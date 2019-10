Baselitz ist Mitglied der Académie des beaux-arts

Sonntag, 27. Oktober 2019

Georg Baselitz ist in die französische Akademie der bildenden Künste gewählt worden. Der deutsche Maler und Bildhauer besetzt als ausländisches Mitglied den Stuhl des 2016 gestorbenen polnischen Filmemachers Andrzej Wajda. Er sei über die Wahl unglaublich glücklich, kommentierte Baselitz die Entscheidung der Akademie, die dem Institut de France untersteht. Er sei aber auch irritiert, dass ihm als deutscher Künstler solch eine Ehre zuteil werde, sagte er laut einer Mitteilung der Galerie Thaddaeus Ropac in Paris. Die Académie des beaux-arts ist eine der fünf Akademien des Institut de France. Sie wurde 1816 gegründet und besteht aus 63 Mitgliedern und neun Fachbereichen. Sechszehn Stühle werden mit ausländischen Kunstschaffenden besetzt, unter ihnen derzeit der britische Architekt Norman Foster und der japanische Dirigent Seiji Ozawa.

Die Bischofssynode im Vatikan hat sich für die Priesterweihe von verheirateten Männern in regionalen Ausnahmefällen ausgesprochen. Die Mehrheit der Teilnehmer des Bischofstreffen zu Problemen in der Amazonas-Region stimmte am Samstag in Rom für den Vorschlag, "geeignete und anerkannte Männer" in dem Regenwaldgebiet zu Priestern weihen zu können, auch wenn sie eine Familie haben. Die Region ist besonders vom Priestermangel betroffen. Eine Synode fasst keine verpflichtende Beschlüsse, sondern gibt dem Papst lediglich Empfehlungen. Dieser verfasst dann ein eigenes Schreiben dazu.