Kulturnachrichten

Dienstag, 14. September 2021

Balzan Preis für Saul Friedländer Der Historiker und Schoah-Überlebende Saul Friedländer wird für seine Holocaust- und Genozidforschungen mit dem Balzan Preis 2021 geehrt. Dieser wird von der in Mailand und Zürich ansässigen Balzan-Stiftung vergeben, ist mit umgerechnet 690.000 Euro dotiert und wird im November überreicht. Der 88jährige Friedländer habe die Ermordeten vor dem Vergessen bewahrt und setze seine Stimme ein, um künftige Generationen vor dem Elend des Antisemitismus zu bewahren, erklärte Christoph Heubner, der Exekutiv Vizepräsident des Auschwitz Komitees in seiner Gratulation. Weitere Preisträger im Bereich Naturwissenschaften sind Jeffrey Gordon, Alessandra Buonanno und Thibault Damour.

Zentralarchiv zur Geschichte der Juden neu eröffnet In Heidelberg wird heute bei einem Festakt das neue Zentralarchiv zur Geschichte der Juden in Deutschland eingeweiht. Das Archiv umfasst neben Akten jüdischer Gemeinden und Literatur über das Judentum in Deutschland auch wertvolle Dokumente aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus. Auf mehr als 2.000 Regalmetern liegen die Dokumente, darunter auch Fotoalben aus dem Ghetto von Lodz und private Briefe. Die meisten Schriftstücke stammen aus der Zeit nach 1945, mit ihnen lassen sich Aufbau und Vielfalt jüdischen Lebens im Nachkriegsdeutschland nachvollziehen. Durch die finanzielle Förderung des Bundesinnenministeriums konnte das Archiv in neue Räume umziehen und ist nun mit fünf Mitarbeitern personell besser ausgestellt.

Moderatorin El-Hassan distanziert sich von Al-Kuds-Demo Die künftige Moderatorin der WDR-Wissenschaftssendung "Quarks", Nemi El-Hassan, hat sich von ihrer Teilnahme an einer Al-Kuds-Demo vor Jahren nachträglich distanziert. Ihre Management-Agentur teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur ein Statement El-Hassans mit: "An den Al-Kuds-Demos vor sieben Jahren in Berlin teilzunehmen, war ein Fehler." Sie habe keine antisemitischen Parolen von sich gegeben, ihr sei es wichtig, sich gegen Hass und Gewalt zu positionieren. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor unter anderem von der Demo-Teilnahme der Journalistin in Berlin berichtet. Bei den alljährlichen Al-Kuds-Demonstrationen in Berlin waren in der Vergangenheit immer wieder antisemitische Parolen gerufen und Symbole der pro-iranischen libanesischen Hisbollah-Bewegung gezeigt worden.

Mexiko will Auktion von Artefakten in München verhindern Die mexikanische Regierung hat die Absage einer geplanten Auktion in München gefordert, bei der unter anderem Dutzende präkolumbische Kunstgegenstände aus Mexiko versteigert werden sollen. Mexikos Kulturministerin Alejandra Frausto informierte das Münchner Auktionshaus Gerhard Hirsch Nachfolger in einem Brief darüber, dass 74 Artefakte im Katalog der geplanten Versteigerung als Eigentum der mexikanischen Nation identifiziert worden seien. Insgesamt sollen 324 Gegenstände - etwa Figuren, Masken und Gefäße, auch aus Peru und Bolivien - am 21. September unter den Hammer kommen. Mexikos Kulturbehörden setzen sich seit einigen Jahren verstärkt für den Schutz seines Kulturerbes des auch im Ausland ein.

Taliban plündern buddhistische Kulturschätze Taliban-Kämpfer sollen historische Kunstschätze in einem Museum in Bamiyan geplündert und verkauft haben. Dies berichtete Radio Azadi unter Berufung auf den afghanischen Archäologen Zamaryali Tarzi. Tarzi leitete die Ausgrabungen eines französische Teams in Bamiyan. Danach sollen Buddha-Köpfe und andere historische Fundstücke aus den Lagerräumen der Restauratoren gestohlen worden sein. Das Tal in der Provinz Daikundi ist berühmt für seine gigantischen, in Felsen eingemeißelten Buddha-Statuen aus dem sechsten Jahrhundert. Im März 2001 wurden die buddhistischen Kunstwerke von den Taliban als unislamische "Götzenbilder" mit Dynamit gesprengt. Neben den Buddhas zerstörten die Taliban auch fast alle buddhistische Kunst im Museum von Kabul.

Deutsches Romantik-Museum in Frankfurt eröffnet Mit einem Festakt ist am Montagabend in Frankfurt das Deutsche Romantik-Museum eröffnet worden. Grundlage ist eine weltweit einzigartige Sammlung zu Literatur, Kunst und Alltagskultur aus der Epoche der deutschen Romantik, die das Freie Deutschen Hochstift zusammengetragen hat. Die Institution ist auch für das Goethehaus verantwortlich, neben dem das neue Romantik-Museum gebaut wurde. Zu den Exponaten zählen etwa Handschriften von Clemens und Bettine Brentano und Gemälde von Caspar David Friedrich.

Preußenstiftung: Ex-Vizepräsident Hofmann gestorben Der frühere Vizepräsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Peter Hofmann, ist tot. Er sei bereits Ende August im Alter von 89 Jahren gestorben, teilte die Einrichtung in Berlin mit. Die Stiftung verwaltet unter anderem die Sammlungen der Museumsinsel. Neben allen Grundsatzangelegenheiten und "der oftmals schwierigen" Finanzierungssicherung durch Bund und Länder habe Hofmann eine Reihe von Neubauten wie das Kulturforum und den Bau der Staatsbibliothek betreut, hieß es in der Mitteilung. In seine Amtszeit sei auch die deutsche Wiedervereinigung gefallen und damit die Zusammenführung der Stiftungseinrichtungen in Ost und West.

Journalist muss TV-Auftritte in Frankreich reduzieren Der provokante französische Journalist und Autor Eric Zemmour muss künftig seine Teilnahme an Fernsehsendungen reduzieren, weil er als möglicher Präsidentschaftskandidat gilt. Zemmour werde nicht mehr in seiner Abendsendung auftreten, teilte der Sender CNews mit. Die Rundfunkaufsicht hatte zuvor entschieden, dass die Medienpräsenz Zemmours ebenso wie die der bereits erklärten Präsidentschaftskandidaten künftig kontrolliert werden solle. Zemmour wurde bereits zwei Mal wegen rassistischer Äußerungen verurteilt. Die Rundfunkaufsicht hatte ihm im März eine Strafe von 200.000 Euro auferlegt, weil er unbegleitete minderjährige Migranten als Diebe und Vergewaltiger beschimpft hatte. Er hat seine Kandidatur bislang nicht offiziell erklärt. In Umfragen kommt er derzeit auf etwa acht Prozent.