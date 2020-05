Kulturnachrichten

Dienstag, 19. Mai 2020

Bau des Einheitsdenkmals soll heute beginnen Die Vorgeschichte ist lang, heute soll nun endlich der Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin beginnen. Das teilte ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit. Vor dem künftigen Humboldt Forum soll eine riesige begehbare Waage an die friedliche Wiedergewinnung der Deutschen Einheit erinnern. Ursprünglich sollte das Denkmal zum 30. Jahrestag des Mauerfalls im November 2019 eröffnet werden. Der Termin scheiterte an Finanzierungsfragen. Genehmigt hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages schon 2018 die notwendigen 17 Millionen Euro für das begehbare Werk "Bürger in Bewegung" - Kritiker hatten es als "Einheitswippe" bezeichnet.

Kulturstaatsministerin zeichnet 66 Verlage aus Kulturstaatsministerin Monika Grütters zeichnet 66 kleinere und unabhängige Verlage aus. Der mit insgesamt rund 1,4 Millionen Euro dotierte Deutsche Verlagspreis geht unter anderem an die Häuser Klaus Wagenbach, Klett Kinderbuch und den Verbrecher Verlag. Das gab Grütters' Behörde in Berlin bekannt. Die meisten Verlage bekommen 20 000 Euro Prämie, drei erhalten 60 000 Euro. Welche das sind, wird am 25. Mai online veröffentlicht. Die in München geplante Preisverleihung fällt wegen der Corona-Pandemie aus.

Venedig verschiebt Biennalen um ein Jahr In Venedig werden die Biennalen zu Architektur und Kunst jeweils um ein Jahr verschoben. Die 17. Architektur-Biennale wurde wegen der Coronavirus-Pandemie zum zweiten Mal umgeplant und ist jetzt vom 22. Mai bis 21. November 2021 vorgesehen. Deshalb findet die 59. Internationale Kunst-Biennale, die von der Italienerin Cecilia Alemani konzipiert wird, ebenfalls ein Jahr später als vorgesehen statt, vom 23. April bis zum 27. November 2022. Das teilten die Veranstalter in Venedig mit. Wegen der weltweiten Krisensituation seien die Vorbereitungen für einen Start 2020 nicht mehr zu schaffen gewesen.