Kulturnachrichten

Sonntag, 3. Oktober 2021

Bayerischer Kunstförderpreis für vier Literatur-Talente Vier junge Künstlerinnen und Künstler erhalten in diesem Jahr den bayerischen Kunstförderpreis in der Sparte Literatur. Der 1980 zusammen mit seinen Eltern aus der Tschechoslowakei geflüchtete Martin Dolejs wurde für seinen Jugendroman "Im Land der weißen Schokolade" ausgezeichnet, der als Zeitzeugenbericht die Flucht in den Westen thematisiert. Die Jury würdigte das Werk als "interessantes Stück Zeitgeschichte", die sonst selten in der der Kinder- und Jugendliteratur vertreten sei. Dolejs habe den Roman mit viel Humor literarisch gestaltet. Markus Ostermair erhält den Preis für seinen Debütroman "Der Sandler" zum Thema Obdachlosigkeit. Das Werk des Autors, der lesend auf dem zweiten Bildungsweg und beim Reisen per Anhalter durch Europa zur Literatur gekommen sei, überzeuge "vor allem wegen seiner schlüssigen Erzählweise, der ausgefallenen Sprache und des besonderen Detailreichtums", heißt es. Mit einer kraftvollen und rhythmischen Sprache in ihren beiden Lyrikbänden "Dünner Ort" überzeugte die in Rumänien geborene Alke Stachler die Juroren. Die Augsburgerin löse aufstörende und eindringliche Bilder aus, die an Träume, Märchen und Mythen erinnerten und eine sprachmagische Wirkung entfalteten, so das Urteil. Der ebenfalls in Augsburg lebende Sprach- und Literaturwissenschaftler Tobias Roth wurde für sein übersetzerisches Werk "Welt der Renaissance" ausgezeichnet. Die Jury sprach von einer sprachlichen Vielfalt bei der Übertragung. Roth erschließe den Lesern die Vielfalt der italienischen Renaissance. Die Auszeichnungen sind mit je 6.000 Euro dotiert. Jedes Jahr verleiht der Freistaat bis zu 16 Kunstförderpreise.

Abbau der Christo-Verhüllung am Triumphbogen In Paris geht die Verhüllung des Triumphbogens zu Ende. Am Montag beginnt der Abbau der Installation, die von den verstorbenen Künstlern Christo und Jeanne-Claude konzipiert worden war. Die Demontage soll bis zum 10. November dauern. Das verhüllte und verschnürte Wahrzeichen der französischen Hauptstadt konnte seit dem 18. September besichtigt werden. Die Veranstalter zählten mehr als 800.000 Besucher.

Baden-Württemberg-Haus bei Expo in Dubai eröffnet Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat am Sonntag das umstrittene Baden-Württemberg-Haus auf der Expo in Dubai eröffnet. "Dass wir als einzige Region im Kreise von mehr als 190 Nationen mit einem eigenen Pavillon auf der Expo vertreten sind, ist eine herausragende Gelegenheit und ein Meilenstein in der globalen Präsenz unseres Landes", sagte sie. Dies werde das internationale Renommee des exportorientierten Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes stärken. Zuvor hatte eine Kostenexplosion des Projektes die Ministerin unter Druck gebracht. Sechs Monate lang präsentiert sich der Südwesten mit 40 Innovationsprojekten in dem Wüsten-Emirat, darunter künstliche Intelligenz, visionäres Bauen und revolutionäre Medizin.

Konrad-Wolf-Preis wird an Regisseur Sissako verliehen Der mauretanisch-malische Regisseur Abderrahmane Sissako wird am Dienstag mit dem Konrad-Wolf-Preis 2021 der Berliner Akademie der Künste ausgezeichnet. Sissako sei einer der wichtigsten Filmemacher aus Subsahara-Afrika, hieß es zur Begründung: "Seine Filme akzeptieren keine vorhandenen Grenzen, sondern überschreiten, überfliegen diese, stellen sie infrage und erweitern sie künstlerisch." Der Regisseur betrachte die Kinoleinwand "als einen wirkmächtigen Ort, von dem humanitäre und aufklärerische Impulse ausgehen", erklärte die Akademie der Künste. Sissako, 1961 in Mauretanien geboren und in Mali aufgewachsen, hat Kinematografie in Moskau studiert. Seit Anfang der 90er Jahre lebt er in Paris. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung ist nach dem Filmregisseur und langjährigen Präsidenten der Akademie der Künste der DDR, Konrad Wolf, benannt.

Ostdeutscher Schriftsteller Eberhard Panitz gestorben Der ostdeutsche Schriftsteller Eberhard Panitz ist im Alter von 89 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte sein Verleger Frank Schuhmann vom Verlag Edition Ost am Wochenende unter Berufung auf die Familie des Verstorbenen mit. Panitz veröffentlichte Romane, Reportagen und Drehbücher in der DDR und später auch im wiedervereinigten Deutschland. Bekannte und erfolgreiche Werke von ihm waren etwa "Die sieben Affären der Doña Juanita" und "Der Dritte", die in der DDR verfilmt wurden. Später folgten "Dresdner Novelle 1989", "Tagebuch der totgesagten Dichter" und "Das Trümmerhaus der Träume". Panitz wurde 1932 in Dresden geboren, arbeitete als Lektor und seit 1959 als Schriftsteller.

