Banksy-Werk aus Pariser Musikclub Bataclan gestohlen

Montag, 28. Januar 2019

Aus dem Pariser Musikclub Bataclan ist ein dem britischen Graffiti-Künstler Banksy zugeschriebenes Kunstwerk zum Gedenken an den dortigen Terroranschlag von 2015 gestohlen worden. "Banksys Werk, ein Symbol der Erinnerung, das allen gehört - Anwohnern, Parisern, Bürgern der Welt - ist uns genommen worden", teilte die Konzerthalle mit. Die Mitarbeiter des Bataclan zeigten sich entrüstet. Im Bataclan waren 2015 bei einem islamistischen Terroranschlag 90 Menschen getötet worden. Das Kunstwerk, das ein Mädchen mit traurigem Gesicht zeigt, war zusammen mit anderen Kunstwerken im vergangenen Juni in Paris aufgetaucht und Banksy zugeschrieben worden. Im Bataclan war das Werk auf einer der Notausgangstüren zu sehen. Das Bild wurde von den Dieben aus der Tür herausgeschnitten.

Bild erinnerte an Terroranschlag in der Konzerthalle 2015

Der renommierte britische Man-Booker-Literaturpreis verliert seinen langjährigen Sponsor, das Investment-Unternehmen "Man Group". Grund dafür ist unter anderem wohl auch die Kritik des britischen Journalisten und Bestseller-Autors Sebastian Faulks. Er hatte die Sponsorenschaft der Gruppe im vergangenen Jahr scharf kritisiert und die Hedgefonds-Firma als "den Feind" bezeichnet. Das Investment-Unternehmen hat nach Medien-Informationen seit 2002 insgesamt umgerechnet etwa rund 28 Millionen Euro in den Literaturpreis gesteckt. Zu den Preisträgern gehören namhafte Autoren wie Salman Rushdie, Ian McEwan und Margret Atwood. Die Stiftung, die den Preis alljährlich vergibt, sucht nun eine neue Geldquelle.

Mitglieder sind "erschüttert und wütend"

Viermal hat der Journalist Claas Relotius, dem die Fälschung vieler seiner Reportagen nachgewiesen wurde, den Deutschen Reporterpreis erhalten – jetzt hat sich die Jury der Auszeichnung zum ersten Mal ausführlich geäußert. Die Mitglieder seien "erschüttert", "enttäuscht" und "wütend". Sie schämten sich, diesem Betrüger auf den Leim gegangen zu sein. So heißt es in einer Erklärung der Jury, der renommierte Journalisten wie Nikolaus Brender, Friedrich Küppersbusch, Ines Pohl und Regine Sylvester angehören. Sie seien davon ausgegangen, dass "komplett erfundene Geschichten" es nicht in den "Spiegel" schafften. Claas Relotius hat inzwischen alle vier Preise zurückgegeben.