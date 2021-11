Kulturnachrichten

Mittwoch, 3. November 2021

Ausländischer Presseclub in China beschwert sich Der Ausländische Presseclub in China FCCC hat sich über Einschränkungen bei der Berichterstattung über die Olympischen Winterspiele in Peking beschwert. Drei Monate vor Beginn der Spiele sei es für internationale Medien extrem schwierig, über das Großereignis zu berichten, so die Organisation. Zum Beispiel hätten ausländische Journalistinnen und Journalisten nur sehr eingeschränkt Zugang zu Terminen wie Pressekonferenzen oder Olympia-Testläufen. Auch der Kontakt zu chinesischen Sportlerinnen und Sportlern und Trainern sei so gut wie unmöglich. Anfragen würden oft gar nicht beantwortet und wenn, dann abschlägig.

Wiener Brücke trägt Text von Ilse Aichinger Ein neues lesbares und ertastbares Kunstwerk im Zentrum von Wien erinnert an die bedeutende österreichische Lyrikerin Ilse Aichinger. Die Installation wurde am Mittwoch enthüllt, kurz nach dem Tag, an dem die Dichterin 100 Jahre alt geworden wäre. Das Denkmal verwendet ihr Gedicht "Winterantwort" als Schriftzug, der in einem ausgestanzten Metallband am Geländer der Schwedenbrücke entlangläuft. Der Text erinnert an Aichingers jüdische Großmutter, die im NS-Vernichtungslager Maly Trostinez getötet wurde. Im Jahr 1942 musste die junge Frau von der Schwedenbrücke aus mitansehen, wie die Großmutter und zwei enge Verwandte in einem LKW abtransportiert wurden.

Auktion von Auschwitz-Tätowierstempeln gestoppt Ein israelisches Gericht hat eine geplante Versteigerung von acht Tätowierstempeln aus dem Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gestoppt. Die Versteigerung war für den 9. November geplant - jetzt wurde sie per einstweiliger Verfügung verhindert. Mit den Tätowierstempeln hatten die Nazis den Insassen des Vernichtungslagers ihre Häftlingsnummern ins Fleisch gestochen. Gegen die Versteigerung geklagt hatte ein Dachverband von 55 Organisationen, die von den Nazis verfolgte jüdische Gemeinschaften in Europa und Nordafrika vertreten. Deren Anwalt bezeichnete die ausgerechnet zum Jahrestag der Reichspogromnacht von 1938 geplante Auktion als "illegal" und als Verstoß gegen das Gebot des öffentlichen Anstands. Die Stempel gehörten nicht in private Hände. Sie sollten der Öffentlichkeit als "schreckliche Erinnerung" und "Beweis für die Verbrechen der Nazis und ihrer Helfer" dienen.

Eivør Pálsdóttir erhält Musikpreis des Nordischen Rates Die Musikerin Eivør Pálsdóttir ist mit dem Musikpreis des Nordischen Rates 2021 ausgezeichnet worden. Die Sopranistin und Komponistin kommt von den Färöer-Inseln. Ihr Repertoire reicht von Jazz über Folk, Ethnopop bis Trip-Hop, aber auch Klassik und Kirchenmusik. In der Begründung für den Preis heißt es, alle Bestrebungen seien von bemerkenswerter Kunstfertigkeit und Integrität geprägt. Der Nordische Rat vergibt jährlich fünf Preise – für Literatur, Film, Musik, Umwelt sowie Kinder- und Jugendliteratur. Jeder Preis ist mit umgerechnet 47.000 Euro dotiert.

Bayerischer Kabarettpreis für Rheinländer Schmickler Der gebürtige Rheinländer Wilfried Schmickler erhält den Bayerischen Kabarettpreis in der Kategorie Ehrenpreis. Die Auszeichnung wird ihm am kommenden Montag vom Bayerischen Rundfunk und dem Münchner Lustspielhaus übergeben, wie der Sender mitteilte. Laudator ist Urban Priol. Der Hauptpreis geht in diesem Jahr an den Niederbayern mit türkischen Wurzeln, Django Asül. Er sei seit über 20 Jahren humoristischer Seismograph für die politischen Erschütterungen in Bayern, heißt es.

Prix Goncourt geht an Mohamed Mbougar Sarr Der französische Prix Goncourt geht in diesem Jahr an den senegalesischen Schriftsteller Mohamed Mbougar Sarr. Er bekommt den Preis für sein Buch "La plus secrète mémoire des hommes". Der 31-Jährige hat bisher drei Romane veröffentlicht, von denen noch keines ins Deutsche übersetzt worden ist. Sarr ist einer der gefragtesten Autoren der Saison. Der Prix Goncourt ist einer der renommiertesten Literaturpreise Frankreichs. Zwar gibt es nur 10 Euro Preisgeld, aber das Renommee ist groß. In Frankreich ist der Goncourt gleichbedeutend mit explodierenden Verkaufszahlen. Seit 1903 zeichnet die Académie Goncourt das beste erzählerische Werk aus.

