Kulturnachrichten

Donnerstag, 5. Juli 2018

Auszeichnung für Film über islamistische Familie "Fathers and Sons" erhält katholischen Fritz-Gerlich-Filmpreis Der Dokumentarfilm "Fathers and Sons" von Talal Derki über eine radikal-islamische Familie in Syrien ist mit dem katholischen Fritz-Gerlich-Filmpreis ausgezeichnet worden. Der Filmemacher berichte unter Einsatz seines eigenen Lebens aus einem totalitären System und gebe Einblicke in eine Welt und eine Lebensweise, die uns sonst verschlossen bleibe, begründete die Jury auf dem Filmfest München. Der gebürtige Syrer, der in Berlin lebt, war für die Dreharbeiten in seine Heimat zurückgekehrt. Dort hatte er zwei Jahre in der Familie eines islamistischen Kämpfers verbracht. Die Dokumentation mit dem deutschen Titel "Kinder des Kalifats" hatte Ende Juni bereits den Deutschen Dokumentarfilmpreis in Stuttgart gewonnen. Auch beim Sundance Filmfestival im US-Bundesstaat Utah im Januar gehörte er zu den Gewinnern.

Film-Regisseur Claude Lanzmann gestorben Schöpfer von "Shoah" wurde 92 Jahre alt Der französische Journalist und Filmemacher Claude Lanzmann ist tot. Der Regisseur des mehrfach preisgekrönten Holocaust-Dokumentarfilms "Shoah" von 1985 starb im Alter von 92 Jahren, wie sein Verlag Gallimard in Paris mitteilte. Lanzmann setzte sich Zeit seines Lebens in Deutschland und Frankreich für die Erinnerungskultur ein. In zweiter Ehe war er mit der deutschen Schriftstellerin Angelika Schrobsdorff verheiratet. Sie war am 30. Juli 2016 im Alter von 89 Jahren gestorben.

Politische Eröffnungsrede von Ferudun Zaimoglu Schriftsteller geißelt in Klagenfurt rechte Intellektuelle und "besorgte Bürger" Der deutsche Schriftsteller Feridun Zaimoglu hat vor einem wachsenden Rechtspopulismus unter Intellektuellen gewarnt. In seiner Rede zur Eröffnung der "Tage der deutschsprachigen Literatur" in Klagenfurt sagte Zaimoglu, es gebe keine redlichen rechten Intellektuellen und keine redlichen rechten Schriftsteller. Es helfe nichts, den Rechten edle Motive zu unterstellen. Sie seien keine Systemkritiker, Dissidenten oder "besorgte Bürger". Ihnen gehe es einzig und allein um die Abwehr von Fremden. Schriftsteller sollten solche Tendenzen bekämpfen und bei den Verlassenen stehen, betonte Zaimoglu. Auf den 42. Tagen der deutschsprachigen Literatur bewerben sich 14 Autoren um den Ingeborg-Bachmann-Preis, der am Sonntag vergeben wird.

Amphitheater von Verona bekommt kein Dach Denkmalschutzbehörde lehnt umstrittenen Plan ab Die Arena von Verona bekommt nun doch kein Regendach. Die Denkmalschutzbehörde der norditalienischen Stadt ist sich darin mit dem Bürgermeister einig: "Dieses Juwel mit einer Überdachung zu entstellen, wäre nicht nur eine Wunde für das Amphitheater, sondern für den gesamten Platz", sagte Stadtoberhaupt Federico Sboarina. Das historische Zentrum von Verona gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Die Hamburger Architekten Gerkan, Marg und Partner sowie die Stuttgarter Ingenieure von Schlaich Bergermann Partner hatten 2017 einen Ideenwettbewerb für das Projekt gewonnen. Es sollte eine Art Segel entstehen, das auch zur Seite geschoben werden kann. Das römische Amphitheater wurde vor mehr als 2000 Jahren und wird heute für Opernaufführungen und Konzerte genutzt.

Bach-Archiv Leipzig hat neue Geschäftsführerin Personalie komplettiert Vorstand Die Kulturmanagerin Franziska Grimm wird neue Geschäftsführerin des Bach-Archivs Leipzig. Die 35-Jährige trete ihr Amt zum 1. August an, teilte die Stiftung Bach-Archiv mit. Die Findungskommission habe sich einstimmig für sie ausgesprochen. Vorgänger Alexander Steinhilber hatte das Bach-Archiv im Sommer 2017 nach nur eineinhalb Jahren verlassen. Mit der neuen Geschäftsführerin ist der Vorstand des Archivs wieder komplett. Ihm gehören noch der britische Dirigent und Bach-Experte Sir John Eliot Gardiner als Präsident und der Musikwissenschaftler Peter Wollny als Direktor an.

Bolivien plant Unterwasser-Museum im Titicaca-See Projekt kostet zehn Millionen Dollar Bolivien will im berühmten Titicaca-See ein Unterwasser-Museum bauen. Geplant sei sowohl eine Touristen-Anlage als auch ein Zentrum für archäologische, geologische und biologische Forschung, erklärte Kulturministerin Wilma Alanoca. Das Museum soll umgerechnet rund 8,6 Millionen Euro kosten. Belgien und die UN-Kulturorganisation Unesco würden sich mit zwei Millionen Dollar beteiligen, sagte Alanoca. Die ältesten ärchäoligischen Fundstücke aus dem See lassen sich bis auf das Jahr 300 vor Christus datieren. Weitere Objekte werden der Inka-Kultur zwischen 1100 bis 1570 zugeordnet. Der Titicacasee erstreckt sich über eine Fläche von 8500 Quadratkilometer und grenzt an Bolivien und Peru.

