Kulturnachrichten

Sonntag, 26. April 2020

Bad Hersfeld zahlt Ausfallhonorar für Festspiele Die Stadt Bad Hersfeld in Nordhessen will Mitarbeitern der abgesagten Bad Hersfelder Festspiele Ausfallhonorare bis zu 450.000 Euro zahlen. Wie die Stadt mitteilte, handelt es sich um eine freiwillige Leistung, die wegen der überragenden Bedeutung der Festspiele angemessen sei. Das Geld soll anteilig an 135 saisonale Mitarbeiter gehen, die mittlerweile außerordentliche Kündigungen erhalten hätten. Den Betroffenen soll ein einmaliger Pauschalbetrag in jeweils individueller Höhe angeboten werden, im Durchschnitt wären das etwa 3.300 Euro.

Geflüchteter Buchhändler aus Hongkong macht in Taiwan weiter Der aus Hongkong geflohene chinakritische Buchhändler Lam Wing Kee hat ein neues Geschäft in Taiwan eröffnet. Für die Wiedereröffnung des Buchladens hatte er über eine Online-Spendenaktion fast 200.000 US-Dollar gesammelt. Lam gehört zu den fünf Buchhändlern, die 2015 aus Hongkong „verschwunden“ waren. In ihrem Laden hatten sie unter anderem Publikationen verkauft, in denen der chinesische Machtapparat kritisiert wurde. Lam wurde nach eigenen Angaben monatelang in China festgehalten und verhört. 2016 durfte er unter Auflagen nach Hongkong zurückkehren. Im vergangenen Jahr floh er nach Taiwan. Dort hatte es am Dienstag einen Anschlag mit roter Farbe auf ihn gegeben, außerdem ermittelt die Polizei wegen Todesdrohungen gegen ihn.