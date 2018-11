Kulturnachrichten

Donnerstag, 29. November 2018

Auktionsrekord für ZERO-Künstler Mack Der Schätzpreis lag bei 150.000 Euro Erstmals hat ein Werk des ZERO-Künstlers Heinz Mack (87) bei einer Auktion die Eine-Million-Euro-Grenze übersprungen. Der Objektkasten "Kleiner Urwald" sei für knapp über eine Million Euro versteigert worden, teilte das Auktionshaus Van Ham in Köln mit. Eine Sprecherin wollte keine Angaben dazu machen, wer das Werk erstanden hat. Geschätzt worden war die von 1966 stammende Arbeit auf nur 150.000 Euro. Mack und der 2014 gestorbene Künstler Otto Piene hatten die ZERO-Bewegung 1957 ins Leben gerufen, etwas später stieß Günther Uecker dazu. ZERO verstand sich als radikale Kritik an der abstrakten Malerei der Zeit. Mack ist heute vor allem für seine Skulpturen und Reliefs bekannt.

"Grün ist das neue Rot" ist Schlagzeile des Jahres Den dritten Platz teilen sich vier Überschriften "Grün ist das neue Rot" ist die Schlagzeile des Jahres. Mit diesem Titel zu den Stimmverschiebungen von der SPD zu den Grünen bei der bayerischen Landtagswahl konnte sich die "Bild"-Zeitung bei der Wahl des Vereins Deutsche Sprache durchsetzen. Knapp dahinter kam das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" mit der Schlagzeile "Liba mit Fibl" zur Überlegenheit des klassischen Orthografieunterrichts beim Schreibenlernen auf Platz zwei. Den dritten Platz teilen sich vier Überschriften: "Loch und Löcher" (Berliner "Tagesspiegel" zur Finanzkrise des Berliner Flughafens BER), "Junge, komm nie wieder" ("Süddeutsche Zeitung" zu einem möglichen Comeback von Silvio Berlusconi), "Brüllende Stille" ("Börsen-Zeitung" zur internen Kommunikation bei der Deutschen Bank) sowie "Der wüste Sohn" ("Hannoversche Allgemeine" zu den Machenschaften des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman).

Netflix dreht Serie über Hip-Hop-Szene in Deutschland Hip-Hop.Produzent erhält Chance seines Lebens Ab heute dreht Netflix eine neue Serie in Deutschland. "Skylines" widmet sich der Hip-Hop- und Drogenszene in Frankfurt am Main. Zu den Hauptdarstellern gehören Richy Müller, den viele als Stuttgarter "Tatort"-Kommissar kennen, und Edin Hasanovic, der 2016 die Goldene Kamera als bester Nachwuchsdarsteller erhielt. Weitere Darsteller sind Murathan Muslu, Peri Baumeister und Erdal Yildiz. In "Skylines" geht es um einen jungen Hip-Hop-Produzenten, der die Chance seines Lebens erhält, als er beim Label Skyline Records unterschreibt. Doch als der kriminelle Bruder des Label-Inhabers und größten Rap-Stars des Landes aus dem Ausland zurückkommt und seinen Anteil einfordert, droht Ärger.

Musikrichtung Reggae wird immaterielles Kulturerbe Staatenvertreter tanzten spontan zu Song "One Love" Die UN-Kulturorganisation Unesco hat die unter anderem durch Bob Marley bekanntgewordene Reggae-Musik aus Jamaika zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt. Nach dem Beschluss des zuständigen Ausschusses in Mauritius tanzten die Staatenvertreter spontan zu Marleys Song "One Love", berichtete eine Sprecherin. Die goldene Zeit des Reggaes waren die 1970er Jahre. Der Sound der Musikrichtung aus dem karibischen Inselstaat Jamaika kommt fröhlich und sorgenfrei daher. Doch das täuscht etwas: Themen wie Unterdrückung, soziale Ungleichheit und politische Entfremdung sind zentrale Merkmale der Texte von Reggae-Größen wie Bob Marley, Peter Tosh und Jimmy Cliff.

Entfernte Kunstinstallationen beschäftigen den BGH Nathalie Braun Barends kämpft um den Erhalt ihrer Werke in der Kunsthalle Mannheim Nach dem Um- und Neubau der Kunsthalle Mannheim kämpft die Künstlerin Nathalie Braun Barends weiter um den Erhalt zweier von ihr geschaffener Kunstwerke. Am Donnerstag erreicht der Streit in höchster Instanz den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Dabei geht es um die als "Mannheimer Loch" bekannt gewordene Arbeit "HHole", die sich durch kreisrunde Öffnungen in den Geschossdecken eines Gebäudeteils zog. Für die Neueröffnung der Kunsthalle im Juni 2018 wurde der Gebäudeteil entkernt und ist jetzt offen bis unters Dach. Braun Barends' Lichtinstallation "PHaradise" in der Kuppel des historischen Billing-Baus fiel einer Dachsanierung zum Opfer. Die Künstlerin sieht ihr Urheberrecht verletzt. Sollten die Werke nicht wieder installiert werden, verangt sie Schadenersatz - mindestens 220.000 Euro für "HHole" und mindestens 90.000 Euro für "PHaradise". Bisher hatten ihre Klagen jedoch keinen Erfolg. Die Gerichte meinten, dass die Interessen des Eigentümers, in diesem Fall der Stadt Mannheim, vorgehen.

