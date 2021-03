Kulturnachrichten

Mittwoch, 17. März 2021

Bannon darf in Italien keine Akademie eröffnen Der frühere Chefstratege von US-Präsident Trump, Steve Bannon, ist mit seinem Plan gescheitert, ein altes italienisches Kloster in eine Akademie für Rechtspopulisten zu verwandeln. Der 67-Jährige verlor einen entscheidenden Rechtsstreit, wie italienische Medien berichten. Demnach hob der Staatsrat ein Urteil in dem seit Jahren dauernden Verfahren auf. Als Folge können Bannon und seine Partner nicht wie geplant in das Kloster rund 100 Kilometer südöstlich von Rom einziehen. Bannon bezeichnete das Urteil in einer Erklärung als Witz, wie US-Medien berichten. Er habe die Absicht, es anzufechten, und zu gewinnen. Der Präsident der Region Latium, in der das Kloster liegt, begrüßte die Entscheidung des Staatsrates.

Spike Lee wird Jury-Präsident in Cannes Der US-Regisseur Spike Lee wird die Jury bei den Filmfestspielen von Cannes im Juli leiten. Das teilten die Organisatoren mit. Im vergangenen Jahr war das Festival wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden, bereits damals war Lee als Präsident vorgesehen. Der 63-Jährige ist der erste schwarze Jurypräsident der Filmfestspiele. Einige seiner Filme wurden erstmals in Cannes gezeigt, etwa "Do the Right Thing" aus dem Jahr 1989.

China blockiert Messenger-Dienst Signal Die chinesische Zensur hat auch den Messenger-Dienst Signal ins Visier genommen. Die App, die als alternative zu Whatsapp bekannt ist, kann von China aus nicht mehr aufgerufen werden. Nur mit einem speziellen VPN-Tunnel, mit dem Chinas "Große Firewall" umgangen werden kann, ist es noch möglich, über Signal Nachrichten zu empfangen. Ein Grund für die Sperrung ist nicht bekannt. Signal teilt damit das Schicksal von Google, Twitter, Youtube, Facebook, Whatsapp und anderen Internet-Plattformen, die in China nicht erreicht werden können. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, dass ihm die Angelegenheit nicht bekannt sei. Grundsätzlich sei Chinas Internet offen. Die chinesische Regierung regele das Netz gemäß geltender Gesetze und Vorschriften.