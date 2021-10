Kulturnachrichten

Montag, 11. Oktober 2021

Australien: Jury bearbeitet Falschinfos Die US-Technologiekonzerne Facebook, Google und Twitter haben in Anbetracht der Androhung neuen Ärgers durch die australische Regierung ein Gremium zur Bekämpfung von Falschinformationen ins Leben gerufen. Die neue Jury zeige, dass die Branche bereit sei, sich selbst zu beaufsichtigen, teilte der zuständige Branchenverband Digi am Montag mit. Ein dreiköpfiges Gremium soll demnach Beschwerden wegen mutmaßlicher Verstöße gegen den vereinbarten Verhaltenskodex in Bezug auf Falschinformationen bearbeiten. Zuvor hatte die Regierung in Canberra erklärt, Maßnahmen zu prüfen, um die Unternehmen bei falschen und verleumderischen Einträgen stärker in die Verantwortung zu nehmen. Die Interessengruppe Reset Australia bezeichnete die Jury wörtlich als "Lachnummer".

Wirtschaftsnobelpreis geht an drei Forscher Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die Forscher David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaftenin Stockholm bekannt. Der Kanadier Card von der University of California in Berkeley werde "für seine empirischen Beiträge zur Arbeitsökonomie" ausgezeichnet. Der US-Amerikaner Angrist vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge und der Niederländer Imbens von der Stanford University teilen sich die zweite Hälfte des Preises "für ihre methodischen Beiträge zur Analyse von Kausalzusammenhängen". Alle drei Forscher hätten neue Erkenntnisse über den Arbeitsmarkt geliefert und gezeigt, welche Schlussfolgerungen über Ursache und Wirkung aus natürlichen Experimenten gezogen werden könnten, so die Akademie. Ihr Ansatz habe auf andere Bereiche übergegriffen und die empirische Forschung revolutioniert.

Philippinische Regierung gratuliert Ressa Drei Tage nach der Bekanntgabe des Friedensnobelpreises hat die philippinische Regierung die Preisträgerin beglückwünscht. Der Sprecher von Präsident Rodrigo Duterte, Harry Roque, sagte am Montag auf einer Pressekonferenz wörtlich: "Wir gratulieren Maria Ressa dazu, dass sie als erste Philippinerin den Friedensnobelpreis gewonnen hat." Die Pressefreiheit sei lebendig und der Nobelpreis für Maria Ressa sei der Beweis. Allerdings nannte Roque die Investigativ-Journalistin eine verurteilte Verbrecherin, die ihren Namen noch reinwaschen müsse. Die ehemalige CNN-Korrespondentin war im Rahmen ihrer Arbeit immer wieder bedroht, verhaftet und angeklagt worden. Derzeit ist sie nur gegen Kaution auf freiem Fuß. Ihr drohen wegen Verleumdung bis zu sechs Jahre Gefängnis. Präsident Duterte hatte die von Ressa mitgegründete Nachrichten-Website "Rappler" in der Vergangenheit als "Fake-News-Medium" bezeichnet.

Forschung zu kultureller Bildung öffentlich Gesammelte Erkenntnisse aus mehr als zehn Jahren Forschung zur kulturellen Bildung in Deutschland gehen an die Kulturstiftung der Länder. Außerdem sind die Ergebnisse des Rats für Kulturelle Bildung ab Herbst 2022 auf einem Online-Portal öffentlich zugänglich, wie der Verein am Montag in Essen mitteilte. Darunter fielen unter anderem Stellungnahmen, Studien und politische Handreichungen zur Qualität, Teilhabe, Grundversorgung und Veränderung in der Bildung. Träger des Rats für Kulturelle Bildung ist ein Verbund aus sieben Stiftungen. Der Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, Markus Hilgert, sprach von einem "großen Gewinn für die Akteure der Kulturellen Bildung".

Mascolo gibt Rechercheverbund-Leitung ab Der Journalist Georg Mascolo gibt die Leitung der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ab. Wie der Norddeutsche Rundfunk bekanntgab, hat sich der 56-jährige frühere Chefredakteur des Magazins „Der Spiegel“ entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Er werde den Verbund noch bis März 2022 führen, eine Nachfolge stehe noch nicht fest. Für die „Süddeutsche Zeitung“ soll Mascolo weiterhin als Autor tätig sein. Die Recherchekooperation der beiden öffentlich-rechtlichen Sender und der SZ besteht seit 2014.

