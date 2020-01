Kulturnachrichten

Mittwoch, 15. Januar 2020

Auszeichnung für Kolumnistin Samira El Ouassil Der diesjährige Bert-Donnepp-Preis der Medienpublizistik, geht an Samira El Ouassil. Das teilte der Verein Freunde des Grimme-Preises in Marl mit. Ausgezeichnet wird die 34-Jährige für die "Wochenschau" auf dem Portal uebermedien.de. Damit schaffe sie seit September 2018 etwas, was selten sei, lobte die Jury: "Ihre pointierten Analysen, einordnenden Essays und wirklich lustigen Entlarvungen der Medienwelt und ihrer Auswüchse dröseln leichtfüßig die Aufreger der Woche bereits auf, während sich alle anderen noch in den sozialen Medien einen Überblick unter dem entsprechenden Hashtag verschaffen." Dafür, heißt es weiter, werde sie "von alten (Medien-)Hasen und Digital Natives gleichermaßen gelesen und bewundert". Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert.

Titelsong des neuen Bond-Films von Billie Eilish Die Überraschung ist perfekt: Für den neuen James-Bond-Film "No Time to die" wird Billie Eilish den Titelsong singen. Der gerade erst 18-Jährige US-Star am Pop-Himmel habe "den Song zusammen mit ihrem Bruder Finneas O'Connell geschrieben und ist die jüngste Künstlerin, die je ein James-Bond-Titellied geschrieben und aufgenommen hat», ist auf dem offiziellen Bond-Twitteraccount zu lesen. Der letzte Film mit Daniel Craig in der Titelrolle hat am 2. April Premiere.

Sibylle Berg erhält Schweizer Grand Prix Literatur 2020 Der Schweizer Grand Prix Literatur 2020 geht an Sibylle Berg. Die Autorin werde für ihr Gesamtwerk geehrt, teilte das Bundesamt für Kultur in Bern mit. Die Jury würdigte sie als innovative, engagierte und bedeutende Stimme der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur. Berg wurde in Weimar geboren und lebt seit mehr als 20 Jahren in Zürich. Sie hat 15 Romane sowie zahlreiche Theaterstücke und Hörspiele verfasst. Für ihren Roman "GRM Brainfuck" erhielt sie 2019 den Schweizer Buchpreis. Der Schweizer Grand Prix Literatur ist mit 40.000 Franken, umgerechnet 37.000 Euro, dotiert.

Regisseur Ruggia in Missbrauchsfall in Polizeigewahrsam Der französische Regisseur Christophe Ruggia ist nach einer Missbrauchs-Anzeige der Schauspielerin Adèle Haenel in Polizeigewahrsam. Die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte entsprechende Medienberichte. Es gehe um die laufenden Ermittlungen gegen den 55-Jährigen wegen sexueller Übergriffe auf eine Minderjährige, hieß es von der Justiz. Die heute 31-jährige Schauspielerin Haenel gibt an, der Regisseur habe sie beim Dreh zu ihrem ersten Film "Les Diables" ("Kleine Teufel") belästigt, der 2002 in die Kinos kam. Sie spricht von "sexueller Belästigung", Küssen in den Nacken und anderen Berührungen. Ruggia hat zwar "Fehler" im Umgang mit Haenel eingeräumt, bestreitet aber jeden Missbrauch.

Ex-Papst Benedikt will nicht Co-Autor sein Der frühere Papst Benedikt war nach eigenen Angaben nicht darüber informiert, dass er als Co-Autor des Buches betitelt wird, in dem er den Zölibat verteidigt. Sein Privatsekretär, Erzbischof Georg Gänswein, sagte, er habe den Autor, Kurienkardinal Robert Sarah, gebeten, den Namen und das Bild Benedikts XVI. vom Bucheinband entfernen zu lassen. Den Text über das Priestertum habe der emeritierte Papst zwar im Sommer 2019 geschrieben und Sarah zur freien Verfügung überlassen. Er habe aber keinen Vertrag mit dem Verlag unterschrieben. In dem Text plädiert der emeritierte Papst für die strikte Beibehaltung des Zölibats. Vatikan-Experten werteten dies als öffentliche Kritik an der Haltung von Papst Franziskus in dieser Frage.