Kulturnachrichten

Donnerstag, 1. August 2019

Autor Bernhard Schlink bemängelt Politikdiskurs Der Jurist und Schriftsteller Bernhard Schlink hat einen zu engen politischen Mainstream in Deutschland beklagt. Hierzulande werde eine Politik gemacht, die keine Alternativen und daher auch keine Kritik und keine Kontroverse kenne, schrieb er in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der 75-Jährige sieht in der damit verbundenen Kommunikationslosigkeit mit den Rechten negative Folgen. Dies habe die Rechten und die AfD nicht schwächer gemacht, sondern gestärkt und habe auch dem Mainstream nicht gut getan. "Als er weit, offen, vielfältig war, war er lebendig - je enger er wurde, desto moralisch anmaßender und intellektuell langweiliger wurde er." Wenn Formen und Verfahren gewahrt werden, etwa auf Verunglimpfung und Hetze verzichtet wird, gebe es keinen guten Grund, die Kommunikation auch mit Rechten zu verweigern. Bernhard Schlink hat mehr als 10 Romane veröffentlicht. Bekannt ist er vor allem durch seinen Bestseller "Der Vorleser" (1995).

Größtes Rockfestival ohne Eintritt beginnt in Polen Im polnischen Küstrin (Konstrzyn) nördlich von Frankfurt/Oder hat eines der weltgrößten Rockfestivals mit freiem Eintritt begonnen. Unter dem Motto "Liebe, Freundschaft und Musik" werden beim Festival "Pol and Rock" (bis 2015 "Przystanek Woodstock") drei Tage lang rund 30 internationale Bands auf vier Bühnen auftreten, unter anderem die finnische Hardrockband Lordi. Seit 1995 wird das Festival durch die Stiftung "Großes Orchester der Weihnachtshilfe" (Wielka Orkiestra Œwiątecznej Pomocy) veranstaltet, die sich auch um Spendengelder kümmert und die Kosten übernimmt. Seinen Ursprung hatte das Event mit der Idee, sich bei allen Menschen, die in Polen bei der Sammlung von Spenden für Kinderkrankenhäuser mithelfen, zu bedanken. 2014 gab es mit 750000 Zuschauern den bisher größten Zuspruch für das Rockspektakel. In der Vergangenheit sind dort u.a. auch Die Toten Hosen, The Prodigy und Judas Priest aufgetreten.

Mehr Engagement der EU für Sinti und Roma gefordert Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) wirft der EU zu wenig Engagement und "Ideenlosigkeit" angesichts eines erstarkenden Antiziganismus vor. Das sagte der GfbV-Bundesvorsitzende Jan Diedrichsen am Donnerstag in Krakau bei der Gedenkfeier für die im Zweiten Weltkrieg getöteten Sinti und Roma. Obwohl die Roma-Dekade der EU liege nun fast fünf Jahre zurück liege, sei immer noch keine Strategie zu erkennen, wie die EU diese verfolgten europäischen Minderheiten schützen und fördern wolle. In manchen EU-Ländern sei die Lage der Sinti und Roma desaströs. Dass vor allem zivilgesellschaftliche Organisationen wie der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma das Thema immer wieder in die Öffentlichkeit bringe, sei nicht ausreichend. Es brauche viel mehr von der EU einen europaweiten Masterplan für Sinti und Roma, der den Kampf gegen Antiziganismus koordiniert, aber auch Kultur- und Sprachförderung umfasse und wirtschaftliche Perspektiven eröffnen müsse, forderte Diedrichsen.

Woodstock-Jubiläumsfestival abgesagt Die geplante Neuauflage zum 50. Jubiläum des legendären Woodstock-Festivals ist zwei Wochen vor Beginn abgesagt worden. "Wir sind traurig, dass eine Reihe von unvorhergesehenen Rückschlägen es unmöglich gemacht hat, das Festival aufzuziehen", zitieren zahlreiche US-Medien den Organisator. Demnach hätten mehrere anvisierte Veranstaltungsorte und auch Investoren und Künstler abgesagt. Zuletzt hatten auch die Musiker Jay-Z und Miley Cyrus ihre Zusage für die Veranstaltung Woodstock 50 zurückgezogen, unter anderem weil ein neuer Veranstaltungsort nahe Washington D.C. geplant war. Die Absage von Woodstock 50 bedeutet aber nicht, dass das Jubiläum des legendären Hippie-Festivals nicht gefeiert wird: Am Ort des ursprünglichen Festivals in Bethel, rund 200 km nordwestlich von New York City, wird am Wochenende eine Art Erinnerungsfestival abgehalten. Angekündigt sind Ex-Beatle Ringo Starr, Santana und John Fogerty - letztere hatten auch am originalen Woodstock-Festival 1969 gespielt.

König des Broadway Musicals gestorben Der legendäre Broadway-Regisseur und Produzent Harold Prince ist mit 91 Jahren gestorben. In seinen Shows hat er ungewöhnliche Stoffe auf die Bühne gebracht, u.a. "Das Phantom der Oper", "Sweeney Todd" und "Evita". Dafür hat er mit einigen der bekanntesten Musical-Komponisten wie Leonard Bernstein, Stephen Sondheim und Andrew Lloyd Webber zusammengearbeitet. Prince hat mehr als 21 Tony Awards bekommen.

Italiens Kulturminister legt sich mit McDonald's an Nach Kritik von Archäologen, Kunsthistorikern und Personen des öffentlichen Lebens hat Italiens Kulturminister Alberto Bonisoli die Genehmigung für ein McDonald's-Restaurant bei den römischen Caracalla-Thermen zurückgezogen.

Nach italienischen Medienberichten hatte die Schnellimbisskette eine Niederlassung einschließlich McDrive auf einem Areal unmittelbar südöstlich der antiken Badeanlage errichten wollen.

Hollywood in Berlin: Tarantino stellt neuen Film vor Zur Deutschlandpremiere seines neuen Films bringt Regisseur Quentin Tarantino gleich mehrere Stars mit. In Berlin werden am Donnerstag die Schauspieler Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie erwartet. Sie wollen "Once upon a time... in Hollywood" mittags bei einer Pressekonferenz vorstellen, abends ist die Deutschlandpremiere am Potsdamer Platz geplant.