Kulturnachrichten

Dienstag, 4. Mai 2021

Ausstellung zeigt Nachlass von Wolfgang Borchert Zum 100. Geburtstag des Schriftstellers Wolfgang Borchert richtet die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg eine neue Dauerausstellung ein. Die Schau "Dissonanzen. Wolfgang Borchert (1921-1947)" findet in einem Glaskasten Platz und zeigt Gegenstände aus dem Nachlass Borcherts, wie die Bibliothek ankündigte. Die "Borchert-Box" wird am 11. Mai eröffnet. Borcherts Mutter Hertha hat 1976 den Nachlass ihres Sohnes der Bibliothek vermacht. Dazu zählen seine Möbel, seine Bücher, eine Tabakspfeife, die berühmte Küchenuhr und viele weitere Objekte. Zudem stehe mit dem "Borchert-Bot" ein Gedichtautomat zur Verfügung, dessen "dichtende" künstliche Intelligenz mit den Texten des Jubilars trainiert worden sei. Ein Großteil der Ausstellung sei über die Website borchert.sub.uni-hamburg.de zugänglich. Dort soll auch am 11. Mai um 17.00 Uhr ein Eröffnungsvideo eingestellt werden.

Riesen-Tisch zum Ökumenischen Kirchentag Zum Ökumenischen Kirchentag vom 13. bis 16. Mai bauen die gastgebenden Kirchen einen riesigen Tisch in Frankfurt am Main auf. Die 28 mal acht Meter große Tafel auf dem zentralen Platz an der Hauptwache solle Passanten ab diesem Donnerstag an das weitgehend digital ablaufende Christentreffen erinnern, teilten die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau und das katholische Bistum Limburg mit. Die blaue Installation spiele auf die Dimensionen des Himmels an, in dem nach christlichem Verständnis Größenverhältnisse und Hierarchien keine Rolle mehr spielten. Vom 8. bis 16. Mai werden nach Angaben der Kirchen unterschiedliche Kooperationspartner den Tisch gestalten, darunter der Hotel- und Gastronomieverband Hessen und die katholische Basisinitiative Maria 2.0. Wegen der Pandemie wird der Ökumenische Kirchentag vor allem an Bildschirmen zu erleben sein.

Coronakrise trifft Musikurheber hart Komponisten, Textautoren und Musikverleger haben 2020 mit den Urheberrechten an ihren Werken deutlich weniger Geld verdient als in den Jahren zuvor. Die Coronakrise habe tiefe Spuren hinterlassen, teilte die Verwertungsgesellschaft GEMA mit, die Urheberrechte von mehr als 2 Millionen Mitgliedern in Deutschland und weltweit vertritt. Allein die Einnahmen für das öffentliche Abspielen oder Aufführen von Musik seien um 43 Prozent eingebrochen - von 407,4 Millionen Euro 2019 auf 230,1 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Einen Teil der Einbußen konnte die GEMA nach eigenen Angaben abfedern. Zudem habe es millionenschwere Hilfsprogramme für besonderes betroffene Mitglieder gegeben. 2020 schüttete die Gesellschaft 806,5 Millionen Euro an ihre Mitglieder aus, rund 100 Millionen Euro weniger als im Jahr zuvor.

Museum ruft zum Einsenden alter Handys auf Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Smartphones im Sommer hat das Museum für Kommunikation (MFK) Frankfurt zur Einsendung alter Handys aufgerufen. Im Rahmen des Projekts "Smartphone.25 - Erzähl mal!" sollten die Einsender zudem von ihren Erlebnissen berichten, teilte das MFK mit. Die Telefone erhalten einen Platz in der Sammlung der Museumsstiftung Post und Telekommunikation, zu der auch das Museum für Kommunikation Berlin gehört. Am 15. August 1996 war der Öffentlichkeit mit dem "Nokia 9000 Communicator" das erste Smartphone vorgestellt worden.

