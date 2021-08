Kulturnachrichten

Montag, 16. August 2021

Baseler Museum zeigt Tinguelys Kunst auf Schiff Ein Kunst-Schiff des Baseler Museums Tinguely macht heute und morgen Station in Gelsenkirchen. Thema ist das Werk des Schweizer Künstlers Jean Tinguely (1925-1991). An Bord des umgebauten Binnenschiffs sind neben einer kleinen Ausstellung Modelle seiner sogenannten kinetischen Werke zu erleben. Auf dem Deck steht die Brunnenskulptur "Schwimmwasserplastik", die normalerweise vor dem Museum montiert ist. Anlass für die Fahrt entlang wichtiger Stationen des Künstlers ist das 25-jährige Bestehen des Museums. In Gelsenkirchen hatte Tinguely kinetische Wandobjekte für das 1959 eröffnete Musiktheater geschaffen. Tinguely ist bekannt für große Skulpturen, die sich bewegen und Geräusche machen.

130.000 Arbeitsplätze von Freiberuflern gefährdet Freiberufler fürchten einer Umfrage zufolge in den kommenden Monaten infolge der Corona-Pandemie einen drastischen Abbau von Jobs und Aufträgen. Mindestens 130.000 Arbeitsplätze seien im kommenden halben Jahr bedroht, berichten Zeitungen der Funke-Mediengruppe und berufen sich auf den Bundesverband der Freien Berufe.

Demnach ist für jeden fünften Freiberufler die wirtschaftliche Lage im Vergleich zum Vorjahr noch schlechter geworden. Das gelte besonders für die freien Kulturberufe, solo-selbstständige Freiberufler und ganz junge Unternehmen. Dagegen habe sich nur für jeden vierten Befragten die Lage im Jahresvergleich verbessert.

Medien fordern Visa für afghanische Mitarbeiter In einem offenen Brief haben mehrere deutsche Verlage, Medienhäuser, Sender und Redaktionen die Bundesregierung um Hilfe für ihre einheimischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Afghanistan gebeten. Sie forderten in einem am Sonntag veröffentlichten Hilferuf an Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas ein Visa-Notprogramm angesichts des Vordringens der Taliban. Das Leben dieser freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei akut gefährdet. "Unsere Berichterstattung, die die deutsche Öffentlichkeit und Politik mit Analysen, Erkenntnissen und Eindrücken aus dem Land versorgt hat, war nicht denkbar ohne den Einsatz und den Mut der afghanischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns vor Ort unterstützt haben", heißt es in dem Appell. In dem Schreiben wird auch darauf hingewiesen, dass die Zahl der Betroffenen überschaubar sei. Es handele sich um einige wenige Dutzend Menschen, einschließlich ihrer Familien. Der Offene Brief ist eine gemeinsame Initiative von Arte, Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger, Der Spiegel, Deutsche Welle, Deutschlandradio, Die Zeit, Deutsche Presse-Agentur, Frankfurter Allgemeine Zeitung, n-tv, Reporter ohne Grenzen, RTL, Stern, Süddeutsche Zeitung und taz.

Brandenburgischer Kunstpreis an Barbara Raetsch Fünf Brandenburger Künstlerinnen und Künstler sind am Sonntag auf Schloss Neuhardenberg mit dem 18. Brandenburgischen Kunstpreis ausgezeichnet worden. Der mit 10.000 Euro dotierte "Ehrenpreis des Ministerpräsidenten für ein Lebenswerk" ging an die Potsdamer Malerin Barbara Raetsch. Ministerpräsident Dietmar Woidke würdigte die 84-Jährige als "Künstlerin und Kämpferin, die in ihren Kunstwerken das Persönliche und Gesellschaftliche immer wieder auf besondere Weise verschmelzen lässt". Weitere Preisträger der von "Märkischer Oderzeitung" und der Stiftung Schloss Neuhardenberg ausgelobten Auszeichnung sind Adelheid Fuss (Kategorie Grafik), Manfred Zoller (Kategorie Malerei), Anna Franziska Schwarzbach (Kategorie Plastik) und Hans Jörg Rafalski (Kategorie Fotografie).