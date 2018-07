"Handelskrieg" zwischen USA in China: Heute treten die Strafzölle in Kraft. Wer wird diesen Krieg gewinnen? Und hilft den Chinesen dabei möglicherweise das Buch "Die Kunst des Krieges"? Der Philosoph Gregor Paul sieht hier durchaus Parallelen. Mehr

240 Polaroid-Aufnahmen von Wim Wenders sind ab Samstag in der Ausstellung "Sofort Bilder" in Berlin zu sehen. Was diese so sehenswert macht und warum er auch heute noch mit "richtigem" Film fotografiert, erklärt der Regisseur in unserem Gespräch.Mehr