Studie zu Antisemitismus durch Gangsta-Rap-Konsum Laut einer Untersuchung der Universität Bielefeld gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Konsum von Gangsta-Rap und der Neigung, antisemitische und frauenfeindliche Aussagen zu teilen. Dagegen lässt sich kein messbarer Zusammenhang zwischen dem Konsum von Gangsta-Rap und rassistischen Einstellungen feststellen, wie die vorgestellte Studie ergab. Die Untersuchung wurde von der NRW-Antisemitismusbeauftragten Sabine Leutheusser-Schnarrenberger in Auftrag gegeben. Im Zuge der Jugendbefragung erforschte ein Wissenschaftsteam der Bielefelder Universität, welche antisemitischen Motive und diskriminierenden Äußerungen von Jugendlichen aufgenommen werden und welche Spuren dies in den Einstellungen der Hörerinnen und Hörer hinterlässt. "Wir dürfen nicht zusehen, wie Musiker Antisemitismus propagieren und mit gewaltverherrlichenden und frauenfeindlichen Texten Jugendliche indoktrinieren", mahnte die NRW-Antisemitismusbeauftragte. "Deswegen müssen wir in der Präventionsarbeit zielgruppen- und altersgerecht Angebote entwickeln."

Festival "Goldener Spatz" nur im Netz Das Deutsche Kinder Medien Festival "Goldener Spatz" weicht mit seiner 29. Auflage coronabedingt ins Internet aus. Dazu werde zum Start am 6. Juni eine eigene Erlebnis-Welt online gehen, kündigte Festivalchefin Nikola Jones in Erfurt an. Beginnend mit dem Eröffnungsfilm "Peterchens Mondfahrt" soll der virtuelle Raum zum Ausprobieren, Testen und Schauen einladen. Die beiden Kinderjurys können in Präsenz tagen. Ihnen gehören in den Wettbewerben Kino-TV sowie Digital insgesamt 33 Mädchen und Jungen aus allen Bundesländern sowie den deutschsprachigen Regionen der europäischen Nachbarländer an. Erstmals ist auch Dänemark vertreten. In der interaktiven Erlebniswelt "Spatztopia" sollen dann bis zum 20. Juni neben den Wettbewerbsbeiträgen unter anderem Videoclips, Apps und Games zum Anschauen und Testen bereitstehen. Das seit 1979 jährlich von der Deutschen Kindermedienstiftung "Goldener Spatz" veranstaltete Festival gilt als größtes Kinderfilmfestival in Deutschland.

Roskilde Festival abgesagt Auch in diesem Jahr wird Dänemarks größtes Musikfest, das Roskilde Festival, ausfallen. Nachdem die dänische Regierung bekanntgab, dass nicht mehr als 2000 Zuschauer an Festivals teilnehmen dürfen, entschieden sich die Veranstalter, die Konzertreihe abzusagen. In der Regel besuchen 130 000 Musikfans das Roskilde Festival Ende Juni. "Wir sind am Boden zerstört von der Tatsache, dass wir nicht zu unserem Festival zusammenkommen und dazu beitragen können, die Gemeinschaften wiederherzustellen, die die Coronakrise für so viele zerstört hat", hieß es auf der Webseite. Man hoffe auf ein großes Fest 2022. Tickets für 2021 könnten 2022 genutzt oder erstattet werden. Auch andere dänische Festivals wie das Copenhell in Kopenhagen, das Northside in Aarhus und das Tinderbox in Odense wurden abgesagt.

Orban plant chinesische Uni in Budapest Ungarn und China haben ein strategisches Abkommen über den Bau einer Zweigstelle der Fudan-Universität in Budapest bis 2024 abgeschlossen. Es handelt sich um den einzigen Außenposten der in Shanghai ansässigen Universität und es wäre der erste chinesische Hochschulcampus in einem EU-Mitgliedsstaat.

Die Orban-Regierung argumentiert, dass die Fudan-Universität als eine der hundert besten Universitäten weltweit dazu beitragen wird, das Niveau der Hochschulbildung in Ungarn zu verbessern. Außerdem würden chinesische Investitionen und Forschung ins Land gebracht. Kritiker beunruhigt die wachsende Nähe zwischen Orban und autokratisch regierten Staaten wie China und Russland. Orbans Regierung verfolgt seit einiger Zeit eine wirtschaftliche Öffnung in Richtung Osten. Diese Strategie habe Ungarn zu einer "Bastion der östlichen Großmächte in der Europäischen Union" gemacht, sagt Gergely Karacsony, der Bürgermeister von Budapest, der den geplanten Campus-Bau ablehnt.

