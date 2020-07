Kulturnachrichten

Donnerstag, 23. Juli 2020

Bayreuther Festspiele mit hohen Einnahme-Verlusten Die Bayreuther Festspiele haben wegen der Coronakrise rund 15 Millionen Euro an Einnahmen verloren. "Die Bayreuther Festspiele sind traditionell zu etwa 65 Prozent aus Eintrittskarten finanziert. Und diese Einnahmen fehlen natürlich vollkommen, wenn die Festspiele ausgesetzt werden müssen", sagte der Geschäftsführer der Festspiele, Holger von Berg, der Deutschen Presse-Agentur. Am 25. Juli hätten die wegen Corona abgesagten Festspiele eigentlich begonnen. Für dieses Jahr werde der Etat reichen, um die Kosten zu decken. Ungewiss bleibe allerdings, ob und wie die Festspiele 2021 durchgeführt werden könnten, so von Berg. Trotzdem seien bisher für kommendes Jahr weiterhin auch Neuproduktion geplant, unter anderem Richard Wagners Opern "Der fliegende Holländer" und "Tannhäuser".

Antisemitismus-Beauftragter hofft auf Debatte Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung hofft, dass der Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle eine gesellschaftliche Debatte auslöst. Der Prozess sei "eine große Chance, über die tiefe Verwurzelung des Antisemitismus in der Gesellschaft zu sprechen", sagte Felix Klein dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ebenso sei eine Debatte über die Art und Weise, wie Menschen sich im Internet radikalisierten, ohne dass andere dies mitbekämen wichtig. Klein ermutigte Betroffene, bei Vorfällen öfter als bisher zur Polizei zu gehen. Gespräche mit Politikern, die Drohmails erhielten, zeigten ihm, "dass dieses Milieu zurückweicht, wenn es Gegendruck bekommt und auch mal der Polizeiwagen vor der Tür steht".

Hunderte Einreichungen für den Deutschen Radiopreis Für den Deutschen Radiopreis haben 138 Radioprogramme ihre 432 Favoriten eingereicht, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte. Im vergangenen Jahr waren es mit 442 Einreichungen von 154 Radioprogrammen nur unwesentlich mehr gewesen. Der deutsche Radiopreis wird in zehn Kategorien vergeben, darunter beste Reportage, beste Radiocomedy, bester Podcast und beste Moderation. Die Preise sind undotiert. Ausgezeichnet werden Angebote oder Personen, die "in besonderer Weise durch ihre Qualität die Stärken und Möglichkeiten des Mediums vorführen und hervorheben und die damit auch beispielhaft wirken". Wer die erste Hürde genommen hat und von einer unabhängigen Jury des Grimme-Instituts für den Radiopreis nominiert ist, soll in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden. Der Deutsche Radiopreis wird von den Hörfunkprogrammen der ARD, dem Deutschlandradio und den Privatradios in Deutschland gestiftet.

Friedensglocke aus Kriegsschrott für Jerusalem Eine Initiative aus Brandenburg will bis 2025 eine "Friedensglocke" aus Deutschland nach Jerusalem bringen. Geplant ist nach einer Weihe Anfang August die Glocke zunächst mit einem Konvoi aus mehreren Pferdewagen ab Hamburg auf die Reise zu schicken. Das kündigte der Verein "Friedensglocken" in Brück bei Potsdam auf seiner Internetseite an. Auf einer 20-tägigen Reise soll die Glocke zunächst ins Kloster Marienfließ in der Prignitz gebracht werden. In den Orten an der Strecke sind Begegnungen der Konvoi-Teilnehmer mit den Bürgerinnen und Bürgern geplant. Die Aktion soll einen Beitrag für ein versöhntes und friedliches Europa leisten, wie der Pfarrer und Vereinsvorsitzende Helmut Kautz erklärte. Die Glocke wurde nach Vereinsangaben im Juni aus Kriegsschrott gegossen. Geplant sind jährliche Touren durch Deutschland, bevor der Klangkörper 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs nach Israel transportiert werden soll.

Angeblich älteste menschliche Spuren in Amerika In Amerika könnten schon vor mehr als 30.000 Jahren Menschen gelebt haben, gut doppelt so lange wie bisher angenommen. Darauf deuten nach Ansicht von Archäologen Steinwerkzeuge hin, die in einer Höhle im zentral-mexikanischen Bundesstaat Zacatecas gefunden wurden. Mehr als 200 davon steckten in Erd-Schichten, deren Alter auf bis zu 33-tausend Jahre datiert werden. Wissenschaftler streiten schon lange darüber, seit wann Menschen auf dem amerikanischen Doppel-Kontinent leben.

Bund stockt Etat für Künstler-Stipendien deutlich auf Um Künstlern und Kulturschaffenden besser durch die Corona-Krise zu helfen, erhöht der Bund seine finanzielle Unterstützung. Statt 8,5 Millionen Euro sind nun 52 Millionen im Etat von Kulturstaatsministerin Grütters für dieses und das kommende Jahr eingeplant, wie aus einem Papier hervorgeht, das der "Neuen Osnabrücker Zeitung"vorliegt. Die Erhöhung der Stipendien sei die Antwort auf die derzeitige schwierige Situation der Solo-Selbstständigen, sagte die CDU-Politikerin. Die Stipendien betrügen in der Regel mehr als 1.000 Euro im Monat und würden an Künstler und Kulturschaffende aller Sparten vergeben.

