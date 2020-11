Kulturnachrichten

Freitag, 27. November 2020

Banksy-Kunstwerk für 170.000 Euro versteigert Das Bild "Vogel mit Granate" des Künstlers Banksy ist in den Niederlanden für 170.000 Euro unter den Hammer gekommen. Das 2002 entstandene Kunstwerk sei an einen niederländischen Sammler gegangen, berichtete die Nachrichtenagentur ANP unter Berufung auf das Auktionshaus Hessink's in Zwolle. Das Bild stamme aus der Privatsammlung von Jamie Wood, Sohn des legendären Rolling-Stones-Gitarristen Ron Wood, so das Auktionshaus. Auf dem gesprayten Bild ist einer Abbildung von Hessink's zufolge ein Vogel zu sehen, an dessen Schnabel eine Handgranate hängt.

MDR unterlegt Märchenfilme mit Gebärdensprache Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat mehr als 50 Märchenfilme mit Deutscher Gebärdensprache ausgestattet, teilte der Sender am Donnerstag in Leipzig mit. Sie sollen per Livestream, Smart TV (HbbTV) und über die ARD-Mediathek abrufbar sein. Zum Auftakt werden am Samstag im MDR-Fernsehen "Teuflisches Glück" und "Das kalte Herz" gezeigt. Am Sonntag folgt der Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Auch für "Das Erste" und weitere Partner in der ARD hat der MDR den Angaben nach zahlreiche Märchen mit Gebärdensprache versehen. MDR-Intendantin Karola Wille sagte, sie freue sich sehr, dass das in diesem "für uns alle schweren Jahr" gelungen sei. Gerade jetzt wolle man Programm für alle Menschen machen und besonders nah bei ihnen sein, erklärte die Intendantin.

Weltgrößte Auflistung von Pflanzenarten in Leipzig Leipziger Forscher haben die nach eigenen Angaben weltweit umfangreichste Liste bekannter Pflanzenarten zusammengestellt. Sie enthält rund 1,32 Millionen Namen, gut 351.000 Arten und rund 13.500 Gattungen, teilten die Universität Leipzig und das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig mit. Damit sei der Katalog um rund 70.000 Pflanzen- und Unterarten erweitert worden und könnte die bisher für Pflanzenforscher wichtigste Referenzquelle, "The Plant List" des Königlichen Botanischen Gartens Kew in London, ablösen. Die Leipziger Liste sorge zudem für eine viel höhere Zuverlässigkeit und mache Verwechslungen unwahrscheinlicher. Das erhöhe auch die Sicherheit von Forschungsergebnissen.

Bund erhöht Kulturhaushalt auf 2,1 Milliarden Euro Der Kulturhaushalt des Bundes steigt in Corona-Zeiten deutlich an. Der Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligte weitere 170 Millionen Euro. Damit steht im kommenden Jahr die Rekordsumme von gut 2,1 Milliarden Euro für Kulturausgaben bereit. Zu den mehr als 100 vom Bund geförderten Projekten

gehören das Bayreuther Festspielhaus, die Berliner Urania, das Bauhaus-Archiv, die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, das Haus der Kulturen der Welt in Berlin, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt 2025.