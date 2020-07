Kulturnachrichten

Mittwoch, 29. Juli 2020

Banksy-Werk in London für 2,4 Millionen Euro versteigert Ein Werk des britischen Künstlers Banksy zur Flüchtlingskrise ist für 2,4 Millionen Euro versteigert worden. Das gab das Auktionshaus Sotheby's am Abend bekannt. Der Wert des Werkes war zuvor auf bis zu 1,3 Millionen Euro geschätzt worden. Banksy hatte angekündigt, den Erlös an ein palästinensisches Krankenhaus in Bethlehem spenden zu wollen. Das Werk mit dem Titel "Mediterraner Meeresblick 2017" besteht aus drei Ölgemälden. Sie zeigen eine Küste am Mittelmeer mit angespülten Rettungswesten. Das Triptychon beziehe sich auf die Menschen, die während der Flüchtlingskrise des vergangenen Jahrzehnts ihr Leben im Meer verloren, erläuterte Sotheby's auf seiner Website.

"Emmy"-Nominierungen bekannt gegeben Um die begehrten Emmy-Fernsehpreise in den USA zeichnet sich ein Zweikampf zwischen Streaming-Anbieter Netflix und dem Pay-TV-Sender HBO ab. Die am Dienstag bekanntgegebenen Nominierungen entfielen oft auf eine der beiden Plattformen. So können sich etwa "The Crown" und "Stranger Things" von Netflix Hoffnungen auf den Preis für die beste Drama-Serie machen - in dieser Kategorie ist auch "Succession" von HBO nominiert. Die Serie mit den meisten Nominierungen, nämlich 26, ist die Comic-Adaption "Watchmen". Auch "Unorthodox" wurde in der Kategorie der besten begrenzten Serie nominiert. Die Miniserie gehörte auch in Deutschland zu den meistgeschauten TV-Highlights. Die Emmys werden in mehr als 100 Kategorien von etwa 23 000 Mitgliedern der Television Academy vergeben. Im Krisenjahr 2020 wurde auch die Nominierungszeremonie virtuell abgehalten - die Preisvergabe findet am 20. September statt.

Offener Brief an Merkel zur deutschen Israelpolitik Mit einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel protestieren, laut Süddeutscher Zeitung, mehr als sechzig Akademiker und Intellektuelle gegen die Unterdrückung legitimer Kritik an der israelischen Regierungspolitik. Ihre Sorge gelte der drohenden Annexion palästinensischer Gebiete durch Israel sowie dem inflationären, sachlich unbegründeten und unfundierten Gebrauch des Antisemitismus-Begriffs, heißt es in dem Schreiben. Man frage sich, welchen Kräften im heutigen Israel die Unterstützung der Bundesregierung gelte. Ein kritischer Dialog sei notwendiger denn je und Stimmen des Friedens und des Dialogs dürften nicht diffamiert und mundtot gemacht werden. Unterschrieben haben unter anderen, der Politologe Johano Strasser, der Historiker Moshe Zimmermann, der Autor Sten Nadolny und die Friedenspreisträger Jan und Aleida Assmann.

Scully-Schenkung an Kunsthalle Karlsruhe ist fraglich Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe muss befürchten, nun doch keine Werke des bekannten Künstlers Sean Scully geschenkt zu bekommen. Scully hatte dem Haus in Aussicht gestellt, ihm rund 180 seiner Arbeiten im geschätzten Wert von rund 100 Millionen Euro zu überlassen. Inzwischen sind dazu nach Angaben des Kunstministeriums die Gespräche zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem irisch-amerikanischen Maler zum Erliegen gekommen. Die Kunsthalle selbst wollte sich dazu nicht äußern. Zwei schriftliche Gesprächsanfragen an Scully vom März und Juli dieses Jahres seien unbeantwortet geblieben, sagte ein Ministeriumssprecher. Eine direkte Absage habe es aber ebenfalls nicht gegeben. Zuvor hatte die "Stuttgarter Zeitung" darüber berichtet. Ihren Angaben zufolge zog Scully sein Angebot zurück. Stolperstein für das Projekt könnte bisher unter anderem gewesen sein, dass frühestens 2028 mit dem Bau des Erweiterungsgebäudes für das Museum begonnen werden kann. Eine Bedingung des Künstlers sei zudem gewesen, in dem Neubau mit der Hälfte der Werke dauerhaft vertreten zu sein. Damit würde eine sogenannte Scully-Galerie dort ein Drittel der Ausstellungsfläche einnehmen.