Habermas erhält Deutsch-Französischen Medienpreis Der 89jährige wird für sein "Eintreten für Demokratie" geehrt Der Philosoph Jürgen Habermas hat den Großen Deutsch-Französischen Medienpreis 2018 für sein Lebenswerk erhalten. Habermas bekommt den Preis den Angaben zufolge für sein "jahrzehntelanges Eintreten für die Demokratie" und sein Engagement für Europa. In seiner Rede bekräftigte Habermas, Europa brauche mehr Solidarität, die auf gegenseitigem Vertrauen basiere und nicht von vornerein vor allem ökonomisch konditioniert sei, und lobte den Mut des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Dieser wiederum würdigte den Philosophen als unermüdlichen Aufklärer. In einer Zeit, in der Europa zu zerreißen drohe, sei seine Stimme wichtiger und kostbarer denn je. Bundesaußenminister Heiko Maas nannte Habermas in seiner Laudatio einen der größten Intellektuellen unserer Zeit. Der Medienpreis wird seit 1983 an Persönlichkeiten oder Organisationen vergeben, die sich in besonderer Weise um die deutsch-französische und europäische Einigung verdient gemacht haben. Unter den Geehrten sind Simone Veil, Helmut Schmidt und Volker Schlöndorff.

Doch kein "Finanzskandal" bei Papst-Chor? Es gebe lediglich Ermittlungen gegen den Verwaltungsleiter Nach Informationen des vatikanischen Internetportals "Vatican Insider" gibt es keinen "Finanzskandal" um den Päpstlichen Chor der Sixtinischen Kapelle. Dies hatte die Tageszeitung "Il Fatto Quotidiano" am Dienstag unter Berufung auf exklusive "vatikanische Quellen" geschrieben. Vom Bericht des "Fatto Quotidiano" stimme lediglich, dass es Ermittlungen des Vatikan gegen den Verwaltungsleiter des Chores, Michelangelo Nardella, gebe und dass er suspendiert worden sei, so "Vatican Insider". Nardellas Anwältin Laura Sgro bestritt jedoch sämtliche Vorwürfe im "Fatto Quotidiano" und verlangte von dem Blatt eine Richtigstellung. Die Zeitung hatte zuvor behauptet, gegen Nardella liefen interne Ermittlungen im Zusammenhang mit der Organisation der Tourneen des Papstchors. Es gebe Belege für "Misswirtschaft" und "bedeutende Fehlbeträge" bei dem wohl ältesten Chor der Welt.

Niederländischer Kameramann Robby Müller gestorben "Meister des Lichts" hatte mit Wim Wenders und Jim Jarmusch gedreht Der international ausgezeichnete niederländische Kameramann Robby Müller ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren an seinem Wohnort Amsterdam nach langer Krankheit, wie seine Familie mitteilte. Müller galt als großer Virtuose hinter der Kamera. Er ist besonders durch seine Filme mit den Regisseuren Wim Wenders, Jim Jarmusch und Lars von Trier weltberühmt geworden. Der auf der niederländischen Karibikinsel Curacao geborene Müller galt als "Meister des Lichts", weil er vor allem mit natürlichem Licht arbeitete. Einer seiner bekanntesten Filme war "Paris, Texas" des deutschen Regisseurs Wenders aus dem Jahre 1984, mit dem er insgesamt 14 Filme machte. Müller drehte auch mit Jarmusch unter anderem die Filme "Down by Law" und "Dead Man" sowie mit Lars von Trier "Breaking the Waves" und "Dancer in the Dark".

Deutscher Kulturrat kritisiert "Mars"-Verkauf von Bayer Rettung war richtig, hinterließe aber bitteren Nachgeschmack Der Deutsche Kulturrat hat das Verhalten der Bayer AG im Zusammenhang mit der "Mars"-Statuette von Giambologna aus seiner Sammlung als "zweifelhafte Aktion" kritisiert. Der Chemiegigant lasse sich Neuerwerbungen für seine Kunstsammlung von der öffentlichen Hand mitfinanzieren, sagte Geschäftsführer Olaf Zimmermann. Bayer wollte die Renaissance-Bronze bei Sotheby's in London versteigern lassen, um nach eigenen Angaben zeitgenössische junge Kunst anzukaufen. Nach Protesten aus der Kunstwelt zog der Konzern sie zurück und verkauft sie den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden für einen unbekannten Millionenbetrag. Die Rettung des national wertvollen Werkes "war richtig und leider notwendig", betonte Zimmermann. Es bleibe aber ein bitterer Nachgeschmack. Bund und Länder finanzierten nun "mit öffentlichen Kulturmitteln den Ankauf zeitgenössischer Kunst für die Sammlung eines der größten deutschen Unternehmen mit". Diese Mittel fehlten an anderer Stelle.