"Rocky" hängt Handschuhe an den Nagel US-Schauspieler Sylvester Stallone gibt Ende seiner Box-Saga bekannt Der US-Schauspieler Sylvester Stallone will nach über 40 Jahren keinen weiteren "Rocky"-Film mehr drehen. Der von ihm verkörperte Rocky Balboa werde seine Handschuhe endgültig an den Nagel hängen, teilte Stallone auf Instagram mit. Allen seinen Fans dankte der 72-Jährige, dass sie "die Rocky-Familie über 40 Jahre ins Herz geschlossen" hätten. "Es war mein höchstes Privileg, diese bedeutende Figur zu schaffen und darzustellen", schrieb Stallone. Auch wenn es sein Herz breche: "Leider müssen alle Dinge vorbeigehen ... und enden." Dennoch werde Rocky "nie sterben, denn er wird in euch weiterleben". Die Rocky-Serie besteht aus acht Filmen, von denen der erste 1976 erschien und gleich zum Überraschungserfolg wurde. "Creed II", der vermutlich letzte Film, kam erst vor kurzem in die Kinos.

Louvre will neue Bevölkerungsschichten locken Freier Eintritt an jedem ersten Samstagabend im Monat Der Eintritt in den Pariser Louvre wird ab 2019 an jedem ersten Samstagabend im Monat kostenlos. Wie die Museumsleitung erklärte, will der Louvre mit der Aktion neue Bevölkerungsschichten zum Besuch seiner weltberühmten Sammlungen animieren. Im Gegenzug sollen kommendes Jahr die besonders bei Touristen beliebten freien Eintritte an den ersten Sonntagen im Monat zwischen Oktober und März gestrichen werden. An zwölf Samstagen im Jahr werde der Eintritt in den Louvre zwischen 18.00 Uhr und 21.45 Uhr kostenlos sein. Besucher sollen mit den Gratis-Tickets Zutritt in die Denon- und Sully-Flügel erhalten. Wer den Richelieu-Flügel ansehen möchte, müsse zuvor reservieren. Die Aktion sei zunächst als einjähriger Testlauf konzipiert.

Deutscher Kurzfilmpreis verliehen Sieger in der Kategorie Spielfilm sind Daniel Popat und Sophia Bösch Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat sechs Filmschaffende mit dem Deutschen Kurzfilmpreis in Gold ausgezeichnet. Bei einer Gala in Potsdam gingen die beiden Preise für Spielfilme an Daniel Popat für "Hostel" und Sophia Bösch für "Rå". In den Kategorien Animations-, Experimental- und Dokumentarfilme wurden die Regisseure Florian Maubach, Brenda Lien sowie Ann Sophie Lindström und Uwe Martin ausgezeichnet. Die Filmpreise in Gold sind mit jeweils bis zu 30 000 Euro dotiert.

Frauenrechtlerin Seyran Ateş ausgezeichnet Ateş wird für ihren Einsatz gegen politisch-religiösen Extremismus geehrt Die Berliner Frauenrechtlerin Seyran Ateş erhält den mit 10 000 Euro dotierten Preis "Das unerschrockene Wort". Mit ihm würdigen die 16 Lutherstädte den Einsatz der 55-Jährigen für einen liberalen Islam und gegen politisch-religiösen Extremismus, wie die Stadt Marburg mitteilte. Ateş sei eine Pionierin der Integrationsarbeit mit "enormer Zivilcourage", heißt es in der Begründung der Jury. Der Preis soll am 27. April in Marburg überreicht werden.

Unesco erklärt Blaudruck zum immateriellen Kulturerbe Nur noch zwölf Betriebe in Deutschland wenden dieses Färbeverfahren an Blaudruck, eine auch in Deutschland verwendete jahrhundertealte Technik der Textilveredelung, ist zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt worden. Dies entschied der zuständige Ausschuss der UN-Kulturorganisation Unesco bei einer Sitzung auf Mauritius. Deutschland war zusammen mit Österreich, Ungarn, Tschechien und der Slowakei an der Nominierung beteiligt. Der Blaudruck ist ein Färbeverfahren, das im 18. und 19. Jahrhundert in Mitteleuropa weit verbreitet war und vor allem auf Leinen, Baumwolle oder Seide angewandt wird. Heute gibt es der Unesco zufolge nur noch zwölf Betriebe in Deutschland und 15 in anderen europäischen Ländern, die diese Kulturform ausüben. Außerdem wurden u.a. das syrische Schattenspiel (eine alte Theaterkunst), die traditionelle Parfumherstellung in der französischen Stadt Grasse, der aserbaidschanische Gruppentanz Yalli, Massai-Übergangsriten, sowie traditionelle meteorologische und astronomische Praktiken aus Pakisten in die Liste aufgenommen.