Wieder Einzelunterricht an Berliner Musikschulen Tausende Kinder und Jugendliche können in die Berliner Musikschulen zurückkehren und ihren Einzelunterricht wieder aufnehmen. Der Berliner Senat habe dies unter Auflagen wieder genehmigt, teilte der Landesmusikrat mit. "Nun hoffen wir, dass unter dem sich anscheinend bessernden Infektionsgeschehen bald auch die Ensemblearbeit wieder aufgenommen werden kann, die für Motivation und Entwicklung junger Musikerinnen und Musiker so wichtig ist", sagte die Präsidentin des Musikrates, Hella Dunger-Löper. Der Wiederbeginn des Einzelunterrichts an den Musikschulen sei ein Hoffnungszeichen. Der Einzelunterricht in Präsenz war wegen der Corona-Pandemie seit Dezember 2020 ausgesetzt.

Prozess zwischen Epic und Apple beginnt mit Vorwürfen Das Gerichtsverfahren zwischen dem Videospiel-Entwickler Epic Games und Apple hat am Montag mit gegenseitigen Vorwürfen begonnen. Vor einem Bundesgericht in Oakland erklärte Epic-Anwältin Katherine Forrest zum Auftakt, der Computerkonzern habe mit seinem App Store ein abgeschlossenes System geschaffen, um die eine Milliarde iPhone-Nutzer sowie Entwickler einzuschließen. Apples Anwältin Karen Dunn sagte dagegen, Epic wolle, dass die Regierung die Wahlfreiheit der Nutzer einschränke. In dem Prozess geht es um die Apples Marktmacht. Das Unternehmen lässt auf seinen Mobilgeräten Downloads von Programmen und die Bezahlung nur aus seinem App-Store zu und erhebt eine Gebühr von bis zu 30 Prozent. "Epic Games" hatte versucht, diesen Zahlungsweg zu umgehen. Daraufhin entfernte Apple das Spiel "Fortnite" aus seinem App-Store.

Mexiko bittet Maya um Entschuldigung Mexikos Präsident López Obrador hat die Maya-Ureinwohner offiziell um Entschuldigung für die an ihnen verübten Verbrechen gebeten. "Wir bitten das Volk der Maya um Verzeihung für die schrecklichen Misshandlungen durch Einzelpersonen und nationale wie ausländische Behörden während der Eroberung, während der drei Jahrhunderte kolonialer Herrschaft und während der zwei Jahrhunderte seit der Unabhängigkeit Mexikos", sagte der Staatschef bei einer Rede im Bundesstaat Quintana Roo im Süden des Landes. Anlass waren Gedenkveranstaltungen anlässlich des 500. Jahrestages der spanischen Invasion und des 200. Jahrestages der Unabhängigkeit des Landes. Innenministerin Olga Sánchez betonte, die Entschuldigung gelte auch für den heutigen Rassismus und die Vernachlässigung, unter der die Maya-Bevölkerung in Mexiko noch immer leide.

Met-Gala mit Armanda Gorman und Billie Eilish geplant Die für ihre Extravaganz bekannte Jahresgala des New Yorker Metropolitan Museum of Art (Met) setzt in diesem Jahr auf Jugendlichkeit und Vielfalt: Die diesjährigen Mit-Ausrichter sind der Schauspieler Timothée Chalamet, die Dichterin Armanda Gorman, die Sängerin Billie Eilish und die Tennisspielerin Naomi Osaka - alle vier sind nicht älter als 25 Jahre. Die Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums of Art war im vergangenen Jahr ausgefallen und ist jetzt für den 13. September geplant. Hauptgastgeberin ist die Chefredakteurin der US-amerikanischen Ausgabe der Modezeitschrift "Vogue", Anna Wintour. Neben ihr leiten der Designer Tom Ford und Instagram-Chef Adam Mosseri die Veranstaltung.

Abu Dhabi bedauert Habermas' Ablehnung Die Initiatoren des hoch dotierten Buchpreises "Sheihk Zayed Book Award" haben die Entscheidung des deutschen Philosophen Jürgen Habermas bedauert, den Preis nicht anzunehmen. Aus Abu Dhabi hieß es am Montag, der Award verkörpere "die Werte der Toleranz, des Wissens und der Kreativität", baue "Brücken zwischen den Kulturen" und werde diese Aufgabe auch weiterhin erfüllen. Der 91-jährige Habermas hatte die mit 225.000 Euro dotierte Auszeichnung zunächst akzeptiert, dies aber am Sonntag rückgängig gemacht, wie der "Spiegel" berichtete. In einer Erklärung schrieb Habermas demnach, er habe sich die sehr enge Verbindung der Institution, die den Preis in Abu Dhabi vergibt, mit dem dort bestehenden politischen System nicht hinreichend klargemacht.