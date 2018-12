Autoren schreiben über Autoren Wenn Schriftsteller zu Romanhelden werden

Edelgard Abenstein im Gespräch mit Joachim Scholl

Romane über die A-Klasse der deutschen Literatur, mit Goethe, Kafka, Rilke als Protagonisten, sorgen schon seit Jahren für gute Verkaufszahlen. (dpa / picture-alliance / akg-images)

Tote kann man jederzeit neu erfinden und gerade ein toter Schriftsteller taugt als ideale Projektionsfigur, sagt die Journalistin Edelgard Abenstein. Kein Wunder, dass Schriftsteller gerne etwa Kafka oder Goethe zu Helden ihrer Romane machen.

Annette von Droste-Hülshoff, Gerhart Hauptmann, Arthur Schnitzler – sie gehören zum Kanon der deutschen Literatur, auch wenn es um ihre Namen etwas stiller geworden ist. Das ändert sich gerade, seit sie in der laufenden Saison unter malerischen Titeln wie "Wiesenstein" oder "Fräulein Nettes kurzer Sommer" als Romanhelden auftreten. Ihre Autoren sind keine Biografen, es sind Kollegen, Schriftsteller, deren Geschäft die Erfindung ist, das Spiel mit Dichtung und Wahrheit. Und jenes Spiel sorgt schon seit Jahren für gute Verkaufszahlen in den Buchhandlungen – mit der A-Klasse der deutschen Literatur, mit Goethe, Kafka, Rilke als Protagonisten. Ein Trend also.

Gewissenhafte Recherche und fiktive Freiheit

Was veranlasst Schriftsteller, statt Familien- oder Ich-Geschichten zu schreiben, sich das Leben ihrer Vorgänger auszumalen? Hoffen sie nur auf ein wenig Abglanz, wenn sie sich in deren Sonne stellen? Kühn ist es allemal, authentischen Figuren vermeintlich über die Schulter zu blicken, ihnen Worte in den Mund zu legen, als wären sie wirklich gesprochen worden.

Rein sportlich gesehen sind Schriftsteller gegenüber jedem Biografen im Vorteil. Mit der "aktenmäßigen Wirklichkeit" (Stefan Zweig) können sie viel verwegener umspringen. Dass auch sie gewissenhaft zu recherchieren haben, versteht sich, aber ohne an den Quellen zu kleben. Ihr Pfund: Indem sie sich an eine fremde Existenz herantasten, füllen sie Leerstellen erzählerisch, mit ausgedachten Szenen, Dialogen, Gedanken. Das ist nichts anderes als Schicksal zu spielen.

Die Gegenwart wird in ein neues Licht getaucht

Ganz klar, Tote kann man jederzeit neu erfinden, und gerade ein toter Schriftsteller taugt als ideale Projektionsfigur. Abgesehen davon, dass man sich damit in eine lange, mit Büchner und Thomas Mann hochillustre Traditionslinie stellt, liest sich dieses Reanimationsprogramm als reizvolle Variante des historischen Romans. Ungebrochen erfolgreich ist dieses Genre, weil es zuverlässig in andere Zeiten, andere Welten entführt, weil es über den Umweg der Geschichte die Gegenwart in ein neues Licht stellt. Und uns obendrein auf unterhaltsame Weise mit sehr viel schöner Bildung versieht.

