiden. Anwärter sind der Naumburger Dom und die Wikingerstätten von Haithabu und Danewerk in Schleswig-Holstein. Die deutsche Unesco-Chefin Böhmer erklärte, sie sehe gute Chancen, dass beide Bewerbungen erfolgreich seien. Die Befestigungsanlage Danewerk und der Handelsplatz Haithabu gehören zu den bedeutendsten archäologischen Zeugnissen Nordeuropas.

Preis für Kulturelle Bildung verliehen Drei Initiativen erhalten jeweils 20 000 Euro Drei Initiativen sind mit dem Preis für Kulturelle Bildung ausgezeichnet worden. Die Kunstschule Offenburg überzeugte die Jury mit ihrer Tanzperformance auf einer Brücke zwischen den Städten Kehl und Straßburg. Deutsche und französische Jugendliche können problemlos die Grenze zwischen ihren Ländern über eine Brücke überqueren, während sie für junge Geflüchtete eine Barriere bildet. Weiterer Gewinner ist der Münchner Verein "Spielen in der Stadt", der 22 Jugendlichen aus neun Nationen ermöglichte, sich ein Jahr lang intensiv mit verschiedenen Aspekten der NS-Zeit auseinanderzusetzen. Zu den drei gleichberechtigten Preisträgern gehört auch das bundesweite Projekt "Jugend hackt", in dem junge Leute sich kritisch mit der digitalen Technik auseinandersetzen. Die Preisträger erhielten jeweils 20 000 Euro.

Kunstsammler Haubrok droht mit Auszug aus DDR-"Fahrbereitschaft" Haubrok: "Wir befinden uns in Gesprächen bezüglich anderer Orte" Axel Haubrok, einer der profiliertesten Kunstsammler Berlins, droht mit einer Aufgabe seines Kreativquartiers in der einstigen DDR-"Fahrbereitschaft". Grund ist ein Ausstellungsverbot, das der Bezirk Lichtenberg vor zwei Monaten überraschend verhängt hat. Die "Fahrbereitschaft" liege in einem Gewerbegebiet, das keine kulturelle Nutzung vorsehe, hieß es zur Begründung. Bis dahin war sein Engagement immer stillschweigend geduldet worden. Haubrok kündigte am Freitag aus Protest gegen das Verbot seine Mitgliedschaft im Kulturbeirat des Bezirks. Bei einer ihm übermittelten Vorlage des Bezirksamts handele es sich lediglich um vage Absichtserklärungen, de facto bestehe das Ausstellungsverbot weiter, kritisierte der Sammler. Die laufende Präsentation in der "Fahrbereitschaft" ende am 7. Juli, weitere Projekte seien nicht geplant. "Wir befinden uns stattdessen bereits in Gesprächen bezüglich anderer Orte, sowohl in Berlin als auch außerhalb", so Haubrok weiter. Der Unternehmer hatte vor fünf Jahren zusammen mit seiner Ehefrau das fast 20 000 Quadratmeter große, heruntergekommene Gelände im tiefsten Osten Berlins gekauft. Eigenen Angaben zufolge hat er mittlerweile vier Millionen Euro in die Entwicklung gesteckt. Inzwischen gibt es rund 70 Mieter auf dem Gelände.