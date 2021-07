Kulturnachrichten

Dienstag, 6. Juli 2021

Ausstellung über Nachkriegskarrieren Das Deutsche Historische Museum in Berlin thematisiert die Nachkriegskarrieren populärer Künstler der NS-Zeit. Die Ausstellung "Die Liste der 'Gottbegnadeten'. Künstler des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik" zeigt ab 27. August, wie präsent diese Akteure im öffentlichen Raum, aber auch in Einrichtungen des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens waren, wie das Museum ankündigte. Ziel der Schau sei es auch, die Vorstellung eines vermeintlich radikalen kunstpolitischen Neuanfangs in der jungen Bundesrepublik zu revidieren, denn noch immer sind zahlreiche Spuren im öffentlichen Raum präsent. Ausgangspunkt bildet eine im August 1944 im Auftrag von Adolf Hitler und Joseph Goebbels zusammengestellte Liste mit 378 Künstlerinnen und Künstler, die als "unabkömmlich" galten und vom Front- und Arbeitseinsatz verschont blieben. Zu ihnen zählten etwa Arno Breker, Hermann Kaspar, Willy Meller, Werner Peiner, Richard Scheibe und Adolf Wamper.

Neandertaler waren vor Jahrtausenden kreativ Bereits Jahrtausende, bevor der moderne Mensch in Europa angekommen ist, sind Neandertaler dort kreativ gewesen. Darauf weist ein Knochenfund in einer Höhle in Niedersachsen hin, wie die Universität Göttingen mitteilte. Der unscheinbare Fußknochen eines Riesenhirsches, dessen Alter auf mehr als 50.000 Jahre datiert wurde, zeigt ein winkelartiges Muster aus sechs Kerben. Es müsse sich um eine Verzierung handeln, sagte Grabungsleiter Dirk Leder vom Landesamt für Denkmalpflege.

Italienische Sängerin Raffaella Carrà gestorben Die italienische Sängerin, Schauspielerin und Entertainerin Raffaella Carrà ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das meldete die Nachrichtenagentur Ansa am Montagabend unter Berufung auf Sergio Japino, mit dem Carrà lange zusammengearbeitet hatte. Die in Bologna geborene Künstlerin war über Jahrzehnte eine feste Größe im italienischen Showgeschäft. So saß sie noch mit 71 Jahren in der Jury der Talentshow "The Voice of Italy". In den 1960er Jahren hatte Carrà ihre Karriere gestartet. In Deutschland wurde Carrà dem Schlagerpublikum unter anderem mit ihrem Lied "A far l'amore comincia tu (Liebelei)" bekannt, das Ende der 1970er Jahre für mehrere Wochen auf den vorderen Plätzen der Hitparade stand.

Entertainer Bill Ramsey ist tot Der Sänger, Schauspieler und Entertainer Bill Ramsey ist tot. Er starb im Alter von 90 Jahren in Hamburg, wie seine Familie der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Ramsey, der als junger US-Amerikaner nach Deutschland kam, wurde mit Schlager- und Jazzmusik bekannt und tourte für unzählige Fernseh- und Bühnenauftritte durch Europa, die USA und Nordafrika. Außerdem spielte er in über 30 Filmen mit, war Hörfunkmoderator und viele Jahre Dozent an der Hamburger Hochschule für Musik und Darstellende Kunst.

Stella Roberts erhält Barbara-Kisseler-Theaterpreis Der mit 50 000 Euro dotierte Barbara-Kisseler-Theaterpreis geht in diesem Jahr an die Hamburger Schauspielerin Stella Roberts. Die Auszeichnung wird in der Regel auf Vorschlag eines anonymen Jurors für eine gelungene Spielzeit oder herausragende Inszenierungen vergeben, teilte die Kulturbehörde mit. Da die Spielzeit 2020/21 pandemiebedingt weitgehend ausfallen musste, werde für diese Spielzeit eine Idee prämiert, die mit dem Preisgeld möglichst noch in diesem Herbst umgesetzt werden könne. Mit ihrem Projekt "Der fröhliche Fischer" will Stella Roberts einen Leuchtturm am Elbstrand in Szene setzen. Inhaltlich verknüpfe sie die Isolation eines Menschen mit diesem außergewöhnlichen Ort. Der Preis wird im Andenken an die im Oktober 2016 gestorbene Kultursenatorin Prof. Barbara Kisseler verliehen.