Sängerin Joan Baez erhält Woody-Guthrie-Preis Die US-Sängerin Joan Baez wird in diesem Jahr mit dem Woody-Guthrie-Preis ausgezeichnet. Die 79-Jährige erhält die Auszeichnung für ihr musikalisches Lebenswerk und ihr humanitäres Engagement, teilte das Woody Guthrie Center mit. Die Ehrung solle ihr im August online übergeben werden. Der Preis im Andenken an den US-Folkmusiker Guthrie (1912-1967) wird seit 2014 verliehen. Baez ist seit den 60er-Jahren als Musikerin aktiv und setzt sich auch als Bürgerrechtlerin ein.

Preußen-Stiftung sorgt sich um kulturellen Schatz Nach heftiger Kritik an der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) will sich das Kuratorium der größten deutschen Kultureinrichtung für eine Stärkung der internationalen Reputation einsetzen. "Ziel war und ist es, diesen in Deutschland befindlichen und weltweit herausragenden kulturellen Schatz optimal zu pflegen und in der Gesellschaft zur Geltung zu bringen", heißt es in einer der dpa vorliegenden Stellungnahme des Kuratoriums der Stiftung. Es gelte "die herausragende, internationale Reputation der SPK und das große Ansehen ihrer Museen, Archive, Bibliotheken und Forschungsinstitute weiter zu stärken, aber auch ihre Organisation effizienter zu gestalten". Dafür müssten die Verantwortlichen ein Konzept erarbeiten. Mit der von Bund und Ländern getragenen Stiftung soll die größte deutsche Kultureinrichtung aufgelöst werden. Eine entsprechende Empfehlung hatte der Wissenschaftsrat von Bund und Ländern nach zweijähriger Analyse der Dachorganisation von staatlichen Museen, Bibliotheken und Instituten abgegeben.

Stones veröffentlichen Song nach 46 Jahren Drei Monate nach dem Single-Comeback mit "Living In A Ghost Town" überraschen die Rolling Stones ihre Fans mit einer 46 Jahre alten Aufnahme. Das offiziell auf YouTube erschienene Stück "Scarlet" stammt vom Oktober 1974. Eingespielt wurde es mit Jimmy Page von der britischen Rockband Led Zeppelin an der Gitarre neben Keith Richards. Wie das Musiklabel Universal am Mittwoch weiter mitteilte, wurde der Song niemals zuvor veröffentlicht. Auch Bootlegs - illegale Tonaufnahmen - sollen davon nicht existieren. "Ich erinnere mich, wie wir mit Jimmy und Keith im Kellerstudio von Ronnie gejammt haben. Es war eine großartige Session", erklärte Stones-Sänger Mick Jagger. Die 1962 gegründeten Rolling Stones hatten im April den neuen Song "Living In A Ghost Town" veröffentlicht, mit dem sie direkt auf die Isolation in der Corona-Pandemie reagierten - das Stück landete auf Platz 1 der deutschen Single-Charts.

Facebook prüft Diskriminierung durch Algorithmen Facebook will prüfen, ob Menschen durch Algorithmen wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert werden. Nach andauernder Kritik sollen sich neue Teams darum kümmern und entsprechende Algorithmen und andere Software untersuchen. Das gilt auch für Instagram. Facebook wurde unter anderem im US-Kongress vorgeworfen, dass afroamerikanische Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel bei Immobilienanzeigen benachteiligt würden.

Der Wiederaufbau der Bagan-Tempelanlage ist fast fertig Der Wiederaufbau der weltbekannten Tempelanlage Bagan in Myanmar ist fast abgeschlossen - das teilte das örtliche Kulturministerium mit. Nach einem starken Erdbeben war das Bauwerk 2016 stark beschädigt worden. Nur noch sieben der rund 400 beschädigten Pagoden müssten restauriert werden. Die Unesco-geschützte alte Königsstadt wurde auch mit Unterstützung der deutschen Regierung und deutscher Experten wieder aufgebaut. Bagan zählt zu den schönsten Tempelanlagen der Welt und gilt als eine der größten archäologischen Stätten in ganz Südostasien. Die weitläufige Ebene besteht aus über 3200 buddhistischen Pagoden und Grabhügeln.

Twitter sperrt Konten mit QAnon-Inhalten Der Kurznachrichtendienst Twitter hat angekündigt, Nutzerkonten zu sperren, die im Zusammenhang mit der Verbreitung der Verschwörungstheorie "QAnon" stehen. Diese Inhalte verstießen gegen die Richtlinien des Unternehmens, teilte der Online-Dienst mit. Etwa 150-tausend Konten seien betroffen. In vergangener Zeit hatte die "QAnon"-Theorie mit teilweise rechts-radikalem Hintergrund immer mehr Anhänger gefunden. Sie unterstützen US-Präsident Trump und glauben an eine Verschwörung innerhalb der amerikanischen Polit-Bürokratie.