Kulturnachrichten

Montag, 21. Dezember 2020

Aus Kult-Serie "Sopranos" wird ein Film Die Kult-Serie "Sopranos" wird nächstes Jahr als Film zurückkehren. In dem Streifen "The Many Saints of Newark" soll es um den Aufstieg des jungen Tony Soprano in der organisierten Kriminalität gehen. Das berichtet die Zeitung "The Independent". Die Rolle wird von Michael Gandolfini übernommen, dem Sohn des 2013 verstorbenen US-Schauspielers James Gandolfini, der Tony Soprano in der Serie dargestellt hatte. In dem Film spielen unter anderem auch Ray Liotta, Vera Farmiga und Jon Bernthal mit. Die HBO-Serie "Sopranos" lief von 1999 bis 2007 und gewann 21 Emmys.

Neubau des Historischen Archivs Köln fertig Rund elf Jahre nach dem Einsturz des Historischen Archivs in der Kölner Südstadt ist der Neubau am Eifelwall weitgehend fertiggestellt. Das Gebäude wird das Historische Archiv und das Rheinische Bildarchiv beherbergen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Planungs- und Baukosten betragen voraussichtlich rund 90 Millionen Euro. "Planerisch wie baulich wurde hier Großartiges realisiert. Entstanden ist Europas modernstes kommunales Archiv", sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Der Neubau wurde nötig, weil das Historische Archiv der Stadt Köln am Waidmarkt am 3. März 2009 eingestürzt war. Ursache waren unsachgemäße Tiefbauarbeiten bei der Kölner Nord-Süd-Stadtbahn. Zum Zeitpunkt des Einsturzes hatten sich rund 27 laufende Kilometer Akten, etwa 62.000 Urkunden, 329.000 Karten, Pläne und Plakate, 500.000 Fotos sowie annähernd 2.500 Tonträger und Videos in dem Archiv befunden. In der gut zweieinhalb Jahre dauernden Bergungsphase konnten 95 Prozent davon geborgen werden.

Das Parlament als Bühne der Nation Dass die Digitalisierung in Deutschland „kräftige Anstöße“ bekommen hat, sieht Bundestagspräsident Schäuble als einen positiven Effekt der Coronakrise. Er hoffe darauf, in Zukunft bei digitalen Parteitagen, wie die CDU jetzt einen plant, auch digitale Wahlen abhalten zu können, was bisher noch nicht geht, sagte er im Deutschlandfunk. Nicht durch digitale Technik zu ersetzen ist nach Einschätzung des Bundestagspräsidenten allerdings das persönliche Zusammenkommen der Abgeordneten im Plenum des Parlaments. „Die eigentliche parlamentarische Arbeit findet im Plenarsaal statt“, so Schäuble. Das Parlament sei eine Bühne – nicht im abwertenden Sinne, sondern im Sinne eines „Forums der Nation“. Eine Bühne, auf der die Vielfalt von Meinungen und Interessen, die zur Freiheit gehörten, sichtbar würden. Es gehe um Emotionen, um eine lebendige Debatte. Sogar das Unsachliche gehöre zum politischen Streit. Zum Auftreten der AfD, die seit dieser Legislaturperiode im Bundestag sitzt, äußerte sich Schäuble entspannt: Es gebe „ein paar Ordnungsrufe mehr“ als zuvor, „aber lieber Himmel, das ist auch nicht so schlimm“. Der Bundestag sei noch immer ein „ziemlich zivilisiertes Parlament“.