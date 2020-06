Barbara Laugwitz wechselt von Ullstein zu dtv

Mittwoch, 10. Juni 2020

Der im April 2018 verstorbene Tim Bergling, bekannt als DJ Avicii, wird in seiner Geburtsstadt Teil des neuen digitalen Kulturzentrums "Space". Die Gründer teilten mit, ein Museum werde an Avicii ab August kommenden Jahres erinnern. Es soll "Avicii Experience" heißen. Die Stiftung der Eltern von Bergling, der sich mit 28 Jahren das Leben nahm, ist an der Finanzierung beteiligt. Avicii war mit seinen Wohlfühl-Tracks "Wake Me Up", "Hey Brother" und "Sunshine" weltberühmt geworden.