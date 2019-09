Barocke Paraderäume im Dresdner Residenzschloss wiedereröffnet

Sonntag, 29. September 2019

Die Schauspielerin Nina Hoss wird an diesem Wochenende gleich zweimal geehrt. Zum einen bekommt sie am Abend beim Hamburger Filmfest den Douglas-Sirk-Preis. Die Laudatio vor der Premiere ihres Films "Pelikanblut" hält Theaterregisseur Michael Thalheimer. Nina Hoss ist nach Jodie Foster, Isabelle Huppert, Tilda Swinton und Catherine Deneuve die fünfte Schauspielerin, die mit dem undotierten Preis geehrt wird. Zum anderen gewann sie zum Abschluß des Filmfestivals in San Sebastián die Silberne Muschel für die beste Schauspielerin. Die Goldene Muschel für den besten Film ging an die brasilianische Produktion "Pacified" des US-Regisseurs Paxton Winters. In dem Streifen über eine 13-jährige Bewohnerin einer Favela, eines Elendsviertels der Stadt Rio de Janeiro, macht auch der in Belgien geborene brasilianisch-kongolesische Schauspieler und Sänger Bukassa Kabengele mit, der in San Sebastián als bester männlicher Darsteller geehrt wurde. Das "Festival Internacional de Cine de San Sebastián" ist das wichtigste Filmfestival Spaniens. Es findet bereits seit 1953 jedes Jahr statt.