Facebook schafft Gesichtserkennungs-Funktion ab Facebook schafft die Gesichtserkennungs-Funktion ab, mit der Nutzerinnen und Nutzer automatisch in Fotos markiert wurden. Gespeicherte Daten zur Identifizierung von mehr als einer Milliarde Menschen werden nun gelöscht. Zur Begründung hieß es von dem Online-Netzwerk: In der Gesellschaft gebe es Sorgen um den Einsatz solcher Technologien - und Regulierer seien immer noch dabei, Regeln dafür zu entwickeln. Facebook sieht demnach aber weiterhin Einsatzmöglichkeiten für die Technologie, etwa für die Anmeldung oder das Entsperren eines Geräts.

Deutscher Lesepreis geht an Münchner "Vorlesefriseur" Der Deutsche Lesepreis 2021 geht an den Münchner "Vorlesefriseur" Danny Beuerbach. Wie die Stiftung Lesen und die Commerzbank-Stiftung in Mainz mitteilten, wird sein Projekt "Book a look and read my book" ausgezeichnet. Dabei schenkt der Friseur Kindern einen Haarschnitt, wenn sie ihm beim Schneiden vorlesen. Das sei ein einfaches Konzept, das Lesebarrieren abbaue und die Leselust steigere. Beuerbach reist als mobiler Leseförderer mit seinem Projekt durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Deutsche Lesepreis ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert. Er geht in diesem Jahr an insgesamt 16 Personen und Einrichtungen, die sich nachhaltig für die Leseförderung einsetzen.

Kinematheksverbund vergibt Kinopreise Der Kinematheksverbund hat zum 22. Mal seinen Kinopreis vergeben. Das Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro werde im Sinne einer solidarischen Unterstützung auf 26 Spielstätten verteilt, hieß es in einer Mitteilung der Vereinigung der deutschen Filmarchive und –museen. Grund seien die existenziellen Herausforderungen für die Kinos während der Corona-Pandemie. Die Jury sei nach der Sichtung der Einreichungen tief beeindruckt von der Energie und Kreativität, mit der die Kinos den Kontakt zu ihren Besucherinnen und Besuchern gehalten hätten. So hätten einige Kinos trotz der Einschränkungen Festivals veranstaltet, Filme unter freiem Himmel gezeigt oder in Innenhöfen auf Hauswände projiziert.

WDR gegen Zusammenarbeit mit Nemi El-Hassan Der Westdeutsche Rundfunk hat sich endgültig gegen eine Zusammenarbeit mit der Journalistin Nemi El-Hassan entschieden. Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender auf seiner Internet-Seite mit. Zuvor hatte die Journalistin in einem Gastbeitrag in der "Berliner Zeitung" Kritik am Umgang mit ihrer Person geäußert. Damit ist aus Sicht des Senders das Vertrauen für eine künftige Zusammenarbeit nicht mehr vorhanden: "Relevante Informationen – wie zum Beispiel das Löschen von Likes – erfuhr der WDR erst aus den Medien, obwohl er mit Nemi El-Hassan im intensiven Austausch war." Ursprünglich sollte die Journalistin die Wissenschaftssendung "Quarks" moderieren. Der Start war für November vorgesehen. El-Hassan steht unter anderem in der Kritik, weil sie vor Jahren an einer Al-Kuds-Demonstration in Berlin teilgenommen hatte. Bei diesen Kundgebungen sind in der Vergangenheit immer wieder auch antisemitische Parolen gerufen worden. Für die Teilnahme hatte sich El-Hassan entschuldigt.

Vergabe von Booker Prize und Prix Goncourt Heute werden der britische Booker Prize und der französische Prix Goncourt vergeben. Beide gehören zu den bedeutendsten nationalen Literaturpreisen ihres Landes. Zu den Favoriten für den Prix Goncourt zählt etwa Sorj Chalandon mit "Enfant de salaud" (Kind eines Dreckskerls). Darin erzählt der 69-jährige Schriftsteller, wie er die Wahrheit über seinen Vater entdeckt, der während des Zweiten Weltkriegs mit den deutschen Besatzern kollaborierte. Auf die Booker-Shortlist für das beste englischsprachige Buch, das in Großbritannien oder Irland veröffentlicht wurde, haben es zwei Frauen und ein Mann aus den USA sowie Autoren aus Südafrika, Sri Lanka und eine Britin mit somalischen Wurzeln geschafft.

