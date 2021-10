Kulturnachrichten

Sonntag, 24. Oktober 2021

Bayerischer Kulturpreis für Hannes Ringlstetter Der Kabarettist, Schauspieler und Musiker Hannes Ringlstetter (51) erhält den diesjährigen Sonderpreis des Kulturpreises Bayern. Er sei "eine herausragende Künstlerpersönlichkeit und seit über 30 Jahren eine feste Größe auf den deutschsprachigen Bühnen", sagte Kunstminister Bernd Sibler (CSU) am Sonntag zur Begründung. "Als Künstler ist er immer ehrlich und gradaus, wie für uns Niederbayern typisch. Er legt den Finger auch in Wunden - dahin, wo es wehtut - und übt ehrliche und direkte Kritik", so der Minister. Der mit insgesamt 96.000 Euro dotierte Kulturpreis Bayern wird von der Bayernwerk AG mit dem Bayerischen Wissenschafts- und Kunstministerium verliehen.

Abschied von getöteter Kamerafrau Hutchins Freunde und Kollegen haben in Santa Fe von der getöteten Kamerafrau Halyna Hutchins Abschied genommen. Rund 200 Menschen entzündeten am Samstag bei Sonnenuntergang Kerzen, hielten eine Schweigeminute ab und trugen Gedichte vor. Mehrere Redner erinnerten an die künstlerischen Leistungen der 42-Jährigen, die bei Dreharbeiten im US-Staat New Mexico von Hollywood-Schauspieler Alec Baldwin erschossen wurde. Die Ermittler in New Mexico prüften, ob bei den Arbeiten am Western "Rust" alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden.

Autorin Dangarembga mit Friedenspreis geehrt Tsitsi Dangarembga, Autorin und Filmemacherin aus Simbabwe, hat den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten. Die 62-Jährige habe es geschafft, "uns eine Gesellschaft so nahe zu bringen, dass sie uns zwar nicht restlos verständlich wird, wir sie aber auf uns beziehen können, auf uns und unsere eigenen Unzulänglichkeiten", sagte die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, am Sonntag in Frankfurt. Dangarembga sei "eine weithin hörbare Stimme Afrikas in der Gegenwartsliteratur."

Die Laudatio in der Paulskirche hielt die kenianische Germanistin und Soziologin Auma Obama. Dangarembga veröffentlichte 1988 ihren gefeierten Debüt-Roman "Nervous Conditions" als ersten Teil einer autobiografisch geprägten Trilogie. Die drei Bücher beschreiben am Beispiel einer heranwachsenden Frau den Kampf um das Recht auf ein menschenwürdiges Leben und weibliche Selbstbestimmung in Simbabwe.

Picasso-Gemälde für 108,9 Millionen Dollar versteigert Elf Gemälde des spanischen Malers Pablo Picasso sind in Las Vegas für 108,9 Millionen Dollar (93,5 Millionen Euro) versteigert worden. Das Glanzstück der Sammlung mit dem Titel "Frau mit rot-oranger Mütze" war auf 20 bis 30 Millionen Dollar geschätzt worden und wurde am Samstag für 40,47 Millionen Dollar (34,7 Millionen Euro) verkauft. Die Werke wurden vom Auktionshaus Sotheby's im Luxushotel Bellagio versteigert. "Das im Januar 1938 gemalte Porträt seiner geliebten Muse Marie-Thérèse Walter ist der krönende Abschluss einer von Picassos inspiriertesten und produktivsten Perioden", erklärte Sotheby's auf Twitter. Walter galt als Muse des Künstlers, die ihn zu vielen seiner berühmtesten Werke inspirierte. Er begann eine Affäre mit ihr, als sie 17 war.

