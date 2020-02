Kulturnachrichten

Sonntag, 16. Februar 2020

Autor und Hemingway-Freund A. E. Hotchner gestorben Der US-Autor A. E. Hotchner ist im Alter von 102 Jahren gestorben. Das hat sein Sohn Timothy bestätigt. Hotchner war unter anderem mit Ernest Hemingway, Paul Newman, Tennessee Williams und zahllosen anderen Berühmtheiten befreundet. Neben seiner Biografie "Papa Hemingway" wurden seine Porträts von Doris Day und Sophia Loren Bestseller. Seine Kindheit und Jugend in der Zeit der Weltwirtschaftskrise schilderte er in "The King of the Hill". Das 1972 erschienene Buch wurde 20 Jahre später von Steven Soderbergh verfilmt.

Schauspielerin Lynn Cohen gestorben Lynn Cohen, bekannt aus der Fernsehserie "Sex and the City", ist tot. Die 86-Jährige sei am Freitag in New York gestorben, bestätigte ihr Manager Josh Pultz der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Dem Magazin "Hollywood Reporter" zufolge wurde Cohen 1933 in Kansas City im Zentrum der USA geboren und hatte ihren ersten größeren Auftritt 1983 im Film "Without a Trace". Zur Erfolgsserie "Sex and the City" sei sie im Jahr 2000 gestoßen, sie spielte dort die Rolle der Haushälterin Magda. Außerdem war Cohen in anderen TV-Serien wie "Law and Order" und dem Film "Die Tribute von Panem" zu sehen.

Bürger gestalten Ausstellungen mit DDR-Kunst Unter dem Motto "Alle in die Kunst!" bereiten derzeit zwölf Laien-Kuratoren zwei Bürgerausstellungen auf der Burg Beeskow in Brandenburg vor. Dafür konnten sie Werke und Objekte aus dem Kunstarchiv Beeskow auswählen. Dort lagern in einem offenen Depot rund 17.000 DDR-Kunstobjekte. Sie waren im Auftrag von Parteien, Massenorganisationen und staatlichen Stellen entstanden. Die erstmalig organisierten Bürgerausstellungen seien ein Experiment, um das Interesse an der DDR-Kunst wach zu halten, sagte die Leiterin des Kunstarchives, Florentine Nadolni.

Festjahr zum 200. Geburtstag von Engels gestartet Mit einer großen Kulturveranstaltung im Opernhaus hat die Stadt Wuppertal am Samstagabend das Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag des Philosophen und Unternehmers Friedrich Engels (1820-1895) eröffnet. Schauspiel, Oper und Sinfonieorchester Wuppertal präsentierten ein Programm aus historischen Ereignissen, Texten, Liedern und Opernszenen rund um Engels und die politischen und sozialen Bewegungen des 19. Jahrhunderts. Der am 28. November 1820 in Barmen im heutigen Wuppertal geborene Engels sei der Allgemeinheit vor allem als politischer Gefährte von Karl Marx und Mitbegründer des Marxismus bekannt, sagte die nordrhein-westfälische Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen bei der Festveranstaltung. Er sei aber auch ein großer Freund von Kunst und Kultur gewesen. Bis Februar 2021 stehen mehr als 100 Veranstaltungen auf dem Programm, darunter Ausstellungen, Lesungen, Stadtführungen, Theateraufführungen, Vorträge und Diskussionsrunden.

Banksys neues Streetart-Werk zerstört Das neueste Wandgemälde des Streetart-Künstlers Banksy ist knapp zwei Tage nach seiner Entdeckung zerstört worden. Über das Werk in Bristol hat jemand mit rosa Farbe "BCC Wankers" (etwa: BCC Wichser) und ein Herz gesprüht. Banksys Bild zeigt ein Mädchen, das Rosen mit einer Steinschleuder an eine graue Häuserwand schießt. Es war am Donnerstag entdeckt worden. Der Künstler hatte sich in der Nacht zum Freitag auf seinem Instagram-Account und seiner Webseite als Urheber bekannt. Einwohner in Bristol deuteten sein Bild als Anspielung auf den Valentinstag. Was mit "BCC" auf dem Bild gemeint ist, war zunächst unklar. BCC ist auch die Abkürzung für den Stadtrat (Bristol City Council).