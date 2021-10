Auszeichnung für tansanischen Schriftsteller Literaturnobelpreis geht an Abdulrazak Gurnah

Abdulrazak Gurnah erhält den wichtigsten internationalen Literaturpreis. (Picture-Alliance / Photoshot )

Den Literaturnobelpreis erhält Abdulrazak Gurnah. In seinen Werken thematisiert der postkoloniale Autor die Zerrissenheit von Geflüchteten zwischen den Kulturen, urteilte die Schwedische Akademie in Stockholm.

Abdulrazak Gurnah erhält "für seine kompromisslose und mitfühlende Durchdringung der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals der Flüchtlinge in der Kluft zwischen den Kulturen und Kontinenten" den Literaturnobelpreis, das hat die Schwedische Akademie in Stockholm bekanntgegeben.

Die Akademie zeichnet meist nur einen statt mehrere Preisträger für ein jeweiliges Jahr aus. Damit unterscheidet sich die Auszeichnung vom Großteil der anderen Nobelpreise, bei denen oft drei Preisträger auf einmal bestimmt werden.

Der Preisträger

Der 73-jährige Abdulrazak Gurnah wurde auf Sansibar geboren und lebt seit dem Ende der 1960er-Jahre in Großbritannien. Er war Professor für englische und postkoloniale Literaturen an der University of Kent in Canterbury.

"Ich bin genauso überrascht, wie im letzten Jahr", sagt Literaturredakteurin Dorothea Westphal. "Ich finde, es war auch höchste Zeit, dass er mal nach Asien oder Afrika geht, wobei Gurnah zwar aus Sansibar stammt, aber in Großbritannien lebt, schon seit er 17 Jahre alt ist."

Ein großes Thema von Gurnah ist "Migration". Er beschäftige sich viel mit der Frage, was Flucht bedeute und den Konflikten, die Geflüchtete zwischen den Kulturen erleben. Das passe gut in die Zeit, so Westphal: "Der Preis ist politischer geworden."

Die ewigen Favoriten

Der Japaner Haruki Murakami, Ngugo Wa Thiongò aus Kenia und die Kanadierin Magaret Atwood – seit Jahren rangieren sie auf den berühmten Literaturnobelpreiswettlisten ganz vorne, auch diesmal. Doch auch der Rumäne Mircea Cartarescu, die Französin Annie Ernaux, Peter Nadas aus Ungarn und auch die russische Schriftstellerin Lyudmilla Ulitskaya schoben sich kurz vor der Bekanntgabe in den engeren Favoritenkreis hinein.

In diesem Jahr müsste es unbedingt mal wieder jemand aus Asien oder Afrika sein, hieß es im Vorfeld in der Literaturszene. Am Ende waren es gerade in den letzten Jahren immer Überraschungskandidaten und Kandidatinnen, für die sich die Jury in Stockholm entschied und so auch diesmal: Abdulrazak Gurnah hatte kaum jemand auf seiner Liste.

Kritik am Literaturnobelpreis

Der Literaturnobelpreis wird seit 1901 vergeben. Im vergangenen Jahr erhielt die US-amerikanische Dichterin Louise Glück die Auszeichnung. Bisher 13 Mal wurden deutschsprachige Autoren ausgezeichnet, darunter Theodor Mommsen (1902), Thomas Mann (1929), Heinrich Böll (1972), Günter Grass (1999), Herta Müller (2009) und zuletzt Peter Handke (2019).

Die Entscheidungen zum Literaturnobelpreis sind immer wieder umstritten. Kritiker bemängeln etwa den geringen Anteil an Frauen (bislang 16 Nobelpreise) oder eine Dominanz europäischer und amerikanischer Preisträger. Auch die literarische Qualität mancher Preisträger wird diskutiert, etwa die Vergabe an den Sänger und Songschreiber Bob Dylan (2016) oder an Handke, dessen Haltung im Jugoslawienkonflikt hoch umstritten ist.

Belästigungs- und Korruptionsvorwürfe hatten die Jury des Literaturnobelpreises 2018 in eine schwere Krise gestürzt, so dass die Akademie beschloss, die Vergabe des Jahres auszusetzen. 2019 wurden dann zwei Preise vergeben.

Bisher auf Deutsch sind von Abdulrazak Gurnah folgende Romane erschienen:



Abdulrazak Gurnah: "Das verlorene Paradies"

Übersetzt aus dem Englischen von Inge Leipold

Krüger Verlag, Frankfurt am Main 1996

Originaltitel: "Paradise"



Abdulrazak Gurnah: "Donnernde Stille"

Übersetzt aus dem Englischen von Helmuth A. Niederle

Kappa Verlag, München 2000

Originaltitel: "Admiring Silence"



Abdulrazak Gurnah: "Ferne Gestade"

Übersetzt aus dem Englisch von Thomas Brückner

Kappa Verlag, München 2001

Originaltitel: "By the Sea"



Abdulrazak Gurnah: "Schwarz auf Weiß"

Übersetzt aus dem Englischen von Thomas Brückner A-1-Verlag, München 2004 Originaltitel: "Pilgrims Way"



Abdulrazak Gurnah: "Die Abtrünnigen"

Übersetzt aus dem Englischen von Stefanie Schaffer-de Vries

Berlin Verlag: Berlin 2006

Originaltitel: "Desertion"

(Online-Redaktion mit Material von KNA und dpa)