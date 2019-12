Kulturnachrichten

Montag, 9. Dezember 2019

Bayern fördert Theaterumbau in Oberammergau Der Freistaat Bayern wird den Umbau des Oberammergauer Passiontheaters finanziell unterstützen. Das teilte Finanzminister Albert Füracker (CSU) in München mit. Rund 90000 Euro würden zur Verfügung gestellt und sollen zur Bewahrung dieses kulturellen Erbes beitragen. Im kommenden Jahr finden die Oberammergauer Passionsspiele zum 42. Mal statt. Bis zur Premiere im Mai sollen die Baumaßnahmen, die unter anderem eine neue Beleuchtung umfassen, an der Freilichtbühne durchgeführt werden, heißt es in der Mitteilung. Die Passionsspiele in Oberammergau gehen auf ein Gelübde aus dem Jahr 1633 zurück. Damals versprachen die Oberammergauer, in jedem zehnten Jahr das Leiden und Sterben Christi aufzuführen, wenn niemand mehr an der Pest sterben sollte. Im kommenden Jahr werden mehr als 2.000 einheimische Laiendarsteller, Sänger und Musiker auf der Bühne stehen. Das ist fast die Hälfte aller Bewohner von Oberammergau.

Autor Emanuel Maeß erhält Mara-Cassens-Preis Der Schriftsteller Emanuel Maeß wird vom Literaturhaus Hamburg mit dem Mara-Cassens-Preis für sein Debütwerk "Gelenke des Lichts" ausgezeichnet. Der Roman sei auf faszinierende Weise aus der Zeit gefallen - ohne dabei weltfremd zu sein, heißt es in der Begründung der Jury. Maeß' Sprache sei von einem "Welterleben tiefer Innerlichkeit" geprägt, bei aller Dichte komme sie leicht und elegant daher. Der Roman beschreibt die Entwicklung eines jungen Pfarrersohnes - von der ländlichen DDR des Jahres 1980 bis in die 2000er-Jahre. Emanuel Maeß wurde 1977 in Jena geboren und lebt in Berlin. Sein Roman stand in diesem Jahr auch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Der mit 15 000 Euro dotierte Mara-Cassens-Preis wird Emanuel Maeß am 7. Januar im Literaturhaus Hamburg verliehen.

"Star Trek"-Schauspieler René Auberjonois gestorben Der aus der Kultserie "Star Trek: Deep Space Nine" bekannte US-Schauspieler René Auberjonois ist tot. Er sei am Sonntag gestorben, hieß es auf seiner Homepage und auf seinem Twitter-Profil. Auberjonois' Sohn Remy teilte dem Portal "Entertainment Weekly" mit, dass sein Vater an Lungenkrebs gelitten habe. Nach einer Schauspielausbildung zum Bachelor of Arts stand René Auberjonois ab 1964 als Broadway-Darsteller auf der Bühne und gewann für seine Rolle im Musical "Coco" einen Tony Award. Erstmals im Kino zu sehen war er im Kultfilm MASH (1970) von Regisseur Robert Altman. Danach folgten weitere Film- und Fernsehrollen, u.a. in "Die Hindenburg" (1975) und "King Kong" (1976). Von 1993 bis 1999 spielte er die Figur des Sicherheitschefs Odo in der Star Trek Serie "Deep Space Nine", ab 2004 verkörperte er einen Anwalt in der TV-Serie "Boston Legal". Zudem arbeitete er als Synchronsprecher für verschiedene Zeichentrickproduktionen. René Auberjonois wurde 79 Jahre alt.

"Sesamstraße"-Darsteller Caroll Spinney ist tot Er spielte Jahrzehnte die "Sesamstraße"-Figuren Bibo und Oscar - jetzt ist US-Schauspieler Caroll Spinney gestorben. Das teilte die Organisation Sesame Workshop mit. Der 85-Jährige habe schon länger an der Bewegungsstörung Dystonie gelitten, hieß es. Sie seien Spinney immens dankbar für alles, was er für die Kindersendung und für Kinder in aller Welt getan habe, betonte Mitbegründerin Joan Ganz Cooney in der Mitteilung. In den 1960er Jahren war der Puppenspieler und Komiker Spinney auf "Sesamstraße"-Erfinder Jim Henson getroffen. In den ikonischen Rollen des großen, gelben Vogels Bibo und des griesgrämigen Oscar aus der Mülltonne arbeitete Spinney ab der ersten Sendung im Jahr 1969 mit.

Unesco berät in Kolumbien über Anträge zu Welterbe Experten der Unesco beraten ab Montag in Kolumbien über mehr als 40 mögliche Neuzugänge für die Liste des immateriellen Kulturerbes. Die Schweiz und Frankreich bewerben sich mit der Tradition des Bergsteigens in den Alpen. Ägypten und gut ein Dutzend weitere arabische Länder wollen die Kultivierung der Dattelpalme als Kulturerbe anerkennen lassen, Thailand seine Massagekunst. Einen deutschen Antrag gibt es in diesem Jahr nicht. Die ersten Entscheidungen des in Bogotá tagenden UN-Komitees werden ab Dienstag erwartet. Die Liste des immateriellen Kulturerbes umfasst fast 430 Titel aus Bereichen wie Tanz, Theater, Musik und Handwerk.

Nominierungen für Golden Globes werden verkündet In Hollywood werden am Montag die Nominierungen für die 77. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse in 25 Film- und Fernsehkategorien gelten nach den Oscars als die wichtigsten amerikanischen Filmpreise. Zu den Filmfavoriten zählen unter anderem "The Irishman", "Joker" und "Once Upon a Time... in Hollywood". Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel werden am 5. Januar in Beverly Hills verliehen.

Libanese spendet ersteigerten Hitler-Besitz an Israel Er wollte nicht, dass die Sachen in die falschen Hände geraten: Ein libanesischer Geschäftsmann, der bei einer Versteigerung in München Gegenstände aus dem Besitz von Adolf Hitler für 600.000 Euro gekauft hat, ist in Israel mit höchsten Ehren empfangen worden. Abdallah Chatila, der die Objekte gezielt für Israel ersteigert hatte, traf Staatspräsident Rivlin in Jerusalem. Die Versteigerung von Gegenständen aus dem Besitz ranghoher Nazis im vergangenen Monat hatte Kritik auch von Seiten jüdischer Organisationen ausgelöst. Der in der Schweiz lebende Libanese hatte insgesamt zehn Gegenstände erworben, darunter Hitlers Faltzylinder, eine Ausgabe von "Mein Kampf", eine Zigarrenkiste, Briefe und eine Schreibmaschine. Die Objekte sollen in der Gedenkstätte Yad Vashem aufbewahrt, aber vorerst nicht ausgestellt werden.