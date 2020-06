Barenboim stellt Corona-Kompositionen vor

Dienstag, 30. Juni 2020

Wegen der Coronavirus-Krise werden die Theater am New Yorker Broadway in diesem Jahr nicht mehr öffnen. Die Sicherheit von Künstlern und Publikum hätten oberste Priorität, erklärte die Branchenvereinigung The Broadway League. Mit einer Wiedereröffnung wird derzeit Anfang kommenden Jahres gerechnet, ein konkretes Datum nannte der Branchenverband aber nicht. Die Spielstätten hatten am 12. März wegen der Coronavirus-Pandemie schließen müssen. Zu dem Zeitpunkt liefen am Broadway 31 Stücke, acht weitere waren in Vorbereitung. Die finanziellen Verluste sind gravierend: Für gewöhnlich werden dort über Ticket-Verkäufe mehr als 30 Millionen Dollar pro Woche eingenommen.