Paul-Maar-Preis für Martin Dolejs Martin Dolejs ist für sein Buch "Im Land der weißen Schokolade" mit dem "Korbinian – Paul Maar-Preis für junge Talente" der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur geehrt worden. Die Auszeichnung wurde bereits vor einigen Tagen im Kreis Bamberg verliehen, wie die Akademie am Montag mitteilte. Das Buch spielt in der Tschechoslowakei des Jahres 1980 und dreht sich um eine Familie, die auswandern möchte. Die Jury würdigte das Erstlingswerk des 1969 in der Tschechoslowakei geborenen Dolejs als "europäischen Roman", der von europäischer Geschichte, von Träumen und Erwartungen erzähle. Der "Korbinian" ist mit 2.500 Euro dotiert. Er wurde 2009, zunächst als "Nachwuchspreis" bezeichnet, von der Akademie zusammen mit Paul Maar ins Leben gerufen. Anlässlich des 80. Geburtstages des Autors wurde der Preis 2017 in "Paul Maar-Preis" unbenannt.

Weltgrößte Fernsehmesse Mipcom eröffnet In Cannes ist die weltgrößte Fernsehmesse Mipcom eröffnet worden. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kommen Verantwortliche von Sendern, Produktionsfirmen, Programmvertrieben, Internetplattformen und Medienkonzernen aus aller Welt zusammen. Für die Repräsentanten der Banche geht es darum, neue Inhalte bzw. Formate zu kaufen und zu verkaufen. Dazu gehört etwa die Serie "Sisi", an deren Produktion der ORF und RTL beteiligt sind. Sie wird etwa in Italien, Frankreich, Brasilien, den Niederlanden und in vielen osteuropäischen Ländern zu sehen sein. Geprägt wird die Mipcom auch durch den Streamingboom während der Corona-Pandemie.

Älteste Fußspuren sechs Millionen Jahre alt Die ältesten bekannten Fußspuren von Vormenschen stammen von der Mittelmeerinsel Kreta und sind 6,05 Millionen Jahre alt. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Team von Forschern unter der Leitung von Wissenschaftlern vom "Senckenberg Center for Human Evolution and Palaeoenvironment" der Universität Tübingen. Ihre Studie wurde im Fachmagazin "Scientific Reports" publiziert, wie die Universität Tübingen am Montag mitteilte. Die Datierung der kretischen Fußspuren werfe ein neues Licht auf die frühe Evolution des menschlichen Laufens Jahren, heißt es. Der älteste menschliche Lauffuß habe einen Fußballen mit einer anliegenden und robusten Großzehe besessen, sowie sich kontinuierlich verkürzende Seitenzehen. Ein Fußgewölbe sei noch nicht ausgeprägt.

Weltnaturkonferenz beginnt in China In der südwestchinesischen Stadt Kunming hat die Weltnaturkonferenz begonnen. Daran nehmen knapp 200 Vertragsstaaten der UN-Konvention für die biologische Vielfalt (CBD) teil. Im Mittelpunkt der einwöchigen Beratungen steht der Kampf gegen das Artensterben. Es geht um Ziele für ein neues Rahmenabkommen - vergleichbar mit dem Pariser Klimaabkommen. Auf dem Treffen soll zunächst eine "Erklärung von Kunming" verabschiedet werden. Nach weiteren Verhandlungen soll die Strategie bei einem weiteren Treffen in der Stadt vom 25. April bis 8. verabschiedet werden. Experten des Weltbiodiversitätsrates warnen vor dem Aussterben von einer Million Arten in den nächsten zehn Jahren und den Folgen für die Lebensgrundlagen der Menschen.

"Lonely Planet": Leipzig Top-Ziel Sachsens größte Stadt Leipzig wird im neuen Buch "Ultimative Reiseziele Deutschland - Die Top-250-Liste von Lonely Planet" als deutsches Top-Ziel präsentiert. Wörtlich heißt es in dem Reiseführer: "Der Hype, den einige der Stadt attestieren, ist gar keiner: Leipzig ist wirklich cooler als Berlin und angesagter als München, vor allem bei den Millennials." Auf Platz zwei der Top-Ziele folgt demnach der Bodensee vor der Elbphilharmonie in Hamburg. Dahinter folgen das Wattenmeer, das Ausstellungsgebäude Klimahaus Bremerhaven und die Burg Eltz in Rheinland-Pfalz.

Deutlich mehr Frauen in Kultureinrichtungen In Kultureinrichtungen in Deutschland arbeiten deutlich mehr Frauen als Männer. So liegt der Anteil weiblicher Mitarbeiter bei durchschnittlich 64 Prozent, wie die Initiative kulturelle Integration am Montag in Berlin mitteilte. Menschen mit einer Behinderung machen demnach im Durchschnitt vier Prozent der Belegschaft aus. Das entspreche ungefähr dem Anteil an erwerbstätigen Personen mit Schwerstbehinderung in der Gesamtbevölkerung, hieß es. Dagegen seien türkischstämmige Mitarbeiter deutlich unterrepräsentiert. Der vollständige Bericht mit dem Titel "Diversität in Kulturinstitutionen 2018-2020" soll am Mittwoch vorgestellt werden.