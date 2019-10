Baltic Jazz Singers Von Menschen, für Menschen

Die Lübecker Chöre sind untereinander gut befreundet. Und wenn es drauf ankommt, stehen sie zusammen hinter einem Projekt. (Manuela Zydor)

Seit acht Jahren ist das Lübecker Kulturleben um eine Attraktion reicher. Mit der Konzertreihe "Voices Only" kommen hochkarätige Chöre aus ganz Deutschland in die Hansestadt. Die Baltic Jazz Singers sorgen für frischen Wind in der Lübecker Chorszene.

Chorleiterin Ingrid Kunstreich und ihr etwa 40-köpfiger Chor Baltic Jazz Singers sind der Motor hinter der Konzertreihe "Voices Only", bei dem Chöre aus ganz Deutschland mit dem Lübecker Ensemble gemeinsam auftreten. Vor 21 Jahren hat sich der Chor dem A-cappella-Gesang verschrieben und aus dem Nichts begonnen. Vor zwei Jahren kehrten sie preisgekrönt vom Deutschen Chorwettbewerb aus Weimar zurück.

Vor Kurzem gaben Lübecker Chöre auf Initiative der Baltic Jazz Singers ein Benefizkonzert für Menschen, deren Leben sich dem Ende neigt. Aus eigener Kraft schaffen sie es nicht, noch einmal ans Meer zu fahren oder in die Kirche, in der sie geheiratet haben. Ihnen den Wunsch einer letzten Reise zu erfüllen, lag den Sängerinnen und Sängern am Herzen.