NS-Kunst "Schreitende Pferde" kommt ins Museum Nach Beilegung eines Rechtsstreits um die 2015 in Rheinland-Pfalz entdeckte NS-Kunst werden die überlebensgroßen «Schreitenden Pferde» im Museum zu sehen sein. Die Skulpturen von Bildhauer Josef Thorak würden zur Zitadelle Spandau gebracht und dort einer Ausstellung über Berlin und seine Denkmäler angegliedert, teilte Museumsleiterin Evert der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Transport der Bronzepferde sei aber frühestens im Mai 2022 möglich. Die Skulpturen standen einst vor der Reichskanzlei von Adolf Hitler in Berlin. Sie wurden 2015 bei einer Razzia wegen des Verdachts der Hehlerei an rechtswidrig erlangtem Bundesvermögen in Bad Dürkheim entdeckt. Die Bundesrepublik hatte die Herausgabe der Pferde und weiterer Bronzeskulpturen verlangt. Ein Unternehmer wiederum hatte erklärt, er habe die Werke rechtmäßig gekauft. Beide Seiten schlossen einen Vergleich - der Mann gibt die Bronzepferde heraus, die restlichen Skulpturen verbleiben bei ihm.

Ausstellung über Rapper Tupac Shakur in L.A. Eine Ausstellung über das Leben und das Vermächtnis des verstorbenen Rappers Tupac Shakur soll am 21. Januar in Los Angeles eröffnet werden. "Tupac Shakur. Wake Me When I'm Free" werde ein umfassendes, zum Nachdenken anregendes Museumserlebnis sein, teilten die Nachlassverwalter mit. Handgeschriebene Texte von Songs wie "California Love" und "Dear Momma" sowie Bildergalerien, die seiner Erziehung und seiner 2016 verstorbenen Mutter Afeni Shakur, die ihn in seiner Arbeit inspirierte, huldigen, gehörten zu den Besonderheiten der Ausstellung, hieß es weiter. Shakur, eine der produktivsten Persönlichkeiten des Hip-Hop, starb 1996 an den Folgen einer Schussverletzung. Er war 25 Jahre alt.

31. Filmfestival Cottbus eröffnet Mit dem finnisch-russischen Film "Abteil Nr. 6" ist das 31. Filmfestival Cottbus eröffnet worden. Bis Sonntag stehen an sieben Spielstätten 170 Filme aus 40 Ländern auf dem Programm. Der Eröffnungsfilm sei ein Railroadmovie zwischen Ost und West, Metropole und Provinz und zwei gegensätzlichen Menschen, der in Cannes mehrere Preise gewonnen hat, erklärten die Veranstalter. Neben den vier Wettbewerben und traditionellen Programmsektionen beleuchtet das Festival das slowakische Kino, die türkische Filmlandschaft und die Transformationsprozesse nach dem Zerfall der Sowjetunion. Im Wettbewerb Spielfilm konkurrieren zwölf Filme um den mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis.

Humboldt Forum reagiert auf Vorwürfe gegen Spender Nach den Vorwürfen im Berliner "Tagesspiegel" gegen den Großspender Erhardt Bödecker hat die Stiftung Humboldt Forum nun Stellung bezogen. Dass der Bankier sich rechtsradikal, antidemokratisch und antisemitisch geäußert habe, sei der Stiftung nicht bekannt gewesen, heißt es in einem Schreiben. Ein zeithistorisches Institut solle die Vorwürfe untersuchen. Danach werde die Stiiftung entscheiden, wie mit der Würdigung des Ehepaars Bödecker umgegangen werde. Wie andere Großspender auch waren die verstorbenen Eheleute mit einem Reliefmedaillon im teilrekonstruierten Schloss geehrt worden.

MDR mit binationalem Rundfunkstudio in Grenzregion Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) und das polnische Radio Wroclaw haben in Görlitz ein binationales Rundfunkstudio eröffnet. Hörfunkjournalisten aus beiden öffentlich-rechtlichen Häusern sollen in der sächsischen Grenzstadt gemeinsam Themen entwickeln, Ideen austauschen und im besten Falle auch redaktionelle Inhalte in die jeweils andere Sprache übersetzt ins Programm aufnehmen. Die Kooperation der beiden Sender an einem Standort habe keine Kostengründe, hieß es. Es gehe um gesellschaftliche Impulse in der Grenzregion, erläuterte der Direktor des MDR-Landesfunkhauses Sachsen, Sandro Viroli.