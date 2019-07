Kulturnachrichten

Montag, 29. Juli 2019

Autor Tuvia Rübner mit 95 in Israel gestorben Der israelische Autor Tuvia Rübner ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Das bestätigte der Herausgeber Rübners der Deutschen Presse-Agentur. Der Schriftsteller und Übersetzer sei in der Nacht im Kibbuz Merchavia im Norden Israels gestorben. Rübner wurde 1924 in Bratislava als Kind jüdischer Eltern geboren. Als einzigem seiner Familie gelang ihm 1941 die Flucht ins heutige Israel. Seine Gedichte schrieb Rübner bis 1954 in deutscher, anschließend auch in hebräischer Sprache. Für sein Werk erhielt er viele Auszeichnungen. Eine davon war der Paul-Celan-Preis (1999) für seine Übersetzung des Romans "Schira" von Literatur-Nobelpreisträger Samuel Agnon aus dem Hebräischen ins Deutsche. 2008 bekam er den Israel-Preis, die höchste Auszeichnung des Landes, und 2012 den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung. Rübner arbeitete auch als Professor für deutsche und hebräische Literatur an der Universität Haifa. Der Dichter veröffentlichte zahlreiche Gedichtbände und übersetzte unter anderem Werke von Johann Wolfgang von Goethe ins Hebräische.

Brand im Frankfurter Museum für Moderne Kunst Im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt ist ein Feuer ausgebrochen. Die Frankfurter Feuerwehr teilte mit, dass es einen Brand im Bereich des Daches gebe. Wie groß er ist oder ob Kunstwerke zu Schaden gekommen sind, ist noch unklar. Das Museum für Moderne Kunst zählt zu den bedeutendsten Museen der Gegenwartskunst in Deutschland.

Deutsches Recht beim Sampling nicht mit EU-Recht vereinbar Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat ein Grundsatzurteil zum Musiksampling gefällt. Demnach stellt es keinen Eingriff in die Rechte eines Tonträgerherstellers dar, wenn ein Audiofragment in geänderter und nicht wiedererkennbarer Form weiterverwendet wird. Die Gruppe Kraftwerk hatte gegen den Musikproduzenten Moses Pelham geklagt. Dieser hatte eine zweisekündige Sequenz in einem seiner Songs verwendet. Zwei Kraftwerk-Musiker sahen sich dadurch in ihren Rechten als Tonträgerhersteller verletzt und hatten erfolgreich vor dem Bundesgerichtshof geklagt. Der EuGH entschied nun, dass das deutsche Recht nicht mit EU-Recht vereinbar ist.

Medien dürfen ohne Zustimmung geschützte Werke nutzen Im Streit zwischen "Spiegel Online" und dem Grünen-Politiker Volker Beck über die Veröffentlichung von Texten zur Strafbarkeit von Sex mit Kindern hat der Europäische Gerichtshof sein Urteil gesprochen. Der von Beck gegen die Veröffentlichung angeführte Schutz des Urheberrechts sei "nicht bedingungslos", erklärte der EuGH in Luxemburg. Vielmehr könne es sein, dass die politische Auseinandersetzung oder eine das Allgemeininteresse berührende Diskussion berücksichtigt werden müsse. Medien dürfen demnach bei der Berichterstattung über Tagesereignisse grundsätzlich auch ohne vorherige Zustimmung des Verfassers urheberrechtlich geschützte Werke nutzen.

Kölner Ex-OB regt Gerhard-Richter-Museum an Der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Schramma hat die Gründung eines Gerhard-Richter-Museums angeregt. Er habe den Vorschlag intern schon vor Jahren lanciert, doch nun werde es langsam Zeit, etwas zu unternehmen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Kölner Zeitungen hatten zuvor über Schrammas Vorstoß berichtet. Gerhard Richter, der international höchstdotierte lebende Maler, lebt seit fast 40 Jahren in Köln und ist Ehrenbürger der Stadt. Eine Mitarbeiterin von Richter sagte, der Maler sei mit unterschiedlichen Institutionen im Gespräch, es sei im Moment aber noch nichts spruchreif.

Lisa Hrdina erhält den Mario-Adorf-Preis Die Schauspielerin Lisa Hrdina wird mit dem diesjährigen Mario-Adorf-Preis geehrt. Die 30-jährige Berlinerin erhält die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung für ihre außergewöhnlichen Leistungen bei den Nibelungen-Festspielen in Worms. Das teilten die Veranstalter am Abend mit. Dort war sie in der Inszenierung "Überwältigung" als Kriemhilds Sohn Ortlieb an der Seite von Klaus Maria Brandauer zu sehen. In der Begründung der Jury hieß es, Hrdina werfe sich "mit voller Kraft und durchaus mit vollem Risiko" in die Rolle dieses Jungen, der entschieden gegen das ewige Morden und Töten der Erwachsenen um ihn herum aufbegehrt. Der Mario-Adorf-Preis wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehen.

Venezolanischer Maler Carlos Cruz-Diez ist tot Der venezolanischer Maler Carlos Cruz-Diez ist im Alter von 95 Jahren in Paris gestorben. Dies teilte seiner Familie auf seiner Webseite mit. Cruz-Diez gilt als einer der Begründer und großen Vertreter der Kinetischen Kunst und OP Art. Sein Werk platziert ihn unter den Schlüsselfiguren des 20. Jahrhunderts im Bereich der Farbverwendung. Cruz-Diez lebte und lehrte in Paris und Caracas. Seine Arbeiten mit Farbe und seinen Installationen wurden unter anderem im New Yorker Museum of Modern Art, in der Tate Modern in London und im Wallraf-Richartz-Museum in Köln ausgestellt.

"Monitor"-Chef fordert Schutz der Pressefreiheit Der mit Mord bedrohte Redaktionsleiter und Moderator des Politikmagazins "Monitor", Georg Restle, fordert von der Politik einen stärkeren Schutz der Meinungs- und Pressefreiheit. Er habe nicht den Eindruck, dass die Sicherheitsorgane in diesem Land die gewachsene Bedrohungslage wirklich im Griff haben, sagte der Journalist dem "Tagesspiegel". "Journalisten vor staatlichen Eingriffen zu schützen, Freiräume für Berichterstattung zu gewährleisten und eine Kultur der staatlichen Geheimniskrämerei zu beenden. Dadurch würde die Presse- und Meinungsfreiheit in diesem Land gestärkt werden", so der Redaktionsleiter. Georg Restle hatte nach einem kritischen Kommentar zur AfD in den "Tagesthemen" am 11. Juli Morddrohungen erhalten.

Stimme von Minnie Mouse gestorben Die US-amerikanische Synchronsprecherin Russi Taylor, die unter anderem Walt Disneys Zeichentrickfigur Minnie Mouse ihre Stimme verlieh, ist tot. Sie starb am Freitag in Glendale im US-Staat Kalifornien im Alter von 75 Jahren, wie die Walt Disney Company bestätigte. Auch in der Zeichentrickserie "Duck Tales" übernahm Taylor verschiedene Rollen, darüber hinaus gab sie den Zwillingen Sherri und Terri bei den "Simpsons" ihre Stimme. Verheiratet war sie laut "Variety" seit 1991 mit dem 2009 gestorbenen Wayne Allwin, dem langjährigen Sprecher von Micky Mouse. Bei einem Vorsprechen habe sie 1986 mehr als 200 Mitbewerber für die Sprechrolle der Minnie Mouse ausgestochen, teilte die Walt Disney Company mit. In Hunderten Disney-Projekten habe sie Minnie daraufhin ihre Stimme gegeben.