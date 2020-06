Banksy macht Vorschlag für Colston-Denkmal

Mittwoch, 10. Juni 2020

Der britische Streetart-Künstler Banksy hat einen Vorschlag für die in Bristol geschleifte Statue des Sklavenhalters Edward Colston gemacht. Auf Instagram schrieb Banksy: "Wir ziehen ihn aus dem Wasser, setzen ihn wieder auf den Sockel, binden ihm Kabel um den Hals und geben einige lebensgroße Bronzestatuen von Demonstranten in Auftrag, die ihn herunterziehen. Alle sind glücklich. Ein berühmter Gedenktag". Am Sonntag hatten Antirassismus-Aktivisten das Standbild ins Hafenbecken von Bristol geworfen. Im 17. Jahrhundert hatte Colston im transatlantischen Sklavenhandel Millionen verdient. Für seine wohltätigen Spenden an die Stadt wurden mehrere Straßen und Gebäude nach ihm benannt.

Der im April 2018 verstorbene Tim Bergling, bekannt als DJ Avicii, wird in seiner Geburtsstadt Teil des neuen digitalen Kulturzentrums "Space". Die Gründer teilten mit, ein Museum werde an Avicii ab August kommenden Jahres erinnern. Es soll "Avicii Experience" heißen. Die Stiftung der Eltern von Bergling, der sich mit 28 Jahren das Leben nahm, ist an der Finanzierung beteiligt. Avicii war mit seinen Wohlfühl-Tracks "Wake Me Up", "Hey Brother" und "Sunshine" weltberühmt geworden.