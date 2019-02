Bansky-Bild in Baden-Baden Museum zeigt geschreddertes Werk

Wolfgang Ullrich im Gespräch mit Ute Welty

Im Burda-Museum wurde jetzt das geschreddertes Banksy-Bild "Love is in the bin" aufgehängt und ist zur Besichtigfung frei. (Uli Deck/dpa)

Das bei einer Auktion zur Hälfte geschredderte Banksy-Bild wird nun erstmals in Baden-Baden ausgestellt. Der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich begrüßt, dass das umstrittene Kunstwerk nun zu sehen ist und weiter darüber diskutiert werden kann.

In den nächsten vier Wochen wird das zur Hälfte geschredderte Werk des britischen Künstlers Bansky im Museum Frieder Burda in Baden-Baden gezeigt. Das umstrittene Kunstwerk, auf dem ein kleines Mädchen mit wehendem Rock einen roten Herzballon steigen lässt, wurde bei einer medienwirksamen Kunstauktion im Herbst 2018 weltberühmt. Nach dem Verkauf für 1,2 Millionen Euro wurde es in einem im Rahmen eingebauten Schredder eingezogen und zur Hälfte zerschnitten. Der Künstler gab dem Bild "Girl with Balloon" (Mädchen mit Ballon) nach der Kunstaktion eine neuen Namen, es heißt jetzt "Love is in the bin"(Die Liebe ist im Eimer). Banksy erklärte seine Schredder-Aktion als Kritik am Kunstmarkt.

Logik der Auktionshäuser

Bansky habe sehr gut verstanden, wie heutzutage der Kunstmarkt funktioniere, sagte der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich im Deutschlandfunk Kultur. "Die Logik von Auktionshäusern, die wir seit einigen Jahren beobachten können, hat er eigentlich noch einmal getoppt." Sie bestehe darin, Skandale, Aufregung und große Nachrichten zu produzieren. In den vergangenen Jahren seien fast alle wichtigen Meldungen aus dem Kunstbetrieb von Auktionshäusern gekommen. "Sie können sehr gut Themen setzen." Wolfgang begrüßte, dass es nun in Baden-Baden die Möglichkeit gebe, das umstrittene Kunstwerk zu sehen und weiter darüber zu diskutieren.

Der Eintritt in Baden-Baden ist kostenlos. Damit wolle das Museum Banksys Ansätzen einer Demokratisierung der Kunst folgen, sagte Direktor Henning Schaper. Danach zieht das Kunstwerk weiter in die Stuttgarter Staatsgalerie und wird dort ab 7. März als Leihgabe dauerhaft zu sehen sein.

(gem)