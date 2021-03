Kulturnachrichten

Dienstag, 9. März 2021

Banksy-Bild für Helden der Pandemie wird versteigert Inmitten der ersten Welle der Corona-Pandemie hatte Banksy den Mitarbeitern eines Krankenhauses im südenglischen Southampton ein Gemälde gestiftet, nun soll es dem gesamten Personal des britischen Gesundheitsdienstes (NHS) zugute kommen: Wie das Auktionshaus Christie's mitteilte, soll das Schwarz-Weißgemälde am 23. März versteigert werden. Der Schätzwert liegt umgerechnet zwischen 2,9 und 4,1 Millionen Euro. Das ein Quadratmeter große Bild mit dem Namen "Game Changer" hängt seit vergangenem Mai in einem Flur des General Hospital von Southampton. Christie's-Expertin Katharine Arnold bezeichnete das Werk als eine Hommage an "alle, die weltweit an vorderster Front dieser Krise kämpfen". Schon früher erzielten Werke Banksys, dessen Identität nur Eingeweihten bekannt ist, zum Teil Millionen-Beträge.

Frankfurter Buchmesse plant mit Besuchern Die Frankfurter Buchmesse will im Oktober wieder Verlage, Autoren und Besucher vor Ort empfangen. Die Messe sei als Präsenzveranstaltung mit ergänzenden digitalen Formaten geplant und könne flexibel an die Pandemielage angepasst werden, teilten die Veranstalter in Frankfurt am Main mit. Der Gesundheitsschutz für Aussteller und Besucher stehe dabei "an erster Stelle". Die Präsenzveranstaltungen sind demnach an ein detailliertes Hygienekonzept geknüpft. Wegen der Corona-Pandemie fand die Frankfurter Buchmesse im vergangenen Oktober komplett digital statt. Die ursprünglich für Mai geplante Leipziger Buchmesse, die zweitgrößte deutsche Branchenveranstaltung mit jährlich fast 300.000 Besuchern, fällt dagegen wegen der Coronakrise schon zum zweiten Mal in Folge aus.

Kölner Bühnen droht Millionenverlust durch Geldanlage Den städtischen Kölner Bühnen droht ein Millionenverlust. Sie haben 15 Millionen Euro bei der Greensill Bank angelegt, die die Finanzaufsicht wegen drohender Überschuldung vorerst geschlossen hat. Das Bremer Finanzhaus hatte in Zeiten von Null- und Negativzinsen Tages- und Festgeldanlagen zu ungewöhnlich hohen Sparzinsen angeboten. Zum jetzigen Zeitpunkt sei aber noch nicht klar, ob es Geschädigte der Greensill Bank geben werde, teilten die Bühnen mit. Die Kölner Bühnen werden derzeit saniert, der Aufwand wird nach derzeitigem Stand auf bis zu 644 Millionen Euro geschätzt.

Deutsches Historisches Museum öffnet wieder Das Deutsche Historische Museum in Berlin öffnet ab kommender Woche wieder für einen eingeschränkten Publikumsverkehr. Eine begrenzte Besucherzahl könne dann die Ausstellungen "Report from Exile - Fotografien von Fred Stein", Boris Hars-Tschachotins 360-Grad-Virtual-Reality-Installation "Der Sprung - 1961" und die Ausstellung "Von Luther zu Twitter. Medien und politische Öffentlichkeit" sehen, teilte das Museum in Berlin mit. Die Sonderausstellungen seien ab dem 15. März unter den aktuellen Hygieneauflagen im Pei-Bau zu sehen. Museumsgäste könnten dafür ab Dienstag Onlinetickets buchen. Die Dauerausstellung im Zeughaus soll in einem zweiten Schritt öffnen, wenn die Corona-Inzidenzen in Berlin stabil unter 100 bleiben.

Jazz-Drummer Ralph Peterson gestorben Der US-Jazz Drummer Ralph Peterson ist mit 58 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Das gab seine Managerin auf seiner Homepage bekannt. Der 1962 in Pleasantville in New Jersey geborene Peterson wurde an der Ruthers University ausgebildet und begann seine Karriere als zweiter Schlagzeuger bei Art Blakeys Jazz Messengers. Über 30 Jahre war er Bandleader im Modern Jazz und spielte mit Größen wie Terence Blanchford und Donald Harrison, David Murray und Roy Hargrove. Ralph Peterson lehrte als Professor am Berklee College of Music in Boston.

Übersetzerpreise für Barbara Kleiner und Khalid Al-Maaly Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verleiht den Johann-Heinrich-Voß-Preis für Übersetzung an Barbara Kleiner. Sie habe zentrale Texte des italienischen Literaturkanons der deutschsprachigen Leserschaft neu erschlossen, so die Jury. Den Friedrich-Gundolf-Preis für die Vermittlung deutscher Kultur im Ausland erhält der arabische Verleger Khalid Al-Maaly, wie die Akademie in Darmstadt mitteilte. Sein Verlag Manschurat al-Djamal sei die erste Adresse für moderne deutschsprachige Literatur und Publizistik in der arabischen Welt. Die Preise sind mit jeweils 15.000 Euro dotiert und werden am 8. Mai verliehen.