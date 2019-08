Kulturnachrichten

Donnerstag, 15. August 2019

Ausländische Studierende zieht es nach Deutschland Die Bundesrepublik ist einer Untersuchung zufolge zum beliebtesten nicht-englischsprachigen Gastland für Studiernde aus aller Welt aufgestiegen. Nach den USA, Großbritannien und Australien waren in Deutschland im Jahr 2016 die meisten ausländischen Studierenden eingeschrieben. Damit hat Deutschland Frankreich als viertbeliebtestes Land überholt. Das geht aus dem Bericht "Wissenschaft weltoffen 2019" hervor, den der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) und das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) vorlegen. Im Jahr 2016 haben demnach fast 252 000 sogenannte Bildungsausländer an deutschen Hochschulen studiert - rund 16 000 mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahlen sind auch in den Folgejahren weiter gestiegen.

Tübinger Poetik-Dozentur mit Knausgård und Schalansky Die Schriftsteller Karl Ove Knausgård und Judith Schalansky sind Gast der diesjährigen Tübinger Poetik-Dozentur im Dezember. Die literarische Veranstaltungsreihe findet zum 33. Mal statt, wie die Universität Tübingen mitteilte. Knausgård gilt als einer der einflussreichsten norwegischen Schriftsteller seiner Generation. Sein sechs Bände umfassender autobiografischer Romanzyklus "Sterben" (2011) erregte internationales Aufsehen und erhielt zahlreiche Preise. Schalanskys 2008 erschienenes literarisches Debüt "Blau steht dir nicht" erzählt von einer Kindheit an der Ostseeküste der DDR. 2009 wurde ihr aufwendig selbst gestaltetes Buch "Atlas der abgelegenen Inseln" von der Stiftung Buchkunst als "Schönstes deutsches Buch des Jahres" ausgezeichnet.

Grütters: Kunstfreiheit durch Rechtspopulismus in Europa bedroht Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sieht die Freiheit der Kunst durch zunehmenden Rechtspopulismus in Europa bedroht. Je schärfer der Wind der Globalisierung wehe, desto mehr erstarkten rechtspopulistische Bewegungen in Europa, auch in Deutschland, sagte Grütters in Münster. Presse- und Meinungsfreiheit, Unabhängigkeit der Justiz und die Freiheit der Kunst seien heute nicht mehr überall in Europa garantiert, sondern bedroht. Dabei könne gerade die Kunst eine wichtige Aufgabe bei der Suche nach Heimat und Identitätsstiftung übernehmen. Grütters betonte die Notwendigkeit einer Erinnerungskultur und warb für lebendige Orte der Verständigung, an denen Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit gelebt würden. Der Vortrag war Teil einer Veranstaltungsreihe des Bistums Münster unter dem Motto "Warum ich Europäer bin".

Forscher: "Fridays for Future" hat Parallelen zu Woodstock Der Kultursoziologe Frank Hillebrandt sieht Parallelen zwischen der "Fridays for Future"-Bewegung und dem Musikfestival von Woodstock. Die Popmusik habe es ermöglicht, alternative Haltungen auszudrücken, sagte der Wissenschaftler im Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Heute sehen wir mit 'Fridays for Future' ein ähnliches Projekt, bei dem sich etwas Bahn bricht, das sich lange aufgestaut hat", so Hillebrandt. Viele Elemente der heutigen Alltagskultur wurzelten in der Hippiezeit, als deren Höhepunkt das Musikfestival gilt. "Das gemeinsame Machen, die flachen Hierarchien, die für neue Produktionsfelder auch sehr wichtig und heute eigentlich Standard sind, das alles kommt aus der Hippiekultur und auch mittelbar von Woodstock", so der Wissenschaftler, der an der Fern-Universität in Hagen zu Themen der Popkultur forscht.

