Autorin Ildikó von Kürthy Aufforderung zum Zusammenkommen Ildikó von Kürthy im Gespräch mit Andrea Gerk

Die Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy möchte Frauen nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Schreiben animieren. (picture alliance/dpa / Markus Scholz)

Es sei ihr "Traum, Kontakt zu schaffen", sagt Autorin Ildikó von Kürthy. Sie habe mehr und mehr das Gefühl, dass viel Gutes aus einem Gemeinschaftsgefühl entstehe. So kam sie auf die Idee, ein Tagebuch mit digitalen Fortsätzen zu entwerfen.

"Es wird Zeit" ist der jüngste Roman von Ildikó von Kürthy. In ihm beschäftigt sie sich damit, was man mit dem Rest des Lebens macht. "Der Roman war so prägend, dass ich dachte, ich möchte das nicht loslassen", sagt sie. Sie habe gemerkt, dass sie mit ihrem Roman ein Thema angefasst habe, dass viele ihrer Leserinnen beschäftige. Daher wollte sie sich dem Thema weiter widmen und versuchen, es auch etwas interaktiv zu gestalten.

Das Ergebnis: "Es wird Zeit – Das Tagebuch zum Klagen, Lachen, Klügerwerden". Neben Texten der Autorin und Illustrationen von Peter Pichler gibt es einen Podcast und andere digitale Produkte als Begleitung. So werden Leserinnen aufgefordert, selbst Gedanken und Texte zu veröffentlichen.

Kein Kurs für kreatives Schreiben

"Mein Hauptanliegen ist es, auf verschiedenen Kanälen Frauen zu erreichen und dafür habe ich dieses Herzstück 'Tagebuch' gewählt", sagt Ildikó von Kürthy. Sie habe sich gefragt, auf welch verschiedene Weisen sie Frauenstimmen Gehör geben könnte und wie sie Frauen erreiche. "Und zwar auf einer Weise, nicht nur ein Buch zu lesen, sondern ein Buch zu schreiben."

Über die Homepage habe sie bereits großartige Beiträge und wunderbare Texte erhalten. Dabei sei das kein Kurs für kreatives Schreiben, da sie sich nicht als Lehrerin betrachte. Vielmehr handele es sich um "eine Aufforderung zum Zusammenkommen".

Träume reflektieren

50 sei für die Autorin ein Alter gewesen, in dem sich das Bilanzziehen für sie aufdrängte. Allerdings sei sie kein Fan von Aktionismus. Man sollte aber über seine Träume und Wünsche reflektieren. "Ich halte nicht viel davon, jeden Traum zu verwirklichen."

Für von Kürthy sind ihre Romane ihre Tagebücher. "Da stimmt natürlich auch vieles nicht, da ist viel erfunden. Aber wenn ich die lese, lese ich mich. Wie ich vor 20 Jahren war, was für Einstellungen ich hatte."

Ildikó von Kürthy: "Es wird Zeit – Das Tagebuch zum Klagen, Lachen, Klügerwerden"

Illustriert von Peter Pichler

Rowohlt Taschenbuch, 2020

240 Seiten, 18 Euro

(nho)