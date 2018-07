Kulturnachrichten

Sonntag, 15. Juli 2018

Baltische Staaten mit Friedenspreis ausgezeichnet Auch die Pfadfinder wurden geehrt Mit dem Internationalen Preis des Westfälischen Friedens sind in Münster die drei baltischen Staaten und die Pfadfinder ausgezeichnet worden. Estland, Lettland und Litauen wurden für ihre besonderen Bemühungen um Integration in Europa zu gewürdigt. Die Pfadfinder in kirchlichen und anderen Verbänden in Europa erhielten den Preis als eine der weltweit größten Jugendbewegungen. Der alle zwei Jahre vergebene Preis ist mit insgesamt 100.000 Euro dotiert.

Künstler und Politiker verteidigen Kunstfreiheit "Brüsseler Erklärung" auf Kampagnenplattform Change.org veröffentlicht Zahlreiche Kulturschaffende und Politiker aus Deutschland machen sich mit einer Petition für die Freiheit der Kunst stark. "Das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Vielfalt und die Freiheit der Kunst in Europa sind in Gefahr", heißt es in dem auf der Kampagnenplattform Change.org veröffentlichten Text. Zu den Erstunterzeichnern gehören unter anderen der Entertainer Hape Kerkeling, die Schriftsteller Wladimir Kaminer und Ingo Schulze, die Musiker Inga Humpe und Dirk von Lowtzow, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, sowie die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. Veröffentlicht worden war die sogenannte Brüsseler Erklärung am Freitag. Die Initiatoren, die beiden Grünen-Bundestagsabgeordneten Claudia Roth und Erhard Grundl, kritisieren, dass rechtsnationale Regierungen in Österreich, Ungarn und Polen versuchten, die Kreativszene für ihre Zwecke einzuspannen. Auch in Deutschland versuchten Vertreter rechtsnationaler und konservativer Parteien, demokratische Werte und die Grundlagen gesellschaftlichen Zusammenlebens mithilfe von Kultur und Kunst zu zerstören.

Felix-Nussbaum-Haus feiert 20-jähriges Bestehen Architekt Daniel Libeskind eröffnet Feierlichkeiten Der jüdisch-amerikanische Stararchitekt Daniel Libeskind hat die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen des Felix-Nussbaum-Hauses in Osnabrück eröffnet. Das Nussbaum-Haus ist das weltweit erste Gebäude, das nach den Entwürfen Libeskinds fertiggestellt wurde. Es wurde 1998 eröffnet. "Das Nussbaum-Museum ist eines meiner besten und liebsten Projekte", sagte Libeskind dem epd. Der in Osnabrück geborene jüdische Maler Felix Nussbaum (1904-1944) wurde von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet. Das Felix-Nussbaum-Haus beherbergt rund 200 Bilder des Künstlers.

Adolphe Binder nennt Vorwürfe unhaltbar Offener Brief der bisherigen Intendantin des Tanztheaters Wuppertal Die bisherige Intendantin des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch, Adolphe Binder, hat Kritik an ihrer Arbeit zurückgewiesen. Die Entscheidung des Beirats, sie mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben zu entbinden, "dient nicht der Zukunft des Tanztheaters", schreibt Binder in einem offenen Brief. Die von der Geschäftsführung gegen sie erhobenen Vorwürfe seien "unhaltbar und rechtfertigen keine Kündigung". Der künstlerische und kommerzielle Erfolg des Tanztheaters habe offenbar bei der Entscheidung, sie zu entlassen, keine Rolle gespielt. Der Beirat - das Aufsichtsorgan des Theaters - hatte als Reaktion auf anhaltende Querelen beschlossen, sich von Binder zu trennen. Das sei notwendig, "um die Handlungsfähigkeit dieser einzigartigen kulturellen Einrichtung wiederherzustellen", hatte er erklärt. Binder ist seit gut einem Jahr im Amt.

Über 30 Millionen Iraner umgehen Internetverbote Vize-Generalstaatsanwalt macht Kommunikationsminister verantwortlich Mehr als 30 Millionen Iraner umgehen nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft die Internetverbote des Landes. Viele verschafften sich mit einem sogenannten VPN-Tunnel vor allem Zugang zum Chatdienst Telegram, obwohl dieser seit Mai gesetzlich verboten sei, sagte Vize-Generalstaatsanwalt Abdolsamad Chorramabadi. Es könne nicht angehen, dass Gesetze im Land derartig ignoriert würden, beschwerte er sich nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna. Chorramabadi machte auch Kommunikationsminister Mohamed Dschawad Asari Dschahromi verantwortlich. Für Dschahromi, mit 36 Jahren der jüngste Minister in der Regierung von Präsident Hassan Ruhani, sind die Internet-Verbote absurd. Man könne im 21. Jahrhundert den Zugang der Menschen zu Informationen nicht mehr stoppen, so der Minister.