Dendievel gewinnt Deutschen Dirigentenpreis 2021 Der belgische Dirigent Martijn Dendievel hat den Deutschen Dirigentenpreis 2021 gewonnen. Der 1995 geborene Künstler wurde am Samstagabend nach einem Finalkonzert in der Kölner Philharmonie von einer Jury aus Musikern, Dirigenten und Intendanten gewählt. Auf Platz zwei kam Aivis Greters aus Lettland. Auf Rang drei wurde der Südkoreaner Hangyul Chung platziert. Er erhielt außerdem den Publikumspreis. Der Deutsche Dirigentenpreis ist ein vom Deutschen Musikrat mit der Kölner Philharmonie, der Oper Köln, dem Gürzenich-Orchester Köln und dem WDR Sinfonieorchester ausgetragener internationaler Wettbewerb. Teilnehmen können Dirigenten aller Nationen, die 33 Jahre und jünger sind. Mehrere Orchester und Opernhäuser haben den Preisträgern bereits Engagements zugesagt.

Heide-Marie Härtel erhält Tanzpreis Bei einer Gala im Alto-Theater Essen wurde Heide-Marie Härtel mit dem Deutschen Tanzpreis 2021 geehrt. Die Gründerin und Leiterin des Deutschen Tanzfilminstituts Bremen habe in die Welt des Tanzes starke Zeichen und bewegende Bilder gesetzt, heißt es in der Begründung der Jury. Mit ihrem Lebenswerk verbinde sich eine weltweit herausragende Institution und der Impuls, Tanz im Medium des Films festzuhalten und zu neuem Leben zu erwecken. Die ausgebildete klassische Tänzerin Heide-Marie Härtel war zunächst Mitglied der Tanzkompagnie, die Johan Kresnik in Bremen aufgebaut hatte. 1978 beendete sie ihre Laufbahn als Ballettänzerin. Nach einem Studium der Kulturwissenschaft begann sie, die deutschen Tanzszene filmisch zu dokumentieren. Der Deutsche Tanzpreis ist der renommierteste Preis für den Tanz in Deutschland. Er wird jährlich seit 1983 vergeben.

Peter Dijkstra wird neuer Leiter beim BR-Chor Peter Dijkstra kehrt ab der Saison 2022/23 als Künstlerischer Leiter zum Chor des Bayerischen Rundfunks zurück. Der Niederländer, der derzeit Chefdirigent des Nederlands Kamerkoor ist, hatte die Position beim Chor des BR bereits von 2005 bis 2016 inne, wie der Bayerische Rundfunk Samstag mitteilte. Der aktuelle Künstlerische Leiter Howard Arman, dessen Vertrag nach sechs Spielzeiten ausläuft, bleibe dem Chor als Gastdirigent erhalten. Der Vertrag mit Dijkstra läuft ab der Spielzeit 2022/23 für drei Jahre. Der gebürtige Niederländer studierte Chordirigieren, Orchesterleitung und Gesang u.a. am Königlichen Konservatorium in Den Haag. Regelmäßig arbeite Dijkstra mit bekannten Vokalensembles zusammen, etwa mit dem RIAS Kammerchor Berlin, dem Estonian Philharmonic Chamber Choir, sowie dem Collegium Vocale Gent und den BBC Singers.

Präsident des Deutschen Musikrates im Amt bestätigt Der Hochschulprofessor und Musiker Martin Maria Krüger bleibt Präsident des Deutschen Musikrates. Krüger sei nach fünf Amtszeiten für vier weitere Jahre in dem Leitungsamt bestätigt worden, teilte der Deutsche Musikrat am Samstag in Berlin mit. Als Vizepräsidentin wählte die Mitgliederversammlung den Angaben zufolge die Musikwissenschaftlerin und Landtagspräsidentin von Brandenburg, Ulrike Liedtke. Weitere Vizepräsidenten sind der künstlerische Direktor der Popakademie Baden-Württemberg und Schlagzeuger Udo Dahmen sowie Jens Cording, Projektleiter für Kultur in der gemeinnützigen Siemens Stiftung. Dem neuen Präsidium des Deutschen Musikrates gehören insgesamt 18 Frauen und Männer an. Der Deutsche Musikrat ist nach eigenen Angaben der größte Dachverband des Musiklebens in der Bundesrepublik und repräsentiert rund 15 Millionen musizierende Menschen in Deutschland.