Bayreuther Festspiele Kraft der Liebe auf dem Grünen Hügel

"Der fliegende Holländer" stand in diesem Jahr auf dem Spielplan im Festspielhaus (Deutschlandradio / Susanne Lettenbauer)

"Der fliegende Holländer" darf aller sieben Jahre an Land. Ansonsten ist er auf Ewigkeit verdammt, im Meer unsterblich zu kreisen. Senta träumt seit langem von dieser mysteriösen Gestalt, die plötzlich lebendig vor ihr steht. Sie wird ihn erlösen.

1943 wurde "Der fliegende Holländer" von Wagner in Dresden uraufgeführt. Unter der Intendanz seiner Frau Cosima war die Oper 1901 das erste Mal auf dem Grünen Hügel zu sehen und zu hören. Seit dem steht die Oper immer wieder auf dem Spielplan.

Eine Idee fixe

Zahllose Legenden ranken sich um die Figur des unsterblichen fliegenden Holländers, der erst Ruhe findet, wenn ihm eine Frau Treue bis in den Tod hält. Senta, die Tochter des Kapitäns Daland, lebt am Meer und versteigt sich in die Idee, diesen Mann zu retten.

2. Aufzug "Der fliegende Holländer". Senta (Ricarda Merbeth) wartet mit den anderen Frauen (Damen des Festspielchores) auf die Seefahrer (Bayreuther Festspiele, Der Fliegende Holländer 2016 / Enrico Nawrath)

Als dieser in Begleitung ihres Vaters plötzlich real auftaucht, muss sie ihren Verehrer Erik abschütteln, mit dem sie eine wenig spannende Lebensverbindung hätte eingehen können. Schließlich ist es der Holländer, der einen Rückzieher macht, er will die junge Frau nicht ins Unglück stürzen und vor einer Verbindung mit ihm schützen. Doch Senta ist wild entschlossen und läuft dem Holländer zum Meer nach, beteuert erneut ihre Liebe und stürzt sich in die Fluten.

Senta (Ricarda Mebeth) sieht im dritten Aufzug der Rettung "ihres Holländers" entgegen (Bayreuther Festspiele, "Der fliegende Holländer" 2016 / Enrico Nawrath)

Damit hat sie die Bedingung, ihn zu lieben bis an ihr Lebensende, erfüllt. Damit findet der "Fliegende Holländer" endlich die ewige Ruhe auf seinem untergehenden Schiff.

Romantik mit Schauermomenten

Richard Wagner legte damit seine erste romantische Oper vor und knüpfte mit diesem Stoff an die Tradition der Gespensteropern an. Die Dämonisierung der Naturgewalten nutzt er als Spiegelbild, um die Seelenzustände seiner Figuren auszuleuchten. Damit gelingt ihm für damalige Opernliteratur eine ausgefeilte Psychologisierung seiner Rollen. Neu war auch, dass sich Wagner vorsichtig vom althergebrachten Nummernschema löste und allererste Schritte zur durchkomponierten Oper unternahm - einen Weg, den er in seinen folgenden Bühnenwerken vollenden wird.

Büste von Richard Wagner auf dem Festspielhügel in Bayreuth. (imago)

Eine Aufzeichnung der Oper vom 30.07.2018 im Festspielhaus Bayreuth

Richard Wagner

"Der fliegende Holländer", Romantische Oper in drei Aufzügen

Daland - Peter Rose, Bass

Senta - Ricarda Merbeth, Sopran

Holländer - Greer Grimsley, Bariton

Erik - Tomislav Muzek, Tenor

Mary - Christa Mayer, Alt

Steuermann - Rainer Trost, Tenor

Chor der Bayreuther FestspieleOrchester der Bayreuther Festspiele

Leitung: Axel Kober