Berliner Techno-Club Berghain wieder geöffnet Mehr als eineinhalb Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie ist der Berliner Techno-Club Berghain wieder geöffnet. Mehrere hundert Menschen standen in der Nacht zum Sonntag in der üblichen langen Schlange vor dem Einlass. Erwartet wurde etwa ein gemeinsamer DJ-Auftritt der Berghain-Größen Ben Klock und Marcel Dettmann. Wer in den Club möchte, muss geimpft oder genesen sein. Über die Sommermonate durfte lediglich unter freiem Himmel im Sommergarten des Berghains getanzt werden, während im Inneren die Kunstausstellung "Studio Berlin" zu sehen war. Auch andere bekannte Techno-Clubs haben in Berlin inzwischen wieder geöffnet. Die sogenannte Klubnacht in Berghain geht ununterbrochen noch bis Montag.

Ehemaliger Adidas-Besitzer Tapie ist tot Der französische Geschäftsmann und einstige Adidas-Besitzer Bernard Tapie ist tot. Der ehemalige Chef des Fußball-Erstligisten Olympique Marseille, dessen Schmiergeldaffäre ihn ins Gefängnis brachte, starb heute im Alter von 78 Jahren an einer Krebserkrankung. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würdigte Tapie in einem Schreiben als Legende, dessen Ehrgeiz, Energie und Enthusiasmus Generationen von Franzosen inspiriert habe. Er habe einen Kampfgeist besessen, der Berge versetzen und nach dem Mond greifen konnte. Olympique schrieb auf Twitter, Tapie hinterlasse eine große Lücke im Herzen der Marseiller und werde für immer Teil der Clublegende sein.

Zum 25. Mal Tag der offenen Moschee Zum 25. Mal öffnen am Sonntag die Moscheen in Deutschland ihre Türen. Der "Tag der Offenen Moschee" steht in diesem Jahr unter dem Motto "Moscheen gestern und heute". Nach Angaben des Koordinationsrates der Muslime machen bundesweit rund eintausend Gemeinden mit. Auf Initiative des Zentralrats der Muslime war das Angebot 1997 an den Start gegangen. Der "Tag der Offenen Moschee" findet als Zeichen der Zugehörigkeit und Verbundenheit immer am Tag der Deutschen Einheit statt.

Kunstwerk "Sketch for a Fountain" wieder in Münster Vier Jahre nach den "Skulptur Projekten" 2017 ist eines der Kunstwerke der weltweit größten Freiluftausstellung zurück in Münster. Am Samstag wurde "Sketch for a Fountain" der US-amerikanischen Künstlerin Nicole Eisenman der Öffentlichkeit übergeben. Das Kunstwerk steht für das Thema Diversität und Toleranz und war vor vier Jahren in Teilen beschädigt und mit homophoben und antisemitischen Zeichen beschmiert worden. Eine Bürgerinitiative machte sich daraufhin für die dauerhafte Rückkehr ins Münsterland und für die Finanzierung stark. Der Rat der Stadt stimmte der Rückkehr im Juni 2020 zu. Das Kunstwerk mit überlebensgroßen, geschlechtslosen Figuren stimmt nicht ganz überein mit dem Exemplar aus dem Jahr 2017. Das Material ist diesmal nicht aus Plastik, sondern aus Stein. Drei Gipsfiguren werden wegen der besseren Haltbarkeit durch weiß-patiniertes Aluminium ersetzt. Die "Skulptur Projekte" finden alle zehn Jahre in Münster statt. 2017 besuchten sie 600 000 Menschen..

50er Jahre-Filmstar Herta Staal gestorben Vor der Filmkamera und auf der Theaterbühne machte Herta Staal in den 50er und 60er Jahren Karriere - am Samstag ist die gebürtige Wienerin im Alter von 91 Jahren in ihrer Wahlheimat München gestorben. Das meldet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf eine Freundin Staals. Schauspiel, Tanz und Gesang - Herta Staal war ein künstlerisches Multitalent. Während ihrer mehr als 40-jährigen Karriere stand sie in ganz Deutschland auf der Bühne und feierte unter anderem mit Auftritten in Tennessee Williams' "Die tätowierte Rose" oder als "Colombe" im gleichnamigen Stück von Jean Anouilh Erfolge. Daneben spielte sie in Film- und Fernsehproduktionen wie "Wo die alten Wälder rauschen" und "Ein Walzertraum" mit. Sie trat in Operetten und Musicals auf, arbeitete für den Hörfunk und als Synchronsprecherin. Staal hatte eine klassische Tanzausbildung absolviert, unter anderem an der Wiener Staatsoper, sowie Schauspiel und Gesang studiert. Als 18-Jährige gab sie ihr Debüt am Wiener Stadttheater.