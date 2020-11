Kulturnachrichten

Freitag, 6. November 2020

Bayerischer Kulturpreis für Dirigentin Mallwitz Die Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg, Joana Mallwitz, erhält den diesjährigen Sonderpreis des Kulturpreises Bayern. Das gab Kunstminister Bernd Sibler in München bekannt. Mallwitz sei eine "inspirierte und inspirierende Musikerin" sowie eine begnadete Musikvermittlerin. Sie stehe für eine neue Generation der Orchesterleitung, der bewusst sei, welche Chancen die sogenannte Hochkultur auch außerhalb der klassischen Komfortzonen habe, so Sibler. Mallwitz sorge mit ihren Dirigaten immer wieder für großes Aufsehen. Der Kulturpreis Bayern wird von der Bayernwerk AG und dem bayerischen Kunstministerium verliehen, diesmal am 12. November in einem digitalen Format.

Bundesrat plädiert für längere Kultur-Hilfen Der Bundesrat hat die Bundesregierung aufgefordert, Soloselbstständige und Künstler wegen der Covid-19-Pandemie auch im kommenden Jahr zu unterstützen. In einer Entschließung verlangt die Länderkammer, den vereinfachten Zugang zur Grundsicherung, der zum Jahresende ausläuft, bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern. Es dürfe nicht sein, dass Selbstständige etwa in der Kulturbranche ihre Altersvorsorge oder das Betriebsvermögen antasten müssten. Auch die Vorgaben für die Mittagsverpflegung im Bildungs- und Teilhabepaket und beim Mehrbedarf in Werkstätten für Menschen mit Behinderung sollen aus Ländersicht weiter gelten.

Berlin beruft erste Intendantin ans Deutsche Theater Iris Laufenberg, derzeit geschäftsführende Intendantin des Schauspielhauses Graz, wird 2023 Intendantin des Deutschen Theaters Berlin. Das teilte das Schauspielhaus Graz unter Berufung auf Berlins Kultursenator Klaus Lederer mit.

Laufenberg werde als erste Frau das "DT" mit der Spielzeit 2023/2024 für zunächst fünf Spielzeiten übernehmen. Dem Berliner Publikum ist sie bereits durch ihre zehn-jährige Tätigkeit als Leiterin des Theatertreffens der Berliner Festspiele bekannt. In seiner Mitteilung dankte Kultursenator Lederer dem Intendanten des Deutschen Theaters, Ulrich Khuon, für seine kooperative und engagierte Unterstützung bei seiner Nachfolge.

"Y.M.C.A."-Rechteinhaber wollen Trump verklagen Die Inhaber der Urheberrechte des Disco-Hits "Y.M.C.A." wollen gegen den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump klagen, weil er den Song unerlaubt bei seinen Wahlkampfauftritten abspielen ließ. Das kündigte Anwalt Richard Malka in Paris an, der die Kläger vertritt. Der Hit der Band Village People aus dem Jahr 1978 wurde zu einer Hymne der Homosexuellen-Bewegung. Die Verwendung des Lieds für die Trump-Kampagne inklusive eines Wahlkampf-Spots stelle "eindeutig einen Diebstahl des Eigentums Anderer" dar, sagte Malka. Dass der Song für politische Zwecke des US-Präsidenten eingesetzt wird, hätten die Rechte-Inhaber bei entsprechender Anfrage "niemals akzeptiert". Er werde die Klage in den kommenden Tagen in den USA und in Frankreich einreichen, so der Anwalt. Zu den Rechte-Inhabern gehört das französische Musiklabel Scorpio Music.

Grütters lobt Grönemeyer-Vorschlag Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat den Vorschlag des Musikers Herbert Grönemeyer gelobt, dass Millionäre in Deutschland mit Corona-Sonderzahlungen Künstler unterstützen sollten. "Ich finde diese Idee von Grönemeyer ganz großartig", sagte Grütters in der RBB-Sendung "Talk aus Berlin". Sie freue sich, wenn "ein berühmter Künstler wie Herbert Grönemeyer eine solche Initiative startet und sich selber beispielhaft äußert". Dies sei eine von vielen Initiativen von Künstlerinnen und Künstlern und sei ein Beweis für den Zusammenhalt innerhalb der Kulturszene. Grönemeyer hatte in der "Zeit" wohlhabende Bürger aufgefordert, unter der Corona-Krise leidenden Künstlern stärker zu helfen.

