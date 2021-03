Autobiografien von Obama, Biden und Co. Dem amerikanischen Traum verpflichtet

Nana Brink im Gespräch mit Frank Meyer

Auf allen Bestsellerlisten an der Spitze: die Autobiografien von Michelle Obama und ihrem Ehemann, dem früheren US-Präsident Barack Obama. (picture alliance / NurPhoto / Artur Widak)

Ob Barack Obama, Joe Biden oder Kamala Harris: Wenn US-Politikerinnen und Politiker ihre Memoiren veröffentlichen, funktionieren die meist nach einem ganz bestimmten Schema.

Wer schreibt, der bleibt - so lautet eine gängige Formel für Biografien von Politikerinnen und Politikern. Die Memoiren von Präsidenten wie Bill Clinton oder auch Georg W. Bush erreichten Millionenauflagen. Als Barack Obama im November 2020, kurz nach der US-Präsidentschaftswahl, seine lang erwartete politische Autobiografie "Ein verheißenes Land" veröffentlichte, führte dies zu einem Harry-Potter-Effekt: Viele Buchläden öffneten schon zu Mitternacht, um ihre Kunden nicht warten zu lassen. Mit einer Startauflage von 5,5 Millionen wurde es in 25 Sprachen übersetzt.

Auch in Deutschland bricht das Werk mit einer Auflage von einer halben Million alle Rekorde. Ähnlich erfolgreich ist auch die Autobiografie der ersten Schwarzen First Lady, Michelle Obama ("Becoming"). Das Buch hält sich seit seinem Erscheinen 2018 in den Bestsellerlisten - mit bislang 14 Millionen verkauften Exemplaren. Ganz vorn konnte sich auch die Lebensgeschichte der neuen US-Vizepräsidentin Kamala Harris platzieren.

Diese und ähnliche Bücher von Politikerinnen und Politikern aus den USA funktionieren nach dem Prinzip "Der Star bin ich!" Mit einer geschickten Mischung aus Polit-Show und Privatleben unterhalten sie ihr Publikum und sind immer dem amerikanischen Traum verpflichtet: dem Glauben, das die Vereinigten Staaten ein "verheißenes Land" sind, so wie Barack Obama seine Memoiren auch genannt hat.

