Kulturnachrichten

Samstag, 15. Juni 2019

Bayerische Staatsregierung erhält den Negativ-Preis "Verschlossene Auster" Die Bayerische Staatsregierung hat den Negativpreis "Verschlossene Auster" der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche erhalten. Die Staatsregierung habe, getragen von einer Koalition aus CSU und Freien Wählern, die Einführung des Informationsfreiheitsrechts blockiert; außer in Bayern fehle das Recht zur Einsicht in behördliche Akten nur noch in Sachsen und Niedersachsen, hieß es zur Begründung. Die "Verschlossene Auster" wird seit 2002 vergeben. Die Auszeichnung bekommen Menschen, Verbände, Vereine oder Unternehmen, die Journalisten bei ihrer Arbeit behindert oder Transparenz verhindert haben.

Italienischer Regisseur Franco Zeffirelli ist tot Der italienische Regisseur Franco Zeffirelli ist tot. Er ist im Alter von 96 Jahren in seinem Haus in Rom gestorben. Zeffirelli wurde vor allem durch seine Shakespeare-Verfilmungen bekannt, unter anderem "Der Widerspenstigen Zähmung" mit Elisabeth Taylor und Richard Burton. Für "Romeo und Julia" erhielt er eine Oscar-Nominierung als Beste Regie. Zu den letzten Filmen unter Zeffirellis Regie gehören "Tee mit Mussolini" und "Callas Forever".

Kein Aachener Friedenspreis für Ruslan Kotsaba Der ukrainische Journalist Ruslan Kotsaba wird den Aachener Friedenspreis wegen antisemitischer Aussagen doch nicht erhalten. Laut einer Sprecherin hat die Mitgliederversammlung mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Entscheidung des Vorstands des Trägervereins zugestimmt. Der Aachener Friedenspreis wollte Kotsaba für sein Eintreten für Frieden, Versöhnung und Dialog zwischen den Konfliktparteien in der Ostukraine auszeichnen. Kotsaba hatte die gegen ihn erhobenen Antisemitismus-Vorwürfe bedauert und zurückgewiesen: "Ich habe durch meine Politisierung im Kontext des Krieges in der Ostukraine viele meiner Einstellungen überdacht und geändert", betonte er. Dazu gehöre auch die Aussage von 2011, die "in nicht akzeptabler Weise den Juden Verantwortung für den Aufstieg des Faschismus in Deutschland und des Kommunismus in Osteuropa" gebe, so Kotsaba weiter. Er bedaure diese Aussagen heute und bitte diejenigen, die sich durch sie verletzt gefühlt haben, um Verzeihung.

Netflix hat wegen "unmoralischer Szenen" Ärger in Jordanien Mit seiner ersten arabischen Eigenproduktion hat der Streamingdienst Netflix für Ärger in Jordanien gesorgt. Der oberste Staatsanwalt des Landes forderte, die Ausstrahlung der Serie "Dschinn" wegen "unmoralischer Szenen" zu stoppen, wie die Nachrichtenseite Hala Achbar berichtete. Die Serie sei obszön und könnte negative Auswirkungen auf die Jugendlichen haben, kommentierten zahlreiche Nutzer im Internet. Die Thriller-Serie "Dschinn" war am Donnerstag bei Netflix veröffentlicht worden und handelt von mehreren Schülern, die sich nach einem Besuch in der archäologischen Stätte Petra mit Geistern (arabisch: Dschinn) herumzuschlagen haben. Einige Nutzer im Netz störten sich zum Beispiel daran, dass in der Serie exzessiv Alkohol getrunken oder geküsst wird. Jordaniens Medienkommission teilte mit, dass sie lediglich Kontrolle über Ausstrahlungen habe, die über Fernsehgeräte oder in Kinos in Jordanien gezeigt würden. Netflix bedauerte die Reaktionen auf Twitter.

Direktor des Jüdischen Museums Berlin tritt zurück Nach den heftigen Debatten der letzten Tage ist der Direktor der Stiftung Jüdisches Museum Berlin, Peter Schäfer, von seinem Amt zurückgetreten. Die operative Leitung der Stiftung übernehme ab sofort deren Geschäftsführender Direktor Martin Michaelis. Der Stiftungsrat des Museums will sich am 20. Juni bei einer Sondersitzung mit der Nachfolge Schäfers beschäftigen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte in den letzten Tagen scharf kritisiert, dass das Museum per Internet eine Leseempfehlung für einen Zeitungsartikel über Wissenschaftler gegeben hatte, die den Beschluss des Bundestags gegen die BDS-Bewegung verurteilen. Die Bewegung ruft unter anderem zum Boykott israelischer Waren auf. Überdies hatte der Rat Vorbehalte gegen eine Jerusalem-Ausstellung des Museums vorgebracht. Schäfer hatte im "Tagesspiegel" betont, er bedauere den Anlass der Kritik "außerordentlich". Das Museum habe nie die Aufgabe gehabt, "in politischen Tagesfragen Partei zu sein und Stellung zu nehmen". Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat unterdessen den Rücktritt begrüßt. "Es ist ein wichtiger Schritt, um weiteren Schaden von der Institution abzuwenden", schrieb Zentralratspräsident Josef Schuster auf Twitter. Das Museum befinde sich derzeit in einer wichtigen Phase der Neuaufstellung, die zu einem guten Abschluss gebracht werden müsse.