US-Kleinstadt Bethel erinnert an 50 Jahre Woodstock In Bethel im US-Bundesstaat New York hat heute vor 50 Jahren das Woodstock-Festival begonnen. Zu dem dreitägigen Open-Air-Konzert waren im August 1969 60.000 Besucher erwartet worden, aber es erschienen bis zu 500.000 Musikfans. Ab heute wird daran auf dem ehemaligen Festival-Gelände erinnert. Auftreten werden unter anderem Ringo Starr und die Musikgruppe Santana.

Erfolg für Koskys Operettendebüt in Salzburg Die Neuinszenierung von Jacques Offenbachs Operette "Orpheus in der Unterwelt" ist bei den Salzburger Festspielen vom Publikum gefeiert worden. Regisseur Barrie Kosky, Intendant der Komischen Oper in Berlin, hatte alle Register des Bühnenhandwerks gezogen. Das Hauptaugenmerk seiner Inszenierung lag auf einem freizügigen Spiel mit Geschlechterrollen und primären Geschlechtsmerkmalen. Die ließen das Spektakel zuweilen zu einem schrillen Travestietheater werden. Im Orchestergraben saßen die Wiener Philharmoniker. Sie wurden vom italienischen Dirigenten Enrique Mazzola geleitet. Er ist der erste ständige Gastdirigent der Komischen Oper, die das Stück mit den Salzburger Festspielen koproduziert hat. Am Ende der dreistündigen Aufführung tobte das vollbesetzte Haus.

Kathedrale Notre-Dame immer noch einsturzgefährdet Die brandgeschädigte Pariser Kathedrale Notre-Dame ist weiterhin vom Einsturz bedroht. Während der jüngsten Hitzewelle seien weitere Steine aus dem Gewölbe des Kirchenschiffs heruntergestürzt, teilte das französische Kulturministerium mit. Bei dem Brand am 15. April waren das Dach und der Spitzturm der gotischen Kathedrale zerstört worden. Hunderte Tonnen hochgiftiges Blei, die dort verbaut worden waren, schmolzen in der Hitze. Der Wind blies die Partikel weit über das Kirchengelände hinaus. Das französische Enthüllungsportal "Mediapart" hatte vor kurzem berichtet, das Ministerium habe Warnungen von Arbeitsschutzexperten zur Bleibelastung mehrfach ignoriert. Dies wies das Ministerium zurück. Auslöser des Brandes war Ermittlern zufolge vermutlich eine brennende Zigarette oder ein Kurzschluss. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Fahrlässigkeit.

Kritik an fehlender Finanz-Zusage für Rabbinerseminar Der Rektor des Potsdamer Abraham Geiger Kollegs, Walter Homolka, hat eine mangelnde Unterstützung des Landes Brandenburg für die Sicherheit des neuen Rabbinerseminars kritisiert. Er sagte den "Potsdamer Neuesten Nachrichten", es gebe bisher keine Zusage des Innenministeriums zur Übernahme der Sicherheitskosten für den Neubau am Campus Neues Palais in Potsdam. "Das beschämt mich, auch angesichts der steigenden Bedrohungslage von Juden in Deutschland und von Übergriffen auf Kippa-Träger in Berlin und Potsdam." Die Allgemeine Rabbinerkonferenz Deutschland schloss sich Homolkas Kritik an. Das vor 20 Jahren gegründete liberale Abraham Geiger Kolleg und das konservative Zacharias Frankel College sollen im Spätsommer 2020 am neuen Standort ihre Lehrtätigkeiten aufnehmen.

Bewährungsstrafe für US-Rapper Asap Rocky In Schweden ist der US-Rapper Asap Rocky wegen einer Straßenschlägerei zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Ein Gericht in Stockholm sprach den Musiker und zwei Begleiter der Körperverletzung schuldig. Sie hätten ihr Opfer zu Boden geworfen, geschlagen und getreten. Die Darstellung des Rappers und seiner Begleiter, es habe sich um Notwehr gehandelt, wies das Gericht zurück. Der Rapper war Anfang August aus der U-Haft entlassen worden und zurück in die USA geflogen. Zuvor hatten Fans, Kollegen und Prominente bis hin zu US-Präsident Trump seine Freilassung gefordert.