Jüdischer Weltkongress ehrt Guterres und Mehta UN-Generalsekretär António Guterres und der Dirigent Zubin Mehta werden vom Jüdischen Weltkongress (WJC) in New York für ihre Verdienste geehrt. Guterres erhalte den Theodor-Herzl-Preis für seinen Einsatz für eine sicherere und tolerantere Welt für Juden, teilte der WJC mit. Dirigent Zubin Mehta bekommt den Teddy-Kollek-Preis für sein Engagement für die jüdische Kultur. Beide Preise sollen am Montag bei einer Online-Gala übergeben werden.Der WJC hat es sich zur Aufgabe gemacht, die nicht in Israel lebenden Juden zu vertreten.

Schauspielerin Elsa Raven mit 91 Jahren gestorben Sie spielte in "Titanic" die alte Dame, die gemeinsam mit ihrem Mann an Bord des sinkenden Schiffes stirbt. Nun ist Elsa Raven mit 91 Jahren friedlich daheim für immer eingeschlafen. Zeit ihrer Karriere hatte die Amerikanerin in Nebenrolle für Aufsehen gesorgt. Auch in dem Filmklassiker "Zurück in die Zukunft" trat sie 1985 in einer Schlüsselszene auf: als Spendensammlerin für eine historische Rathausuhr, die 30 Jahre zuvor von einem Blitz getroffen wurde und dem Zeitreisenden Michael J. Fox eine wichtige Information gibt.

Jüdisches Viertel in Köln soll Weltkulturerbe werden Das wieder ausgegrabene mittelalterliche jüdische Viertel Kölns soll als Unesco-Weltkulturerbestätte vorgeschlagen werden. Die Stadt Köln und der Landschaftsverband Rheinland haben nach eigenen Angaben einen entsprechenden Antrag beim Land Nordrhein-Westfalen eingereicht. Seit 2007 hatten Archäologen auf dem Rathausplatz im Zentrum der Altstadt das mittelalterliche Judenviertel ausgegraben. Dazu gehören die Ruinen von Tanzhaus, Hospital, Bäckerei und Synagoge. Die Forscher fanden viele kostbare Artefakte, so einen halbmondförmigen, edelsteinbesetzten Goldohrring aus dem 11. Jahrhundert. Zurzeit wird die Fundstätte mit einem Museum überbaut. Die Eröffnung sei für 2024 geplant, sagte ein Sprecher.

Italiener Nazzaro leitet Filmfestival Locarno Der Italiener Giona Nazzaro wird neuer künstlerischer Leiter des Filmfestivals in Locarno. Der Filmkurator und Journalist soll die Position offiziell zum Jahreswechsel übernehmen. Das gab die Festivalleitung bekannt. Nazzaro leitete zuletzt die Kritikerwoche bei den Filmfestspielen in Venedig und arbeitete unter anderem für Festivals in Rotterdam und Rom. Locarno gehört neben Cannes, Venedig und Berlin zu den großen Festivals in Europa. Die nächste Ausgabe ist für August 2021 geplant.

Kulturrat begrüßt Hilfen für Soloselbstständige Die angekündigten neuen Bundeshilfen für Soloselbstständige sind für den Deutsche Kulturrat ein Schritt in die richtige Richtung. Nun könne über die Bedingungen gesprochen werden, sagte der Geschäftsführer Olaf Zimmermann der dpa in Berlin. Dabei komme es darauf an, "die Hilfe nicht mit bürokratischen Hürden zu verstellen". Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte am Mittwochabend mit den neuen Corona-Hilfen Unterstützung für Soloselbstständige auch aus der Kulturszene angekündigt. Die Förderung von bis zu 5000 Euro bekommen sei auch eine Anerkennung ihrer Lebens- und Arbeitsweise.