Ausländerfeindliche Zwischenrufe in Dresdner Kabarett

Montag, 13. Januar 2020

Mehrere Personen haben am Samstagabend eine Kabarett-Veranstaltung in Dresden gestört. Wie die Polizei berichtete, kam es während einer Aufführung in der "Herkuleskeule" zu ausländerfeindlichen Zwischenrufen durch eine Zuschauergruppe von rund 15 Personen. Die Veranstaltung sei daraufhin unterbrochen worden. Zwei Schauspieler haben die Störer nach Veranstalterangaben zur Rede gestellt. Dabei sei es "zu einer verbalen und leider auch tätlichen Auseinandersetzung zwischen unserem Kollegen und der Störergruppe" gekommen, zitiert der MDR den künstlerischen Leiter der "Herkuleskeule", Philipp Schaller. Verletzte gab es nicht. Die Störer hatten den Veranstaltungsort den Angaben zufolge noch vor dem Eintreffen der Polizei verlassen. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um eine "polizeibekannte Störergruppe aus dem Raum Cottbus".

In Los Angeles werden heute (14. Uhr MEZ) die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die Oscars bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen die Filme "The Irishman", "1917", "Once Upon a Time in Hollywood", "Marriage Story" und "Joker". Schauspieler wie Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Adam Driver, Renée Zellweger, Scarlett Johansson und Saoirse Ronan können auf eine Nominierung hoffen. Die Trophäen werden am 9. Februar in Hollywood zum 92. Mal vergeben. Ein deutscher Film ist nicht vertreten.